રેકોર્ડ બ્રેકર બ્રુક, 21 ચોગ્ગા અને 10 છગ્ગા... વનડેમાં સૌથી ઝડપી બેવડી સદી ફટકારી
હેરી બ્રુકે ODI માં સૌથી ઝડપી બેવડી સદી ફટકારી છે. તેણે શુભમન ગિલનો રેકોર્ડ તોડ્યો અને ઈંગ્લેન્ડ માટે બેવડી સદી ફટકારનાર પ્રથમ ખેલાડી બન્યો.
Published : October 22, 2026 at 7:18 PM IST
ઈંગ્લેન્ડના કેપ્ટન હેરી બ્રુકે ઈતિહાસ રચ્યો છે. શ્રીલંકા સામેની ODI મેચમાં, હેરીએ ધમાકેદાર બેવડી સદી ફટકારી, ભારતીય કેપ્ટન શુભમન ગિલનો રેકોર્ડ તોડી નાખ્યો. તે હવે ઈંગ્લેન્ડ માટે ODIમાં બેવડી સદી ફટકારનાર પ્રથમ અને એકમાત્ર ખેલાડી બની ગયો છે. તે ઇનિંગના છેલ્લા બોલ પર આઉટ થયો હતો. તેની ઇનિંગને કારણે, ઇંગ્લેન્ડે 400 થી વધુ રનનો સ્કોર બનાવ્યો.
હેરી બ્રુકે વન ડે ઇન્ટરનેશનલમાં સૌથી ઝડપી બેવડી સદી ફટકારી
હેરી બ્રુક હવે વન ડે ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં સૌથી ઝડપી બેવડી સદી ફટકારનાર ખેલાડી બની ગયો છે. તેણે શ્રીલંકા સામેની મેચમાં માત્ર 114 બોલમાં 200 રન પૂરા કર્યા હતા. થોડા દિવસો પહેલા જ ભારતના શુભમન ગિલે 117 બોલમાં બેવડી સદી ફટકારીને ઇતિહાસ રચ્યો હતો, પરંતુ હવે હેરી બ્રુકનું નામ પણ આ જ રેકોર્ડમાં કોતરાઈ ગયું છે. હેરીએ 116 બોલમાં 202 રન બનાવ્યા, જેમાં 21 ચોગ્ગા અને 10 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે.
- Fastest ODI double century in history. ✅ - Highest individual ODI score for England. ✅ - Highest ODI total vs Sri Lanka. ✅ - Highest ODI total in Pakistan. ✅ - Highest individual ODI score in Pakistan. ✅ HARRY BROOK - A HISTORIC DAY, A HISTORIC PLAYER. 🥶 https://t.co/3jki2n3Jzi— Sheri. (@CallMeSheri1_) October 22, 2026
વિલ જેક્સે પણ વિસ્ફોટક બેટિંગ કરી
રસપ્રદ વાત એ છે કે, જ્યારે બ્રુકે 200 થી વધુ રન બનાવ્યા, ત્યારે અન્ય કોઈ બેટ્સમેન સદી સુધી પણ પહોંચી શક્યો નહીં. વિલ જેક્સે 30 બોલમાં 66 રનની ધમાકેદાર ઇનિંગ રમી, જેમાં આઠ ચોગ્ગા અને ત્રણ છગ્ગા ફટકાર્યા. ટોમ બેન્ટને પણ 51 બોલમાં 50 રન બનાવ્યા. આ કારણે, ટીમે 40 ઓવરમાં 4 વિકેટ ગુમાવીને 429 રન બનાવ્યા છે.
બેન સ્ટોક્સનો રેકોર્ડ પણ તૂટ્યો
હેરી બ્રુક ઇંગ્લેન્ડ માટે વનડેમાં બેવડી સદી ફટકારનાર પ્રથમ ખેલાડી બન્યો છે. આ પહેલા 2023માં ન્યુઝીલેન્ડ સામે બેન સ્ટોક્સની 182 રનની ઇનિંગ હવે તૂટી ગઈ છે. વધુમાં, બ્રુક ક્રિકેટ ઇતિહાસમાં ઇનિંગ ખોલ્યા વિના બેવડી સદી ફટકારનાર માત્ર બીજો ખેલાડી છે. અગાઉ, ફક્ત ગ્લેન મેક્સવેલે જ આ સિદ્ધિ મેળવી હતી. તેણે 2023ના વનડે વર્લ્ડ કપમાં અફઘાનિસ્તાન સામે ઝડપી બેવડી સદી ફટકારી હતી.
HARRY BROOK SMASHED DOUBLE HUNDRED WHILE BATTING AT 4 🥶 He completed Double Hundred from just 114 balls. First ever England batter to complete the milestone in ODI history. https://t.co/mguoiMDbhW— Johns. (@CricCrazyJohns) October 22, 2026
હેરીએ ટૂંકા સમયમાં ઇતિહાસ રચ્યો છે
હેરી બ્રુક ઇંગ્લેન્ડ માટે એક ઉભરતો ખેલાડી છે. પરંતુ તેણે આટલા ટૂંકા સમયમાં જે હાંસલ કર્યું છે તે નોંધપાત્ર છે. તેણે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં સદી, ટેસ્ટમાં ત્રેવડી સદી અને હવે તેણે કેપ્ટન તરીકે વનડેમાં પણ બેવડી સદી ફટકારી છે.
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