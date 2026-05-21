ETV Bharat / sports

IPL 2026: BCCI એ હાર્દિક પંડ્યા પર ભારે દંડ ફટકાર્યો, કમબેક મેચમાં ભૂલ મોંઘી પડી

બુધવારે KKR સામે રમાયેલી મેચમાં હાર્દિક પંડ્યાના અયોગ્ય વર્તન કરવા બદલ પર તેના પર કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.

HARDIK PANDYA FINED
HARDIK PANDYA FINEDC (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 21, 2026 at 4:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

HARDIK PANDYA FINED: એવું લાગે છે કે હાર્દિક પંડ્યા મુશ્કેલ સમયમાંથી પસાર થઈ રહ્યો છે. તેની કેપ્ટનશીપ હેઠળ મુંબઈ ઈન્ડિયન્સની ટીમ પહેલાથી જ આઈપીએલમાંથી બહાર થઈ ગઈ છે. આ દરમિયાન, ટીમ તેની બાકીની લીગ મેચો રમી રહી છે. આ દરમિયાન, કેકેઆર સામેની મેચ દરમિયાન, હાર્દિક પંડ્યાએ કંઈક અયોગ્ય કર્યું, જેના કારણે બીસીસીઆઈએ કડક કાર્યવાહી કરી. જો તમે વિચારી રહ્યા છો કે આ ધીમા ઓવર-રેટનો મામલો છે, તો તમે ખોટા છો. હાર્દિક પંડ્યાએ મેચ દરમિયાન એવું વર્તન કર્યું જે તેણે ન કરવું જોઈએ.

મેચ ફીના 10 ટકા દંડ ફટકારવામાં આવ્યો

IPL દ્વારા જારી કરાયેલા એક નિવેદનમાં, મુંબઈ ઇન્ડિયન્સના કેપ્ટન હાર્દિક પંડ્યાને તેની મેચ ફીના 10 ટકા દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે. વધુમાં, તેને એક ડિમેરિટ પોઈન્ટ પણ આપવામાં આવ્યો છે. બુધવારે કોલકાતાના ઇડન ગાર્ડન્સ ખાતે કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ સામે રમાયેલી મેચ દરમિયાન ખેલાડીઓ અને ટીમ અધિકારીઓ માટે IPL આચારસંહિતાના લેવલ 1 ભંગ બદલ આ દંડ ફટકારવામાં આવ્યો હતો.

મેચ દરમિયાન હાર્દિક પંડ્યાએ બેલ્સ ફેંકી દીધા

એવું અહેવાલ છે કે હાર્દિક પંડ્યા IPL આચારસંહિતાના કલમ 2.2 નું ઉલ્લંઘન કરતો જોવા મળ્યો છે. આ લેખ મેચ દરમિયાન ક્રિકેટ સાધનો અથવા કપડાં, ગ્રાઉન્ડ સાધનો અથવા ફિક્સર અને ફિટિંગના દુરુપયોગ સાથે સંબંધિત છે. આ ઘટના મેચની બીજી ઇનિંગ દરમિયાન 10મી ઓવરની ચોથી ડિલિવરી પર બની હતી. પોતાના રન-અપ પર પાછા ફરતી વખતે, હાર્દિક પંડ્યાએ વિકેટ પર બેલ્સ પર જોરદાર પ્રહાર કર્યો.

મુંબઈ ઇન્ડિયન્સની KKR સામે હાર

સીઝનની તેમની 13મી મેચમાં, મુંબઈ ઇન્ડિયન્સનો સામનો KKR સામે થયો હતો. પ્રથમ બેટિંગ કરતા, મુંબઈ આઠ વિકેટ ગુમાવીને ફક્ત 147 રન બનાવી શક્યું. KKR એ 18.5 ઓવરમાં છ વિકેટ ગુમાવીને આ લક્ષ્યાંક સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કર્યો અને ચાર વિકેટથી મેચ જીતી લીધી. હાર્દિક પંડ્યા પોતે થોડી મેચ ગુમાવ્યા બાદ વાપસી કરી રહ્યો હતો. આ રમતમાં, હાર્દિક પંડ્યાએ ટૂંકી ઇનિંગ રમી, 27 બોલમાં માત્ર 26 રન બનાવ્યા. જ્યારે તે બોલિંગ કરવા આવ્યો, ત્યારે હાર્દિકે બે ઓવરમાં 13 રન આપ્યા પરંતુ કોઈ વિકેટ લેવામાં નિષ્ફળ ગયો.

આ પણ વાંચો:

  1. KKR BEAT MI: કોલકાતાએ મુંબઈને 4 વિકેટથી હરાવ્યું, પ્લેઓફની આશા જીવંત રાખી
  2. M S ધોનીને લઈને CSK કોચ માઈક હસ્સી મોટું નિવેદન, ટીમ માટે હજુ પણ રમી શકશે

TAGGED:

HARDIK PANDYA FINED
IPL 2026
CRICKET
HARDIK PANDYA
HARDIK PANDYA FINED

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.