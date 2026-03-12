T20 વર્લ્ડ કપ જીત દરમિયાન હાર્દિક પંડ્યા પર ત્રિરંગાનું અપમાન કરવાનો આરોપ, પુણેમાં ફરિયાદ દાખલ
હાર્દિક પંડ્યા વિરુદ્ધ T20 વર્લ્ડ કપ વિજય ઉજવણી દરમિયાન ત્રિરંગાનું અપમાન કરવા બદલ ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે.
HARDIK PANDYA AGAINST COMPLAIN: T20 વર્લ્ડ કપ 2026 જીત બાદ, હાર્દિક પંડ્યા કાનૂની મુશ્કેલીમાં ફસાઈ ગયો છે. તેના પર ત્રિરંગાનું અપમાન કરવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે. તેની સામે પોલીસ ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે, અને FIR નોંધવાની માંગ કરવામાં આવી છે. હાર્દિક પર આરોપ છે કે તેણે વર્લ્ડ કપ વિજયની ઉજવણી દરમિયાન પોતાના શરીર પર ત્રિરંગાને લપેટીને અયોગ્ય વર્તન કર્યું હતું.
પુણેમાં ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી
પુણેના વકીલ વાજિદ ખાને શિવાજીનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં હાર્દિક પંડ્યા વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવી છે અને FIR નોંધવાની વિનંતી કરી છે. પોલીસે ફરિયાદ મળ્યાની પુષ્ટિ કરી છે. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, હાર્દિક પંડ્યા પર ત્રિરંગાનું અપમાન કરવાનો આરોપ લગાવતી લેખિત ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે. તેઓ હાલમાં વધુ વિગતો આપી શકતા નથી, પરંતુ ફરિયાદ ઉચ્ચ અધિકારીઓને મોકલી દેવામાં આવી છે.
#WATCH | Pune: Advocate Wajid Khan says, " you must have seen the t20 world cup here. hardik pandya was dancing with his girlfriend in celebration of his victory. the national flag was tied to his back... according to section 2 of the 1971 national flag act, we should respect the… pic.twitter.com/mHVHn336ql— ANI (@ANI) March 12, 2026
ફરિયાદમાં હાર્દિક પર આરોપ મૂકવામાં આવ્યા
પોલીસમાં નોંધાવેલી ફરિયાદમાં વકીલ વાજિદ ખાને જણાવ્યું હતું કે T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ની ફાઇનલ મેચ ગુજરાતના અમદાવાદમાં ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે રમાઈ હતી. ભારતે મેચ જીતીને વર્લ્ડ કપ જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો હતો. વિજય બાદ, ટીમના ખેલાડીઓએ પરિવાર અને મિત્રો સાથે વિજયની ઉજવણી કરી હતી, જેના ઘણા ફોટા અને વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયા હતા.
🚨 " is hardik pandya going to jail " ??— Kiara (@crickiara) March 12, 2026
fir complaint filed against hardik pandya !!🚨
advocate wajid khan said 🗣️- "you must have seen the t20 world cup here. hardik pandya was dancing with his girlfriend to celebrate the victory.
— the national flag was tied to his… pic.twitter.com/YgxCsmpOIS
વકીલે ફરિયાદમાં જણાવ્યું હતું કે હાર્દિક પંડ્યાએ તેની ગર્લફ્રેન્ડ સાથે ત્રિરંગામાં લપેટાઈને ઉજવણી પણ કરી હતી. આ દરમિયાન તેણે અયોગ્ય વર્તન કર્યું. હાર્દિકનું વર્તન ત્રિરંગાની ગરિમા વિરુદ્ધ છે, અને તેથી તેની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી થવી જોઈએ. ત્રિરંગાનું સન્માન કરવું એ દરેક ભારતીય નાગરિકનું કર્તવ્ય છે. ત્રિરંગામાં લપેટાઈને કોઈપણ અયોગ્ય વર્તન અપમાન છે.
ફાઈનલમાં હાર્દિક પંડ્યાનું મહત્વનું યોગદાન
નોંધનીય છે કે હાર્દિક પંડ્યાએ ટુર્નામેન્ટમાં બે અડધી સદી ફટકારી હતી અને નવ વિકેટ લીધી હતી. તેણે નામિબિયા સામે 28 બોલમાં 52 રન બનાવ્યા હતા. વર્લ્ડ કપ જીત્યા બાદ પંડ્યાએ કહ્યું, "હું મારા દેશ માટે રમું છું, અને મારું લક્ષ્ય મેચ અને ટ્રોફી જીતવાનું છે." 2024 માં વર્લ્ડ કપ જીત્યા પછી, મેં મારી જાતને વચન આપ્યું હતું કે હું રમી રહેલી દરેક ટુર્નામેન્ટ જીતવાનો પ્રયાસ કરીશ, અને હું આમ કરવાનું ચાલુ રાખીશ.
