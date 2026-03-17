ધોની કે સચિન નહીં, હાર્દિક પંડ્યાએ આ દિગ્ગજને પોતાનો રોલ મોડેલ ગણાવ્યો

હાર્દિક પંડ્યાએ દિલ્હીમાં આયોજિત BCCI નમન એવોર્ડ સમારોહ દરમિયાન પોતાના રોલ મોડલ (આઇડલ) નો ખુલાસો કર્યો હતો.

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 17, 2026 at 7:37 PM IST

HARDIK PANDYA ON HIS ROLE MODEL: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર હાર્દિક પંડ્યા તાજેતરમાં તેણે પોતાના ક્રિકેટના 'આઇડલ' નો ખુલાસો કરીને બધાને આશ્ચર્યચકિત કર્યા. રવિવારે, દિલ્હીમાં આયોજિત BCCI નમન એવોર્ડ સમારોહ દરમિયાન, પ્રખ્યાત કોમેન્ટેટર હર્ષા ભોગલે સાથે 'રેપિડ-ફાયર' રાઉન્ડ યોજાઈ રહ્યો હતો. જ્યારે હર્ષાએ તેને તેના ક્રિકેટ આઇડલ વિશે પૂછ્યું, ત્યારે ચાહકોએ અપેક્ષા હતી કે તે સચિન તેંડુલકર, એમએસ ધોની અથવા કદાચ કોઈ વિદેશી નામ લેશે. તેના બદલે, હાર્દિકે ખચકાટ વિના વસીમ જાફરનું નામ લીધું.

જાફર હાર્દિકનો પ્રિય કેમ છે?

હાર્દિકે જણાવ્યું કે જ્યારે તે મોટો થઈ રહ્યો હતો અને રમતની ઝીણવટ શીખી રહ્યો હતો ત્યારે વસીમ જાફર રોલ મોડલ હતો. વસિમ જાફરને વ્યાપકપણે સ્થાનિક ક્રિકેટનો 'કિંગ' માનવામાં આવે છે. તેણે ભારત માટે 31 ટેસ્ટ મેચ રમી, જેમાં 1,944 રન બનાવ્યા - જેમાં 5 સદીનો સમાવેશ થાય છે. ફર્સ્ટ-ક્લાસ ક્રિકેટમાં તેના નામે અસંખ્ય રેકોર્ડ છે.

હાર્દિક પંડ્યા 2026 T20 વર્લ્ડ કપમાં ચમક્યો

હાર્દિક પંડ્યાએ 2026 T20 વર્લ્ડ કપ દરમિયાન બેટથી શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. તેણે 9 ઇનિંગ્સમાં 160.74 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 217 રન બનાવ્યા; આમાં નામિબિયા અને ઝિમ્બાબ્વે સામે ફટકારેલી મહત્વપૂર્ણ અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. બોલિંગની વાત કરીએ તો, તેણે 9 મેચોમાં 9 વિકેટ લીધી, જેમાં તેણે 32.33 ની સરેરાશ, 8.81 ની ઇકોનોમી રેટ અને 22 ની સ્ટ્રાઇક રેટ જાળવી રાખી. હું ટ્રોફી જીતવા માંગુ છું

ટાઇટલ વિજય બાદ, હાર્દિક પંડ્યાએ કહ્યું, "મને લાગે છે કે 2024 ના વર્લ્ડ કપ ફાઇનલ મુશ્કેલીઓથી ભરેલી હતી - ઘણી બધી વસ્તુઓ બની હતી - તેથી મારા માટે, તે મારી પાંચમી વાપસી વિશે વધુ હતું. હું હંમેશા આ જ જીત માટે જીવ્યો છું. મેં આ હેતુ માટે ક્રિકેટ રમ્યો છું; હું ટ્રોફી જીતવા માંગુ છું - હું ભારત માટે શક્ય તેટલી વધુ ટ્રોફી જીતવા માંગુ છું. બાર્બાડોસ પછી, મેં કહ્યું હતું કે હું જે પણ ટ્રોફી રમ્યો છું તે જીતીશ. મેં તે ફક્ત કહેવા ખાતર કહ્યું ન હતું; હું ખરેખર તેમાં વિશ્વાસ કરું છું, અને આ પુષ્ટિ આપે છે કે હું જે માનતો હતો તે ખરેખર વાસ્તવિકતામાં ફેરવાઈ ગયું છે."

