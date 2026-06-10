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IND VS AFG: ટીમ ઈન્ડિયાને મોટો ઝટકો, હાર્દિક પંડ્યા બહાર

અફઘાનિસ્તાન સામેની ODI શ્રેણી પહેલા ટીમ ઈન્ડિયાને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર હાર્દિક પંડ્યા ટીમમાંથી બહાર થઈ ગયો છે.

hardik pandya ruled out of india vs afghanistan odi series
hardik pandya ruled out of india vs afghanistan odi series (ANI)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 10, 2026 at 1:11 PM IST

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HARDIK PANDYA: ટીમ ઈન્ડિયાને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે, મળતી માહિતી મુજબ તે અફઘાનિસ્તાન સામેની આગામી ODI શ્રેણી ગુમાવી શકે છે, જોકે BCCI એ હજુ સુધી આ અંગે કોઈ સત્તાવાર નિવેદન બહાર પાડ્યું નથી. એક દિવસ પહેલા જ સમાચાર આવ્યા હતા કે તે સંપૂર્ણપણે ફિટ છે અને ટૂંક સમયમાં ODI શ્રેણી માટે ટીમ ઈન્ડિયામાં જોડાશે; જોકે, હવે રિપોર્ટ પ્રમાણે તે જૂની ચોટના કારણે તે આખી શ્રેણી ગુમાવી શકે છે.

13 જૂનથી ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વન-ડે શ્રેણી રમાશે

ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચેની ટેસ્ટ મેચ માત્ર ત્રણ દિવસમાં પૂર્ણ થઈ ગઈ, જેમાં ટીમ ઈન્ડિયાએ એક ઇનિંગ્સ અને 300 રનથી વિજય મેળવ્યો. હવે, ધ્યાન ODI શ્રેણી પર કેન્દ્રિત છે, જેની પહેલી મેચ 13 જૂને રમાશે; ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ હાલમાં તેની તૈયારી કરી રહી છે. BCCI એ આ શ્રેણી માટે પહેલાથી જ ટીમની જાહેરાત કરી દીધી છે. શુભમન ગિલ ફરી એકવાર કેપ્ટન તરીકે સુકાન સંભાળી રહ્યા છે. દરમિયાન, ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન રોહિત શર્મા અને હાર્દિક પંડ્યાનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ એક શરતને આધીન: BCCI એ સ્પષ્ટપણે કહ્યું હતું કે જો તેઓ સંપૂર્ણપણે ફિટ હશે તો જ તેઓ રમી શકશે.

ક્વાડ્રિસેપ્સ ઈજાથી પીડાઈ રહ્યો છે

દરમિયાન, મંગળવાર, 9 જૂનના રોજ, એવા સમાચાર બહાર આવ્યા કે હાર્દિક પંડ્યા અને રોહિત શર્માએ પોતાની ફિટનેસ ટેસ્ટ પાસ કરી લીધી છે અને તે અફઘાનિસ્તાન સામેની ODI શ્રેણી રમવા માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે. હાર્દિકે 2 જૂનના રોજ CEO ને રિપોર્ટ કર્યો હતો અને ત્યારથી તે ત્યાં જ રહ્યો હતો. જોકે, બીજા જ દિવસે - બુધવાર, 10 જૂન - હાર્દિકની ભાગીદારી અંગે અનિશ્ચિતતા સૂચવતા અહેવાલો સામે આવ્યા. મીડિયા અહેવાલો સૂચવે છે કે તે ક્વાડ્રિસેપ્સ ઈજાથી પીડાઈ રહ્યો છે, જેને સાજા થવામાં ત્રણ અઠવાડિયા લાગી શકે છે, જેના કારણે તે ત્રણેય મેચમાંથી બહાર થઈ શકે છે. હાલમાં BCCI તરફથી સત્તાવાર અપડેટની રાહ જોવાઈ રહી છે.

વિરાટ કોહલી પણ નહિ રમે વન-ડે શ્રેણી

વિરાટ કોહલી પહેલાથી જ શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ ગયો છે; આ અંગેના સમાચાર પહેલાથી જ સામે આવી ચૂક્યા છે. શરૂઆતમાં તેને ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ પછીથી એવું બહાર આવ્યું કે તે ઈજાગ્રસ્ત છે અને આખી અફઘાનિસ્તાન શ્રેણીમાંથી બહાર રહેશે. જસપ્રીત બુમરાહને પહેલાથી જ આરામ આપવામાં આવ્યો છે. હવે, હાર્દિક પંડ્યા અંગે ક્યારે પુષ્ટિ થયેલ સમાચાર આવશે તે જોવાનું બાકી છે.

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