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હરમનપ્રીત કૌરે રચ્યો ઇતિહાસ, મહિલા ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ મેચ રમનારી ખેલાડી બની

હરમનપ્રીત કૌર હવે સૌથી વધુ આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમનારી ખેલાડી બની ગઈ છે. તેણે ન્યુઝીલેન્ડની સુઝી બેટ્સને પાછળ છોડીને ઇતિહાસ રચ્યો છે.

HARMANPREET KAUR
HARMANPREET KAUR (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 3, 2026 at 2:47 PM IST

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HARMANPREET KAUR RECORD: હરમનપ્રીત કૌરની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમ ઇંગ્લેન્ડ સામે ત્રીજી અને અંતિમ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ હારી ગઈ હોવા છતાં, હરમનપ્રીત કૌરે એક નવો વિશ્વ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. ન્યુઝીલેન્ડની સુઝી બેટ્સને પાછળ છોડીને, કૌર હવે સૌથી વધુ આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમનારી મહિલા ખેલાડી બની ગઈ છે. હરમન હવે સીધા ICC T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માં મેદાનમાં ઉતરશે, જ્યાં ભારત પાકિસ્તાનનો સામનો કરવાનો છે.

ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમને ત્રીજી T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાં ઇંગ્લેન્ડ સામે 6 વિકેટથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો. જોકે, કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌરે મેદાનમાં ઉતરતાની સાથે જ ઇતિહાસ રચી દીધો. તે હવે ત્રણેય ફોર્મેટમાં સૌથી વધુ આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમનારી ખેલાડી બની ગઈ છે. આ હરમનપ્રીતની 368મી મેચ હતી. અગાઉ, ન્યુઝીલેન્ડની સુઝી બેટ્સે 367 મેચ સાથે રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો. આજ સુધી, હરમનપ્રીત કૌરે સાત ટેસ્ટ મેચ, 164 ODI અને 164 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી છે. હરમનપ્રીત કૌરે મિતાલી રાજને પાછળ છોડીને ભારત માટે સૌથી વધુ આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમનારી ખેલાડી બની હતી. મિતાલી રાજે તેની કારકિર્દી દરમિયાન કુલ 333 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી હતી.

હરમનપ્રીત કૌરે 2009 માં તેની આંતરરાષ્ટ્રીય કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી, જ્યારે તેને પાકિસ્તાન સામે મેચ રમવાની તક મળી હતી; તે સમયે ઝુલન ગોસ્વામી ટીમ ઇન્ડિયાની કેપ્ટન હતી. જોકે, કૌરને તેની ડેબ્યૂ મેચમાં બેટિંગ કરવાની તક મળી ન હતી, કારણ કે ભારતે તેનો વારો આવે તે પહેલાં જ પાકિસ્તાનને હરાવી દીધું હતું. તે 10 નવેમ્બર, 2009 ના રોજ ઇંગ્લેન્ડ સામે પહેલી વાર બેટિંગ કરવા ઉતરી હતી અને આઠ રન બનાવ્યા હતા. તે જ વર્ષે પાછળથી, હરમનપ્રીતે તેની પહેલી T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ પણ રમી હતી. 2014 માં, કૌરને ટેસ્ટ ડેબ્યૂ કરવાની તક મળી. ત્યારથી તે ભારતીય ટીમનો અભિન્ન ભાગ રહી છે.

તેના આંતરરાષ્ટ્રીય કારકિર્દીના આંકડાઓ વિશે વાત કરીએ તો, હરમનપ્રીતે અત્યાર સુધી રમેલી 7 ટેસ્ટ મેચોમાં 230 રન બનાવ્યા છે. જેમાં એક અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. કૌરે અત્યાર સુધી રમેલી 164 વનડેમાં 4,541 રન બનાવ્યા છે. આ ફોર્મેટમાં, હરમનપ્રીતે સાત સદી અને 24 અડધી સદી ફટકારી છે. T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોની વાત કરીએ તો, હરમનપ્રીતે 197 મેચોમાં 4,075 રન બનાવ્યા છે.

હવે, હરમનપ્રીત કૌરની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, ભારતીય ટીમ ICC મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માં ભાગ લેવા માટે તૈયાર છે. એક નોંધપાત્ર હકીકત એ છે કે હરમનપ્રીત વિશ્વભરમાં ફક્ત સાત મહિલા ક્રિકેટરોમાંની એક છે જે શરૂઆતથી જ આ ટુર્નામેન્ટમાં રમી રહી છે. તેણી પહેલાથી જ નવ વર્લ્ડ કપમાં ભાગ લઈ ચૂકી છે, અને હવે, તેણીનો દસમો દેખાવ કરવાનો સમય છે. આજ સુધી, કૌરે આ ICC ટુર્નામેન્ટમાં 39 મેચ રમી છે, જેમાં કુલ 726 રન બનાવ્યા છે - જેમાં એક સદીનો સમાવેશ થાય છે. ભારતે હજુ સુધી T20 વર્લ્ડ કપનો ખિતાબ જીત્યો નથી; એ જોવાનું બાકી છે કે શું હરમનપ્રીત ODI વર્લ્ડ કપમાં તેની સફળતાનું પુનરાવર્તન કરી શકે છે અને આ ફોર્મેટમાં પણ તેની ટીમને વિજય તરફ દોરી શકે છે.

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