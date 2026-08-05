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શું હાર્દિક પંડ્યા રાજસ્થાન રોયલ્સમાં જઈ રહ્યો છે? RRની પોસ્ટ થઈ વાયરલ

શું હાર્દિક પંડ્યા મુંબઈ ઇન્ડિયન્સથી રાજસ્થાન રોયલ્સ તરફ કોઈ ટ્રેડ દ્વારા જઈ રહ્યો છે? રાજસ્થાન રોયલ્સે પોતે એક પોસ્ટમાં આ અંગે મોટો સંકેત આપ્યો છે.

શું હાર્દિક પંડ્યા રાજસ્થાન રોયલ્સમાં જઈ રહ્યો છે?
શું હાર્દિક પંડ્યા રાજસ્થાન રોયલ્સમાં જઈ રહ્યો છે? (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 5, 2026 at 7:03 PM IST

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HARDIK PANDYA: IPL 2027 પહેલા હાર્દિક પંડ્યાના સંભવિત વેપાર અંગે ચર્ચાનો મુખ્ય મુદ્દો રહે છે. સ્ટાર ભારતીય ઓલરાઉન્ડરના વેપાર અંગેના મહત્વપૂર્ણ અપડેટ્સ વારંવાર બહાર આવે છે. હવે, પ્રશ્ન એ ઊભો થાય છે કે શું હાર્દિક પંડ્યા મુંબઈ ઇન્ડિયન્સથી રાજસ્થાન રોયલ્સ તરફ કોઈ ટ્રેડ દ્વારા આગળ વધી રહ્યો છે? આ અટકળો રાજસ્થાન રોયલ્સ દ્વારા તેમના X એકાઉન્ટ પર એક પોસ્ટમાં આપેલા સંકેતથી ઉદ્ભવી છે. તે પોસ્ટ પછી, હાર્દિક પંડ્યાના ટ્રેડ અંગેના તમામ પ્રકારના સમાચાર ફરી એકવાર સોશિયલ મીડિયા પર ફરતા થયા છે.

શું હાર્દિક પંડ્યા રાજસ્થાન રોયલ્સ સાથે જોડાઈ રહ્યો છે?

હકીકતમાં, આજે રાજસ્થાન રોયલ્સે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર એક પોસ્ટ શેર કરી. સાંજે 4:30 વાગ્યાની આસપાસ, તેઓએ એક પોસ્ટ કરી જેમાં જણાવ્યું હતું કે, તે પાછા ફરવાની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યો છે. પોસ્ટમાં હાર્દિક પંડ્યા દોડતો જોવા મળતો એક ફોટોગ્રાફ છે. ત્યારથી, સોશિયલ મીડિયા પર ચાહકો અનુમાન લગાવી રહ્યા છે કે શું હાર્દિક પંડ્યા રાજસ્થાન રોયલ્સ તરફ જઈ રહ્યો છે.

હાર્દિક પંડ્યા ઈજામાંથી સ્વસ્થ થઈ રહ્યો છે

હાર્દિક પંડ્યા હાલમાં ઈજાને કારણે ભારતીય ક્રિકેટ ટીમમાંથી બહાર છે; તેને ઓછી કક્ષાની ક્વાડ્રિસેપ્સ સ્ટ્રેન અને પગમાં મચકોડનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. મેચ ફિટનેસ મેળવવા અને પુનઃપ્રાપ્ત કરવા માટે, તે બેંગલુરુમાં BCCI સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ ખાતે પુનર્વસનમાંથી પસાર થઈ રહ્યો છે. ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ અને ચાહકો બંને તેના ઝડપી સ્વસ્થ થવાની આશા રાખી રહ્યા છે.

ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ સપ્ટેમ્બરમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે ત્રણ મેચની ઘરઆંગણે ODI શ્રેણી રમવા માટે તૈયાર છે. 2027 ODI વર્લ્ડ કપને ધ્યાનમાં રાખીને આ શ્રેણી મહત્વપૂર્ણ રહેશે. તે હાર્દિક માટે વર્લ્ડ કપ પહેલા પ્રેક્ટિસ કરવા અને ટીમમાં પોતાનું સ્થાન મજબૂત કરવાની ઉત્તમ તક રજૂ કરે છે. આ માટે, તેણે બેંગલુરુમાં BCCI સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ ખાતે તાલીમ શરૂ કરી દીધી છે. સુવિધાનો એક ફોટો સામે આવ્યો છે, જે રાજસ્થાન રોયલ્સ દ્વારા પણ શેર કરવામાં આવ્યો છે.

રાજસ્થાન રોયલ્સની આ પોસ્ટ પાછળનું સત્ય શું છે?

રાજસ્થાન રોયલ્સની આ પોસ્ટ પછી, ચાહકો અનુમાન લગાવી રહ્યા છે કે હાર્દિક પંડ્યા મુંબઈ ઇન્ડિયન્સના ટ્રેડ દ્વારા ટીમમાં જોડાઈ શકે છે, આ પોસ્ટને સંકેત તરીકે અર્થઘટન કરી રહ્યા છે. જોકે, કોઈ પણ સત્તાવાર પુષ્ટિ થઈ શકતી નથી, કારણ કે રાજસ્થાન રોયલ્સના ફાસ્ટ બોલર યુદ્ધવીર સિંહ ચરક પણ છબીમાં હાર્દિકની સાથે દેખાય છે. તે પણ BCCI સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ ખાતે પોતાનું રિહેબિલિટેશન પૂર્ણ કરી રહ્યો છે. પરિણામે, શક્ય છે કે રાજસ્થાને આ પોસ્ટ તેમના પોતાના ફાસ્ટ બોલરને સ્વીકારવા માટે શેર કરી હોય.

હાર્દિક પંડ્યાનો ટ્રેડ કેમ ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે?

IPL 2026 માં મુંબઈ ઇન્ડિયન્સના કેપ્ટન તરીકે હાર્દિક પંડ્યાનો કાર્યકાળ સારો રહ્યો નથી. પરિણામે, આંતરિક મુદ્દાઓ અને ટીમમાં ઘર્ષણને કારણે, હાર્દિક મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ છોડી શકે છે. ફ્રેન્ચાઇઝી તેને બીજી ટીમમાં બદલી શકે છે; 10 ટીમોમાંથી ઓછામાં ઓછી 7 થી 8 ટીમો 2027 ની IPL સીઝન માટે હાર્દિકને હસ્તગત કરવા માટે સ્પર્ધા કરી રહી છે. ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ અને કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ આ રેસમાં આગળ વધી રહ્યા છે.

રાજસ્થાન રોયલ્સ પણ હાર્દિકને પોતાની ટીમમાં લાવવાની દોડમાં છે. સંજુ સેમસનના ગયા પછી, રિયાન પરાગની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ટીમનું પ્રદર્શન નબળું રહ્યું છે. પરિણામે, તેઓ એવા ખેલાડીની શોધમાં છે જે ફક્ત ટીમનું નેતૃત્વ જ નહીં પરંતુ બેટિંગ, બોલિંગ, કેપ્ટનશીપ અને ફિલ્ડિંગમાં પણ શ્રેષ્ઠતા મેળવી શકે. રાજસ્થાન માટે હાર્દિક એક મજબૂત વિકલ્પ તરીકે સંપૂર્ણ રીતે ફિટ બેસે છે.

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