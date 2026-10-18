ETV Bharat / sports

'હાર્દિક પંડ્યાનો વિકલ્પ શોધવાનું બંધ કરો...' સુનિલ ગાવસ્કરની ભારતીય ટીમ મેનેજમેન્ટને મોટી સલાહ

ટીમ ઈન્ડિયાના સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર હાર્દિક પંડ્યા ફિટનેસ સંબંધિત સમસ્યાઓને કારણે લાંબા સમયથી ક્રિકેટના મેદાનથી દૂર છે.

હાર્દિક પંડ્યા અને સુનિલ ગાવસ્કર
હાર્દિક પંડ્યા અને સુનિલ ગાવસ્કર (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 18, 2026 at 5:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ICC ODI વર્લ્ડ કપ 2027 શરૂ થવામાં એક વર્ષથી પણ ઓછો સમય બાકી છે, ત્યારે સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર હાર્દિક પંડ્યાની ફિટનેસ ભારત માટે સૌથી મોટી ચિંતાનો વિષય છે. હાર્દિક IPL 2026 થી ક્રિકેટથી દૂર છે અને ફિટનેસ સમસ્યાઓના કારણે ન્યુઝીલેન્ડ પ્રવાસમાંથી પણ બહાર થઈ ગયો છે. ટીમ મેનેજમેન્ટ તેના સ્થાને નીતીશ કુમાર રેડ્ડી અને સૂર્યાંશ શેડગે જેવા ખેલાડીઓની શોધ કરી રહ્યું છે.

જોકે, ટીમ મેનેજમેન્ટ નિરાશ થયું છે, કારણ કે કોઈ પણ ખેલાડી હાર્દિક પંડ્યા જેટલું સારું પ્રદર્શન કરી શક્યો નથી. આ દરમિયાન, ભારતના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન સુનીલ ગાવસ્કરે એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું છે, જેમાં કહ્યું છે કે ટીમ મેનેજમેન્ટે હાર્દિક પંડ્યાના સ્થાને કોઈ ખેલાડી શોધવાનું બંધ કરવું જોઈએ, કારણ કે તેના જેવો ખેલાડી શોધવો મુશ્કેલ છે.

સુનીલ ગાવસ્કરે હાર્દિક પંડ્યા વિશે શું કહ્યું?

ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર સુનીલ ગાવસ્કર માને છે કે ભારતીય ટીમ મેનેજમેન્ટે હાર્દિક પંડ્યાનો વિકલ્પ શોધવાનું બંધ કરવું જોઈએ, કારણ કે કોઈ તેનું સ્થાન લઈ શકે નહીં. તેમણે હાર્દિકની પ્રશંસા કરતા કહ્યું કે બેટિંગ અને બોલિંગ બંનેમાં તેના યોગદાનની બરાબરી કોઈ કરી શકતું નથી.

જીઓસ્ટાર પર એક મુલાકાતમાં, ગાવસ્કરે કહ્યું, "કેટલીકવાર આપણે હાર્દિક પંડ્યાનો વિકલ્પ શોધવા માટે ખૂબ ઉત્સાહિત થઈ જઈએ છીએ. હાર્દિકનું સ્થાન કોઈ લઈ શકે નહીં. જો તમને તેના જેવો ખેલાડી ન મળે, તો એવી વ્યક્તિને તક આપો જે કંઈક અલગ કરી શકે."

ગાવસ્કરે ટીમ મેનેજમેન્ટને મહત્વપૂર્ણ સલાહ આપી

હાર્દિક પંડ્યા માટે સીધો વિકલ્પ શોધવાને બદલે, સુનિલ ગાવસ્કરે ટીમ મેનેજમેન્ટને સલાહ આપી કે તેઓ એવા ખેલાડીઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે જે મજબૂત બોલિંગ આક્રમણમાં વિવિધ ભૂમિકાઓ ભજવી શકે. તેમના મતે, ભારતે પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં ઓછામાં ઓછા ચાર નિષ્ણાત બોલરોનો સમાવેશ કરવો જોઈએ અને પાંચમા અને છઠ્ઠા બોલિંગ વિકલ્પ તરીકે ઓલરાઉન્ડરોનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.

ગાવસ્કરે ચેતવણી આપી હતી કે ટીમમાં વધુ પડતા બેટ્સમેનોનો સમાવેશ કરવાથી બોલિંગ નબળી પડી શકે છે અને ભારત મેચ હારી શકે છે. તેમણે નમન ધીરની પસંદગીની વધુ પ્રશંસા કરી અને તેનું ઉદાહરણ આપ્યું. મુંબઈ ઇન્ડિયન્સના ઓલરાઉન્ડરે ચાર ઇનિંગ્સમાં 38 રન બનાવ્યા અને પાંચ વિકેટ લીધી.

ગાવસ્કરે નમન ધીરની પ્રશંસા કરી

ભારત અને વેસ્ટ ઇન્ડીઝ વચ્ચેની પાંચ મેચની ટી20 શ્રેણીનો નિર્ણાયક મેચ વરસાદને કારણે ધોવાઈ ગયો હતો, જેના કારણે તે 2-2 થી ડ્રો થયો હતો. વરસાદથી પ્રભાવિત આ મેચમાં, નમન ધીરે માત્ર છ બોલમાં અણનમ 24 રનની ધમાકેદાર ઇનિંગ રમી હતી, જેમાં એક ચોગ્ગા અને ત્રણ છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. તેનો સ્ટ્રાઇક રેટ 400 હતો. નમનની પ્રશંસા કરતા ગાવસ્કરે કહ્યું, "નમન ધીર પોતાનું કામ સારી રીતે કરી રહ્યો છે. તે પોતાની ઓવર સારી રીતે બોલિંગ કરી રહ્યો છે, અને જુઓ કે તેણે આ મેચમાં કેવી બેટિંગ કરી."

આ પણ વાંચોઃ

  1. ટીમ ઈન્ડિયા આજે શ્રેણી કબ્જે કરવા મેદાનમાં ઉતરશે, જાણો તમે કેટલા વાગ્યે અને ક્યાંથી લાઈવ એક્શન જોઈ શકશો?
  2. Ind vs WI: વરસાદને કારણે પાંચમી ટી20 રદ્દ, સીરિઝ 2-2ની બરાબરી પર ખતમ

TAGGED:

HARDIK PANDYA IRREPLACEABLE
હાર્દિક પંડ્યાની ફિટનેસ
ICC ODI વર્લ્ડ કપ 2027
ગાવસ્કરે હાર્દિક પંડ્યા વિશે કહ્યું
SUNIL GAVASKAR ON TEAM INDIA

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.