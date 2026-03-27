ETV Bharat / sports

'દરિયાદિલ હાર્દિક' વાનખેડે ગ્રાઉન્ડ સ્ટાફને આપેલું વચન પૂરું કર્યું, IPL પહેલાં લાખો રૂપિયા આપ્યા

ક્રિકેટર હાર્દિક પંડ્યાએ વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં ગ્રાઉન્ડ સ્ટાફને આપેલું વચન પૂર્ણ કર્યું છે.

HARDIK PANDYA GIVES 10 LAKH CHEK TO WANKHEDE GROUNSTAFF
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 27, 2026 at 3:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

HARDIK PANDYA GIVES 10 LAKH CHEK: હાર્દિક પંડ્યાએ ફરી એકવાર સાબિત કર્યું છે કે તે ફક્ત મેદાન પર જ નહીં, પણ મેદાનની બહાર પણ એક મોટા દિલનો વ્યક્તિ છે. મુંબઈ ઈન્ડિયન્સના કેપ્ટને વાનખેડે સ્ટેડિયમના ગ્રાઉન્ડ સ્ટાફને ઈનામ આપ્યું છે, જેમણે T20 વર્લ્ડ કપની તૈયારીઓ દરમિયાન મોડી રાત સુધી તેની સાથે અથાક મહેનત કરી હતી.

T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ની તૈયારી કરતી વખતે, હાર્દિક પંડ્યા ઘણીવાર વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં મધ્યરાત્રિ સુધી મહેનત કરતો હતો. તે સમય દરમિયાન, તેણે ત્યાંના ગ્રાઉન્ડ સ્ટાફને વચન આપ્યું હતું કે તે ચોક્કસપણે તેમને તેમની મહેનતનું વળતર આપશે. ગુરુવારે, પોતાનું વચન પૂર્ણ કરતા, હાર્દિકે MCA ગ્રાઉન્ડ સ્ટાફના 10 સભ્યોને 10-10 લાખનો ચેક આપ્યો છે. આ ભાવનાત્મક ક્ષણે ક્રિકેટરોને ચેમ્પિયન બનાવવામાં મદદ કરવા માટે પડદા પાછળ કામ કરનારાઓ ક્રિકેટરોને ચેમ્પિયન બનાવે છે.

બે વખતના વર્લ્ડ ચેમ્પિયન હાર્દિક પંડ્યાનો આત્મવિશ્વાસ હાલમાં આસમાને છે. પોતાના ભવિષ્યના લક્ષ્યો વિશે વાત કરતી વખતે, તેણે એક મોટી જાહેરાત કરી. હાર્દિકે કહ્યું, "મારા જીવનમાં હજુ પણ 10 વર્ષ ક્રિકેટ બાકી છે, અને મારું લક્ષ્ય આગામી 10 વર્ષમાં 10 વધુ ICC ટાઇટલ જીતવાનું છે." આ નિવેદન તેમની અતૂટ ભાવના અને ભારતીય ક્રિકેટ પ્રત્યેની તેમની પ્રતિબદ્ધતાને દર્શાવે છે.

રિપોર્ટ્સ અનુસાર, હાર્દિક 2026 T20 વર્લ્ડ કપની તૈયારી માટે વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં મોડી રાત સુધી પ્રેક્ટિસ કરતો હતો. પરિણામે, ગ્રાઉન્ડ સ્ટાફને લાંબા સમય સુધી પાછળ રહેવું પડ્યું. ગ્રાઉન્ડ સ્ટાફે હાર્દિકને તેની તૈયારીઓમાં તેમની શ્રેષ્ઠ ક્ષમતા મુજબ મદદ કરી. તે સમયે, પંડ્યાએ વચન આપ્યું હતું કે તે સ્થળ પર પાછા ફર્યા પછી દરેકને પુરસ્કાર આપશે. હાર્દિકે હવે તે વચન પૂરું કર્યું છે. બધા સભ્યોને ચેક આપ્યા પછી, હાર્દિકે તેમની સાથે એક ફોટો પણ પડાવ્યો, જે હાલમાં સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે.

IPL 2026 માં, હાર્દિક પંડ્યાની આગેવાની હેઠળની મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ 29 માર્ચે વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ સામે પોતાની શરૂઆતની મેચ રમવાની છે. આ સ્પર્ધામાં રોહિત શર્મા, સૂર્યકુમાર યાદવ, જસપ્રીત બુમરાહ અને તિલક વર્મા જેવા સ્ટાર ખેલાડીઓ મેદાનમાં ઉતરશે. પાછલી સીઝનમાં મુંબઈનું પ્રદર્શન નિરાશાજનક રહ્યું હતું. જોકે, આ વખતે, હાર્દિક અને રોહિત શર્મા બંનેએ પ્રતિજ્ઞા લીધી છે કે ટીમ છઠ્ઠું ટાઇટલ મેળવવા માટે પોતાનું સર્વસ્વ આપશે. IPLના ઇતિહાસમાં, ફક્ત બે ટીમોએ પાંચ-પાંચ ટાઇટલ જીત્યા છે. ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ અને મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ. રોહિત શર્માની કેપ્ટનશીપ હેઠળ MI એ 2013, 2015, 2017, 2019 અને 2020 માં પોતાના ટાઇટલ જીત્યા હતા.

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.