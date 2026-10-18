'હાર્દિક પંડ્યાનો વિકલ્પ શોધવાનું બંધ કરો...' સુનિલ ગાવસ્કરની ભારતીય ટીમ મેનેજમેન્ટને મોટી સલાહ
ટીમ ઈન્ડિયાના સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર હાર્દિક પંડ્યા ફિટનેસ સંબંધિત સમસ્યાઓને કારણે લાંબા સમયથી ક્રિકેટના મેદાનથી દૂર છે.
Published : October 18, 2026 at 5:01 PM IST
ICC ODI વર્લ્ડ કપ 2027 શરૂ થવામાં એક વર્ષથી પણ ઓછો સમય બાકી છે, ત્યારે સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર હાર્દિક પંડ્યાની ફિટનેસ ભારત માટે સૌથી મોટી ચિંતાનો વિષય છે. હાર્દિક IPL 2026 થી ક્રિકેટથી દૂર છે અને ફિટનેસ સમસ્યાઓના કારણે ન્યુઝીલેન્ડ પ્રવાસમાંથી પણ બહાર થઈ ગયો છે. ટીમ મેનેજમેન્ટ તેના સ્થાને નીતીશ કુમાર રેડ્ડી અને સૂર્યાંશ શેડગે જેવા ખેલાડીઓની શોધ કરી રહ્યું છે.
જોકે, ટીમ મેનેજમેન્ટ નિરાશ થયું છે, કારણ કે કોઈ પણ ખેલાડી હાર્દિક પંડ્યા જેટલું સારું પ્રદર્શન કરી શક્યો નથી. આ દરમિયાન, ભારતના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન સુનીલ ગાવસ્કરે એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું છે, જેમાં કહ્યું છે કે ટીમ મેનેજમેન્ટે હાર્દિક પંડ્યાના સ્થાને કોઈ ખેલાડી શોધવાનું બંધ કરવું જોઈએ, કારણ કે તેના જેવો ખેલાડી શોધવો મુશ્કેલ છે.
Sunil Gavaskar on Hardik Pandya – He is irreplaceable, stop searching for a direct replacement Sunil Gavaskar said: "We sometimes get a little bit carried away with trying to find a replacement for Hardik Pandya. Hardik Pandya is irreplaceable. If you can't find somebody of his calibre, then go with somebody who will do a slightly different job. Naman Dhir is doing that job. He's bowling his overs well, and look at the way he batted in this game. The moment you go with batting up to number eight, you weaken your bowling, and that's where you get beaten."— Cricket Hub (@Anurag9793) October 18, 2026
સુનીલ ગાવસ્કરે હાર્દિક પંડ્યા વિશે શું કહ્યું?
ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર સુનીલ ગાવસ્કર માને છે કે ભારતીય ટીમ મેનેજમેન્ટે હાર્દિક પંડ્યાનો વિકલ્પ શોધવાનું બંધ કરવું જોઈએ, કારણ કે કોઈ તેનું સ્થાન લઈ શકે નહીં. તેમણે હાર્દિકની પ્રશંસા કરતા કહ્યું કે બેટિંગ અને બોલિંગ બંનેમાં તેના યોગદાનની બરાબરી કોઈ કરી શકતું નથી.
જીઓસ્ટાર પર એક મુલાકાતમાં, ગાવસ્કરે કહ્યું, "કેટલીકવાર આપણે હાર્દિક પંડ્યાનો વિકલ્પ શોધવા માટે ખૂબ ઉત્સાહિત થઈ જઈએ છીએ. હાર્દિકનું સ્થાન કોઈ લઈ શકે નહીં. જો તમને તેના જેવો ખેલાડી ન મળે, તો એવી વ્યક્તિને તક આપો જે કંઈક અલગ કરી શકે."
ગાવસ્કરે ટીમ મેનેજમેન્ટને મહત્વપૂર્ણ સલાહ આપી
હાર્દિક પંડ્યા માટે સીધો વિકલ્પ શોધવાને બદલે, સુનિલ ગાવસ્કરે ટીમ મેનેજમેન્ટને સલાહ આપી કે તેઓ એવા ખેલાડીઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે જે મજબૂત બોલિંગ આક્રમણમાં વિવિધ ભૂમિકાઓ ભજવી શકે. તેમના મતે, ભારતે પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં ઓછામાં ઓછા ચાર નિષ્ણાત બોલરોનો સમાવેશ કરવો જોઈએ અને પાંચમા અને છઠ્ઠા બોલિંગ વિકલ્પ તરીકે ઓલરાઉન્ડરોનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.
ગાવસ્કરે ચેતવણી આપી હતી કે ટીમમાં વધુ પડતા બેટ્સમેનોનો સમાવેશ કરવાથી બોલિંગ નબળી પડી શકે છે અને ભારત મેચ હારી શકે છે. તેમણે નમન ધીરની પસંદગીની વધુ પ્રશંસા કરી અને તેનું ઉદાહરણ આપ્યું. મુંબઈ ઇન્ડિયન્સના ઓલરાઉન્ડરે ચાર ઇનિંગ્સમાં 38 રન બનાવ્યા અને પાંચ વિકેટ લીધી.
ગાવસ્કરે નમન ધીરની પ્રશંસા કરી
ભારત અને વેસ્ટ ઇન્ડીઝ વચ્ચેની પાંચ મેચની ટી20 શ્રેણીનો નિર્ણાયક મેચ વરસાદને કારણે ધોવાઈ ગયો હતો, જેના કારણે તે 2-2 થી ડ્રો થયો હતો. વરસાદથી પ્રભાવિત આ મેચમાં, નમન ધીરે માત્ર છ બોલમાં અણનમ 24 રનની ધમાકેદાર ઇનિંગ રમી હતી, જેમાં એક ચોગ્ગા અને ત્રણ છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. તેનો સ્ટ્રાઇક રેટ 400 હતો. નમનની પ્રશંસા કરતા ગાવસ્કરે કહ્યું, "નમન ધીર પોતાનું કામ સારી રીતે કરી રહ્યો છે. તે પોતાની ઓવર સારી રીતે બોલિંગ કરી રહ્યો છે, અને જુઓ કે તેણે આ મેચમાં કેવી બેટિંગ કરી."
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