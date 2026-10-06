હરમનપ્રીત કૌરે ટીમ ઈન્ડિયાની કેપ્ટનશીપ છોડી, સોશિયલ મીડિયા પર આપી માહિતી
હરમનપ્રીત કૌરે ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમના કેપ્ટન પદેથી રાજીનામું આપી દીધું છે. તેણે સોશિયલ મીડિયા પર આ જાહેરાત કરી હતી.
Published : October 6, 2026 at 1:00 PM IST
ભારતીય મહિલા ટીમની કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌરે અચાનક કેપ્ટનશીપ છોડી દેવાનો નિર્ણય લીધો છે. તાજેતરમાં જ ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમે કૌરની કેપ્ટનશીપ હેઠળ એશિયન ગેમ્સ મહિલા ક્રિકેટમાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો હતો. હવે તેણે કેપ્ટનશીપ છોડી દેવાનો નિર્ણય લીધો છે. કૌરે તમામ ફોર્મેટની કેપ્ટનશીપ છોડી દીધી છે, જોકે તે ખેલાડી તરીકે રમવાનું ચાલુ રાખશે. આ દરમિયાન, એવી શક્યતા છે કે સ્મૃતિ મંધાનાને નવી કેપ્ટન બનાવવામાં આવી શકે છે. હરમનપ્રીતે 2016 માં ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં ભારતીય ટીમની જવાબદારી સંભાળી હતી. આ પછી, જ્યારે મિતાલી રાજે 2022 માં નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી, ત્યારે તે વનડેની પણ કેપ્ટન બની. હવે કૌર લગભગ 37 વર્ષની છે.
સોશિયલ મીડિયા પર લખી એક લાંબી પોસ્ટ
હરમનપ્રીત કૌરે સોશિયલ મીડિયા પર એક લાંબી પોસ્ટમાં કેપ્ટનશીપ છોડવાનો નિર્ણય જાહેર કર્યો. પહેલી જ લાઈનમાં, તેણીએ કહ્યું કે તે તમામ ફોર્મેટમાં ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમની કેપ્ટનશીપ છોડી રહી છે. તેણીએ લખ્યું કે આ એક મુશ્કેલ નિર્ણય હતો. તેમાં વર્ષોની યાદો, લાગણીઓ, બલિદાન અને ક્ષણો શામેલ છે જે તેણીના બાકીના જીવન માટે તેની સાથે રહેશે. કૌરે લખ્યું કે તેણીએ આ ટીમ અને ભારતીય મહિલા ક્રિકેટને પોતાનું બધું આપી દીધું છે, તેણીનું લોહી, પરસેવો, સમય અને ક્યારેક, તેણીની વ્યક્તિગત રમત અને મહત્વાકાંક્ષાઓનું બલિદાન આપ્યું છે. કૌરે ઉમેર્યું કે એવી ક્ષણો આવી જ્યારે તેણીએ તેણીના વ્યક્તિગત પ્રદર્શન અને વિકાસને બાજુ પર રાખવું પડ્યું કારણ કે ટીમ પહેલા હતી.
ભારતીય મહિલા ટીમની ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન કૌરે આગળ લખ્યું કે એક કેપ્ટન તરીકે, તેણીને મુશ્કેલ નિર્ણયો લેવા પડતા હતા. જે નિર્ણયો હંમેશા સમજી શકાતા ન હતા, તે સરળ નહોતા, અને ક્યારેક વ્યક્તિગત કિંમતે પણ આવતા હતા. પરંતુ દરેક નિર્ણય એક જ હેતુથી ચાલતો હતો: આ ટીમને સુધારવાનો અને અન્ય ખેલાડીઓને વિકાસ કરવાની, પોતાના પર વિશ્વાસ રાખવાની અને તેમનું શ્રેષ્ઠ આપવાની તક આપવાનો. હરમનએ કહ્યું કે તેણીએ આ બધું જોયું છે: સૌથી મુશ્કેલ ક્ષણો, હૃદયભંગ, ટીકા, શંકા અને એવા દિવસો જ્યારે કંઈ પણ તેના મતે ન ગયું. તેણીએ સૌથી મોટી સફળતાઓનો પણ અનુભવ કર્યો છે.
Harmanpreet Kaur has announced that she will step down as India women's cricket team captain. She made the announcement via her Instagram account on Tuesday. Under her leadership, India won 2025 Women's ODI World Cup, as well as recent edition of the Asia Cup and retaining the gold medal at the Asian Games.— IANS (@ians_india) October 6, 2026
ભાવનાત્મક હૃદયથી કેપ્ટનશીપ છોડી દેવી
કૌરે લખ્યું કે તે આજે ભાવનાત્મક હૃદયથી, પરંતુ સંપૂર્ણ માનસિક શાંતિ સાથે કેપ્ટનશીપ છોડી રહી છે. તેણીએ વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો કે ટીમ એક મજબૂત સ્થિતિમાં છે. તે પ્રતિભા અને આત્મવિશ્વાસથી ભરેલી છે. તે તેના ભવિષ્યને જોવા અને તેનો ભાગ બનવા માટે ઉત્સાહિત છે. કૌરે અંતમાં લખ્યું કે હવે તેના માટે પાનું ફેરવવાનો સમય આવી ગયો છે. કેપ્ટનશીપ ભલે સમાપ્ત થઈ ગઈ હોય, પરંતુ ભારતીય ક્રિકેટ પ્રત્યેનો તેનો પ્રેમ ક્યારેય સમાપ્ત થશે નહીં. તેણીએ દરેક ટીમના સાથી, કોચ, સપોર્ટ સ્ટાફ, મેનેજમેન્ટ, બીસીસીઆઈ, પરિવારના સભ્યો અને દરેક ચાહકનો આભાર માન્યો જે મુશ્કેલી અને મુશ્કેલીઓમાં તેની સાથે ઉભા રહ્યા. આ યાત્રા ચાલુ રહે છે.
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