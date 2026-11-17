IPL 2027 માટે રિટેન્શન પહેલા મોટા સમાચાર, બે વાર પર્પલ કેપ વિજેતા ગુજરાત ટાઇટન્સમાં જોડાયો
IPL 2027 માટે રિટેન્શન પહેલા મોટા સમાચાર આવ્યા છે. બે વખતના પર્પલ કેપ વિજેતા હર્ષલ પટેલની ટીમ બદલાઈ ગઈ છે.
Published : November 17, 2026 at 2:59 PM IST
IPL TRADED: આજે IPL 2027 માટે રિટેન કરવાનો છેલ્લો દિવસ છે. આ દરમિયાન, એક મહત્વપૂર્ણ સમાચાર સામે આવ્યા છે. રિટેન લિસ્ટ જાહેર કરતા પહેલા, સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદે તેમના ફાસ્ટ બોલર હર્ષલ પટેલને રોકડ સોદામાં ગુજરાત ટાઇટન્સને વેચી દીધા હતા. હર્ષલ હવે IPL 2027 માં ગુજરાત ટાઇટન્સની જર્સીમાં જોવા મળશે. હર્ષલે IPL માં બે વાર પર્પલ કેપ જીતી છે, પરંતુ ગયા સિઝનમાં, SRH એ તેમના યુવા ખેલાડીઓ પર વિશ્વાસ મૂક્યો હતો, અને હર્ષલને ઘણી મેચો મળી ન હતી.
હર્ષલ પટેલ ગુજરાત ટાઇટન્સમાં જોડાયો
બે વખતના પર્પલ કેપ વિજેતા હર્ષલ પટેલ સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ (SRH) પાસેથી ટ્રેડ થયા બાદ ગુજરાત ટાઇટન્સમાં જોડાયો છે. SRH એ IPL 2025 ની હરાજીમાં હર્ષલ પટેલને ₹8 કરોડ (80 મિલિયન રૂપિયા) માં ખરીદ્યો હતો, પરંતુ હવે તે ₹4 કરોડ (40 મિલિયન રૂપિયા) માં GT માં જોડાઈ રહ્યો છે. આ વાત ક્રિકેટ વર્તુળોમાં ઘણા સમયથી ચર્ચાનો વિષય બની રહી છે, પરંતુ હવે હર્ષલના ટ્રેડના સમાચારની સત્તાવાર પુષ્ટિ થઈ ગઈ છે.
🚨 𝗔𝗻𝗻𝗼𝘂𝗻𝗰𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 🚨 Harshal Patel traded to @gujarat_titans from @SunRisers at a revised fee of INR 4 Crore. More Details 🔽 | #TATAIPL https://t.co/9nfw0qESbL— IndianPremierLeague (@IPL) November 17, 2026
ગયા સિઝનમાં, તેને ફક્ત 5 મેચ રમવાની તક મળી હતી
પોતાની વૈવિધ્યસભર બોલિંગ અને બુદ્ધિશાળી રમત માટે જાણીતા, આ અનુભવી ઝડપી બોલર અનુભવનો ભંડાર લાવે છે. જોકે, IPL 2026 માં તેની ભૂમિકા મર્યાદિત હતી કારણ કે SRH એ ભારતીય અનકેપ્ડ ખેલાડીઓ પ્રફુલ હિંજ અને શાકિબ હુસૈનને પ્રાથમિકતા આપી હતી. હર્ષલે ફક્ત 5 મેચ રમી, વિકેટ વિના રહી અને પ્રતિ ઓવર 10.82 રન આપ્યા.
હર્ષલ પટેલે બે વાર પર્પલ કેપ જીતી છે
હર્ષલ પટેલ એક શાનદાર ફાસ્ટ બોલર છે અને તેણે IPLમાં બે વાર પર્પલ કેપ જીતી છે. હર્ષલે IPL 2021 માં રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર માટે 32 વિકેટ લીધી હતી, જેનાથી તેણે પોતાની પહેલી પર્પલ કેપ મેળવી હતી. ત્યારબાદ, IPL 2024 માં, પંજાબ કિંગ્સ માટે રમતી વખતે, હર્ષલે 24 વિકેટ લીધી હતી, જેનાથી તેણે બીજી પર્પલ કેપ મેળવી હતી.
હર્ષલ પટેલના IPL આંકડા નીચે મુજબ છે:
હર્ષલ પટેલ 2012 થી IPLનો ભાગ છે અને તે તેના સતત પ્રદર્શન માટે જાણીતો છે. તેણે અત્યાર સુધીમાં IPLમાં 124 મેચ રમી છે, જેમાં 121 ઇનિંગ્સમાં 24.68 ની સરેરાશથી 151 વિકેટ લીધી છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, તેણે 8.92 ના ઇકોનોમી રેટથી રન આપ્યા છે, જેનો સ્ટ્રાઇક રેટ 16.6 છે. વધુમાં, બેટથી તેણે 117.65 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 280 રન બનાવ્યા છે.
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