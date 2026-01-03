હાર્ડ હિટીંગ હાર્દિક પંડ્યા, વિજય હજારે ટ્રોફીમાં ફક્ત આટલા બોલમાં ફટકારી સદી
રાજકોટના નિરંજન શાહ સ્ટેડિયમમાં વિદર્ભ સામે બરોડા માટે તેની પ્રથમ લિસ્ટ A સદી ફટકારી.
Published : January 3, 2026 at 6:10 PM IST
હૈદરાબાદ: હાર્દિક પંડ્યા શાનદાર ફોર્મમાં છે. સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફી પછી, વિજય હજારે ટ્રોફીમાં તેનું બેટ હવે ધૂમ મચાવી રહ્યું છે. તેણે 3 જાન્યુઆરી, શનિવારના રોજ રાજકોટના નિરંજન શાહ સ્ટેડિયમમાં વિદર્ભ સામે બરોડા માટે તેની પ્રથમ લિસ્ટ A સદી ફટકારી.
પંડ્યાએ 92 બોલમાં 133 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી, જેમાં 11 છગ્ગા અને 8 ચોગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. તેની કરિશ્માઈ ઇનિંગથી બરોડા 50 ઓવરમાં 293 રન સુધી પહોંચવામાં મદદ કરી. પંડ્યા જ્યારે તેની ટીમ 20 ઓવર પછી પાંચ વિકેટે 71 રન પર સંઘર્ષ કરી રહી હતી ત્યારે બેટિંગ કરવા આવ્યો.
6⃣,6⃣,6⃣,6⃣,6⃣,4⃣ 🔥— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) January 3, 2026
A maiden List A 💯 brought up in some style 🔥
Hardik Pandya was on 66 off 62 balls against Vidarbha...and then he went berserk in the 39th over to complete his 100, smashing five sixes and a four 💪
Scorecard ▶️ https://t.co/MFFOqaBuhP#VijayHazareTrophy… pic.twitter.com/pQwvwnI7lb
એક ઓવરમાં પાંચ છગ્ગા
સાતમા નંબર પર બેટિંગ કરતા, હાર્દિકે શરૂઆતમાં વિકેટકીપિંગ રમી અને 44 બોલમાં તેની અડધી સદી પૂરી કરી. ત્યારબાદ પંડ્યાએ તેની ઇનિંગને વેગ આપ્યો, માત્ર 24 બોલમાં તેની બીજી અડધી સદી પૂરી કરી. આ સમયગાળા દરમિયાન, હાર્દિકે એક ઓવરમાં પાંચ છગ્ગા અને એક ચોગ્ગા ફટકારીને કુલ 34 રન બનાવ્યા. આ તોફાન રેખાદે સામે ઇનિંગની 39મી ઓવરમાં આવ્યું, જેના પરિણામે તેણે માત્ર 68 બોલમાં સદી ફટકારી.
હાર્દિકનું પ્રદર્શન
લિસ્ટ એ ક્રિકેટમાં ODI ફોર્મેટના દરેક સ્તરની મેચોનો સમાવેશ થાય છે. હાર્દિકે અત્યાર સુધીમાં 119 લિસ્ટ એ મેચ રમી છે, જેમાં ભારત માટે 94 ODI, ભારત A માટે 8 અને બરોડા માટે 17 ODIનો સમાવેશ થાય છે. પંડ્યાએ લિસ્ટ એ ક્રિકેટમાં 2,300 રન બનાવ્યા છે અને 110 વિકેટ લીધી છે.
Hardik Pandya after 38 overs - 66*(62)— Johns. (@CricCrazyJohns) January 3, 2026
Hardik Pandya after 39 overs - 100*(68)
THIS IS PEAK BATTING BY HARDIK 🇮🇳😍 pic.twitter.com/kv82xZprQU
હાર્દિક પંડ્યા શાનદાર ફોર્મમાં
હાર્દિક પંડ્યાનું શાનદાર ફોર્મ તેના માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે, કારણ કે ટીમ ઈન્ડિયા આજે ન્યુઝીલેન્ડ શ્રેણી માટે તેની ODI ટીમની જાહેરાત કરવા માટે તૈયાર છે. પંડ્યાનું પ્રદર્શન ટીમ માટે સારા સમાચાર છે. ગયા મહિનાની શરૂઆતમાં, ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચેની પાંચ મેચની T20I શ્રેણીમાં, પંડ્યાએ 186.84 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 142 રન બનાવ્યા હતા, જે ત્રણ મહિનાની ઈજા બાદ નોંધપાત્ર વાપસી દર્શાવે છે.
