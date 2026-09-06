હરમનપ્રીત કૌરે રચ્યો ઇતિહાસ, મહિલા T20માં સૌથી વધુ મેચોમાં કેપ્ટનશીપ કરનાર ખેલાડી બની
ભારતીય કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌરે 2026 મહિલા T20 એશિયા કપમાં પાકિસ્તાન સામે મેદાનમાં ઉતરતાની સાથે જ એક ઐતિહાસિક સિદ્ધિ હાંસલ કરી.
Published : September 6, 2026 at 1:10 PM IST
HARMANPREET KAUR: 2026 મહિલા T20 એશિયા કપ દરમિયાન 5 સપ્ટેમ્બરના રોજ ભારત અને પાકિસ્તાની મહિલા ક્રિકેટ ટીમો વચ્ચે એક મહત્વપૂર્ણ ગ્રુપ 'A' મેચ રમાઈ હતી. ભારતીય કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌરે આ મેચ માટે મેદાનમાં ઉતરતાની સાથે જ એક ઐતિહાસિક સિદ્ધિ હાંસલ કરી. તે વિશ્વની પ્રથમ ખેલાડી બની ગઈ છે. પુરુષ અને મહિલા ક્રિકેટ બંનેમાં 150 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં ટીમની કેપ્ટનશીપ કરનારી. આ પહેલા કોઈ અન્ય ખેલાડીએ આ સિદ્ધિ મેળવી નથી.
હરમનપ્રીત કૌરે ટોસ વખતે શું કહ્યું?
પાકિસ્તાન સામેની આ મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયાની કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌરે ટોસ હારી ગઈ હતી. પાકિસ્તાનની કેપ્ટન સના ફાતિમાએ ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. ટોસ વખતે પોતાની 150મી T20I મેચની કેપ્ટનશીપ વિશે વાત કરતા, હરમનપ્રીત કૌરે તેને એક મહત્વપૂર્ણ સિદ્ધિ ગણાવી પરંતુ ભાર મૂક્યો કે મેદાન પર રમતનો આનંદ માણવો એ સૌથી મહત્વનું છે. તેણીએ એમ પણ કહ્યું કે તેણી પાછળથી બેટિંગ કરતી વખતે દબાણ ટાળવા માટે વિરોધી ટીમને ઓછા સ્કોર સુધી મર્યાદિત રાખવાનો હેતુ ધરાવે છે. વધુમાં, તેણીએ સ્પષ્ટતા કરી કે આ મેચ માટે ભારતીય ટીમની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી.
Harmanpreet Kaur becomes the first-ever cricketer to captain in 150 T20Is 👏— ICC (@ICC) September 5, 2026
📸: @ACCMedia1
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હરમનપ્રીતની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ટીમ ઈન્ડિયાએ 87 મેચ જીતી છે
ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમની કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌરે 2012 માં પહેલીવાર T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં ટીમ ઈન્ડિયાની કમાન સંભાળી હતી અને ત્યારથી તે આ જવાબદારી ખૂબ જ સારી રીતે નિભાવી રહી છે. મહિલા ટી20 એશિયા કપ 2026 માં પાકિસ્તાન સામેની મેચમાં ટોસ માટે મેદાનમાં ઉતરતા જ તેણીએ ઇતિહાસ રચી દીધો. તે વિશ્વની પ્રથમ ખેલાડી બની ગઈ છે. પુરુષ અને મહિલા ક્રિકેટ બંનેમાં 150 T20 મેચોમાં ટીમની કેપ્ટનશીપ કરનારી. તેના નેતૃત્વ હેઠળ, ભારતે અત્યાર સુધી રમાયેલી 149 ટી20 મેચમાંથી 87 જીતી છે, જ્યારે 57 હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે, જેમાં 5 મેચનું પરિણામ આવ્યું નથી.
A special moment for #TeamIndia Captain Harmanpreet Kaur 🫡— BCCI Women (@BCCIWomen) September 5, 2026
First-ever to captain a side in 150 T20I matches 🙌#WomensAsiaCup | @ImHarmanpreet pic.twitter.com/a31diDfcoh
મહિલા T20માં સૌથી વધુ મેચોમાં કેપ્ટનશીપ કરનાર ખેલાડીઓ
- 150 - હરમનપ્રીત કૌર (ભારત)
- 121 - ચમારી અથાપથુ (શ્રીલંકા)
- 100 - મેગ લેનિંગ (ઓસ્ટ્રેલિયા)
- 96 - હીથર નાઈટ (ઇંગ્લેન્ડ)
- 96 - ડાયેન બિમેનીયિમાના (રવાન્ડા)
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