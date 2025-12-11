IND vs SA: હાર્દિક પંડ્યા રચશે ઇતિહાસ, એક વિકેટ ઝડપતા જ ખાસ ક્લબમાં થશે સામેલ

ETV Bharat / sports

હાર્દિક પંડ્યા ઇતિહાસ રચવાથી એક વિકેટ દૂર (IANS)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 11, 2025 at 5:33 PM IST

1 Min Read
હૈદરાબાદ: ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે આજે 11 ડિસેમ્બરે પાંચ મેચની ટી-20 સિરીઝની બીજી મેચ રમાશે. આ સિરીઝની પ્રથમ મેચ કટકમાં ભારતે 101 રને જીતી હતી. હવે ભારત મુલ્લાંપુરમાં જીત મેળવી સિરીઝમાં 2-0 આગળ થવા માંગશે.

આ મેચમાં ટીમ ઇન્ડિયાના સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર હાર્દિક પંડ્યા પાસે ઇતિહાસ રચવાની સુવર્ણ તક છે. ન્યૂ ચંદીગઢના મહારાજા યાદવેન્દ્ર સિંહ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ મુલ્લાંપુરમાં આજે રાત્રે જ્યારે હાર્દિક પંડ્યા ઉતરશે તો તેની પાસે બોલ સાથે રેકોર્ડ બનાવવાની તક છે. હાર્દિક પંડ્યા પાસે ટી-20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં ભારત માટે ઇતિહાસ રચવાની તક હશે.

હાર્દિક પંડ્યા રચશે ઇતિહાસ

ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે રમાનારી મેચમાં હાર્દિક પંડ્યા પાસે આંતરરાષ્ટ્રીય ટી-20 ક્રિકેટમાં 100 વિકેટ પૂર્ણ કરવાની તક હશે. આમ કરતા જ તે ભારત માટે ટી-20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં 100 વિકેટ મેળવનાર ત્રીજો ભારતીય બોલર બની જશે. હાર્દિક પંડ્યા પહેલા આ સિદ્ધિ ભારત માટે અર્શદીપ સિંહ અને જસપ્રીત બુમરાહ મેળવી ચુક્યા છે.

અર્શદીપ સિંહ ભારત માટે ટી-20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં 100 વિકેટ પૂર્ણ કરનાર નંબર 1 બોલર બન્યો હતો, જ્યારે ગત મેચમાં જસપ્રીત બુમરાહે 100 ટી-20 આંતરરાષ્ટ્રીય વિકેટ ઝડપી હતી. હાર્દિક પંડ્યા પાસે 100 વિકેટ પૂર્ણ કરવાની સુવર્ણ તક છે. હાર્દિક પંડ્યાના નામે અત્યાર સુધી 99 ટી-20 આંતરરાષ્ટ્રીય વિકેટ છે અને એક વિકેટ લેતા જ તે અર્શદીપ સિંહ અને જસપ્રીત બુમરાહની આ ક્લબમાં સામેલ થઇ જશે.

ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકાની સંભવિત પ્લેઇંગ-11

ભારત: અભિષેક શર્મા, શુભમન ગિલ, સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), તિલક વર્મા, હાર્દિક પંડ્યા, શિવમ દુબે, જિતેશ શર્મા (વિકેટ કીપર), અક્ષર પટેલ, જસપ્રીત બુમરાહ, વરૂણ ચક્રવર્તી, અર્શદીપ સિંહ.

દક્ષિણ આફ્રિકા: ક્વિન્ટન ડી કૉક (વિકેટ કીપર), એડન માર્કરમ (કેપ્ટન), ટ્રિસ્ટન સ્ટબ્સ, ડેવાલ્ડ બ્રેવિસ, ડેવિડ મિલ્લર, ડોનોવન ફરેરા, માર્કો યાનસેન, કેશવ મહારાજ, લુથો સિપામ્લા, લુંગી એનગિડી, એનરિક નોર્તજે.

સંપાદકની પસંદ

