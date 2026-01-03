ETV Bharat / sports

હાર્ડ હિટીંગ હાર્દિક પંડ્યા, વિજય હજારે ટ્રોફીમાં ફક્ત આટલા બોલમાં ફટકારી સદી

રાજકોટના નિરંજન શાહ સ્ટેડિયમમાં વિદર્ભ સામે બરોડા માટે તેની પ્રથમ લિસ્ટ A સદી ફટકારી.

હાર્દિક પંડ્યા
હાર્દિક પંડ્યા (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 3, 2026 at 6:10 PM IST

2 Min Read
હૈદરાબાદ: હાર્દિક પંડ્યા શાનદાર ફોર્મમાં છે. સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફી પછી, વિજય હજારે ટ્રોફીમાં તેનું બેટ હવે ધૂમ મચાવી રહ્યું છે. તેણે 3 જાન્યુઆરી, શનિવારના રોજ રાજકોટના નિરંજન શાહ સ્ટેડિયમમાં વિદર્ભ સામે બરોડા માટે તેની પ્રથમ લિસ્ટ A સદી ફટકારી.

પંડ્યાએ 92 બોલમાં 133 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી, જેમાં 11 છગ્ગા અને 8 ચોગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. તેની કરિશ્માઈ ઇનિંગથી બરોડા 50 ઓવરમાં 293 રન સુધી પહોંચવામાં મદદ કરી. પંડ્યા જ્યારે તેની ટીમ 20 ઓવર પછી પાંચ વિકેટે 71 રન પર સંઘર્ષ કરી રહી હતી ત્યારે બેટિંગ કરવા આવ્યો.

એક ઓવરમાં પાંચ છગ્ગા

સાતમા નંબર પર બેટિંગ કરતા, હાર્દિકે શરૂઆતમાં વિકેટકીપિંગ રમી અને 44 બોલમાં તેની અડધી સદી પૂરી કરી. ત્યારબાદ પંડ્યાએ તેની ઇનિંગને વેગ આપ્યો, માત્ર 24 બોલમાં તેની બીજી અડધી સદી પૂરી કરી. આ સમયગાળા દરમિયાન, હાર્દિકે એક ઓવરમાં પાંચ છગ્ગા અને એક ચોગ્ગા ફટકારીને કુલ 34 રન બનાવ્યા. આ તોફાન રેખાદે સામે ઇનિંગની 39મી ઓવરમાં આવ્યું, જેના પરિણામે તેણે માત્ર 68 બોલમાં સદી ફટકારી.

હાર્દિકનું પ્રદર્શન

લિસ્ટ એ ક્રિકેટમાં ODI ફોર્મેટના દરેક સ્તરની મેચોનો સમાવેશ થાય છે. હાર્દિકે અત્યાર સુધીમાં 119 લિસ્ટ એ મેચ રમી છે, જેમાં ભારત માટે 94 ODI, ભારત A માટે 8 અને બરોડા માટે 17 ODIનો સમાવેશ થાય છે. પંડ્યાએ લિસ્ટ એ ક્રિકેટમાં 2,300 રન બનાવ્યા છે અને 110 વિકેટ લીધી છે.

હાર્દિક પંડ્યા શાનદાર ફોર્મમાં

હાર્દિક પંડ્યાનું શાનદાર ફોર્મ તેના માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે, કારણ કે ટીમ ઈન્ડિયા આજે ન્યુઝીલેન્ડ શ્રેણી માટે તેની ODI ટીમની જાહેરાત કરવા માટે તૈયાર છે. પંડ્યાનું પ્રદર્શન ટીમ માટે સારા સમાચાર છે. ગયા મહિનાની શરૂઆતમાં, ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચેની પાંચ મેચની T20I શ્રેણીમાં, પંડ્યાએ 186.84 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 142 રન બનાવ્યા હતા, જે ત્રણ મહિનાની ઈજા બાદ નોંધપાત્ર વાપસી દર્શાવે છે.

