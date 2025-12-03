ETV Bharat / sports

ICC એ મોટી કાર્યવાહી કરી! ભારતીય ફાસ્ટ બોલરને મળી સજા

IND vs SA: દક્ષિણ આફ્રિકાના બેટ્સમેન ડેવાલ્ડ બ્રેવિસ સાથે થયેલી ઘટના બદલ આ ભારતીય બોલરને મોટી સજા મળી છે.

હર્ષિત રાણા
હર્ષિત રાણા (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 3, 2025 at 5:03 PM IST

હૈદરાબાદ: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ત્રણ મેચની વનડે શ્રેણી રમી રહી છે. આ શ્રેણીની બીજી મેચ આજે, બુધવાર (3 ડિસેમ્બર) રમાઈ રહી છે. રાયપુરના શહીદ વીર નારાયણ સિંહ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં રમાનારી આ મેચ પહેલા, ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના ફાસ્ટ બોલરને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે.

ICC એ ભારતીય ફાસ્ટ બોલરને કડક સજા ફટકારી છે

ટીમ ઈન્ડિયાના મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીરના નજીકના ગણાતા ભારતીય ફાસ્ટ બોલર હર્ષિત રાણાને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. આનાથી તેમના ચાહકો નિરાશ થયા છે. આ આખી ઘટના બીજી વનડે શરૂ થવાના થોડા કલાકો પહેલા જ પ્રકાશમાં આવી હતી. હકીકતમાં, ICC એ રાણાને એક કેસમાં દોષિત ઠેરવ્યા છે.

એ નોંધવું જોઈએ કે ભારતીય ફાસ્ટ બોલર હર્ષિત રાણાને રાંચીમાં પ્રથમ વનડેમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે તેની ટીમની જીત દરમિયાન બનેલી એક ઘટના માટે ઠપકો આપવામાં આવ્યો છે. હર્ષિતને ખેલાડીઓ અને ખેલાડી સહાયક કર્મચારીઓ માટે ICC આચારસંહિતાની કલમ 2.5 ના ઉલ્લંઘનનો દોષી ઠેરવવામાં આવ્યો હતો, જે આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ દરમિયાન બેટ્સમેનના આઉટ થવા પર બેટ્સમેન દ્વારા અપમાનજનક અથવા આક્રમક પ્રતિક્રિયા ઉશ્કેરતી ભાષા, ક્રિયાઓ અથવા હાવભાવનો ઉપયોગ કરવા સંબંધિત છે.

આ ઘટના દક્ષિણ આફ્રિકાની ઇનિંગની 22મી ઓવરમાં બની હતી જ્યારે હર્ષિત પ્રોટીઝ બેટ્સમેન ડેવાલ્ડ બ્રેવિસને આઉટ કરતી વખતે ડ્રેસિંગ રૂમ તરફ ઇશારો કરતો પકડાયો હતો. આ ક્રિયાથી બેટ્સમેન તરફથી આક્રમક પ્રતિક્રિયા ઉશ્કેરવામાં આવી હોવાનું માનવામાં આવતું હતું, અને હર્ષિતના શિસ્ત રેકોર્ડમાં એક ડિમેરિટ પોઇન્ટ ઉમેરવામાં આવ્યો હતો.

છેલ્લા 24 મહિનામાં હર્ષિતનો આ પહેલો ગુનો હતો, અને જમણા હાથના ખેલાડીએ ગુનો સ્વીકાર્યો અને અમીરાત ICC એલિટ પેનલ ઓફ મેચ રેફરીમાંથી રિચી રિચાર્ડસન તરફથી સજા સ્વીકારી. લેવલ 1 ના ઉલ્લંઘનમાં ઓછામાં ઓછી સત્તાવાર ઠપકો, ખેલાડીની મેચ ફીના 50 ટકાનો મહત્તમ દંડ અને એક કે બે ડિમેરિટ પોઇન્ટ છે. વિરાટ કોહલીની શાનદાર સદીને કારણે ભારતે દક્ષિણ આફ્રિકા સામે 17 રનથી મેચ જીતી હતી.

સંપાદકની પસંદ

