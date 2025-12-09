ETV Bharat / sports

હાર્દિક પંડ્યા ગર્લફ્રેન્ડ સાથે ગંદા વર્તન પર ગુસ્સો ભડકી ઉઠ્યો, જાણો પોસ્ટમાં શું કહ્યું?

હાર્દિક પંડ્યાએ સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરીને પોતાની ગર્લફ્રેન્ડનો ફોટો ખેંચવા પર ગુસ્સો વ્યક્ત કર્યો છે.

હાર્દિક પંડ્યા-ગર્લફ્રેન્ડ માહિકા
હાર્દિક પંડ્યા-ગર્લફ્રેન્ડ માહિકા (ANI)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 9, 2025 at 7:27 PM IST

હૈદરાબાદ: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના સ્ટાર બેટ્સમેન અને ઓલરાઉન્ડર હાર્દિક પંડ્યાએ સોશિયલ મીડિયા પર પોતાનો ગુસ્સો વ્યક્ત કર્યો છે. હાર્દિકે પોતાના ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર એક સ્ટોરી શેર કરી છે, જેમાં પાપારાઝી અને ટ્રોલ્સની ટીકા કરી છે. તેણે પોતાની ગર્લફ્રેન્ડ અને મોડેલ માહિકા શર્મા સાથે જોડાયેલી ઘટના પર પોતાનો ગુસ્સો એક સ્ટોરી દ્વારા વ્યક્ત કર્યો છે.

હાર્દિકનો ગુસ્સો સોશિયલ મીડિયા પર ભડકી ઉઠ્યો

ખરેખર, પાપારાઝીએ હાર્દિકની ગર્લફ્રેન્ડ માહિકાનો ફોટો અયોગ્ય એંગલથી લીધો અને તેને સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કર્યો. આનાથી ગુસ્સે થઈને પંડ્યાએ સ્ટોરી શેર કરી અને લખ્યું, "હું જાણું છું કે પ્રખ્યાત થવાથી લોકોની નજર તમારા પર પડે છે. આ જીવનનો એક ભાગ છે, મેં એક પસંદગી કરી છે. જોકે, આજે કંઈક એવું બન્યું જે હદ પાર કરી ગયું. માહિકા શર્મા બાંદ્રાના એક રેસ્ટોરન્ટમાંથી નીચે આવી રહી હતી ત્યારે પાપારાઝીએ તેને એવા એંગલથી કેદ કરી હતી જેને કોઈ પણ મહિલા લાયક નથી. એક ખાનગી ક્ષણને સનસનાટીભરી બનાવી દેવામાં આવી હતી."

હાર્દિક પંડ્યા પોસ્ટ
હાર્દિક પંડ્યા પોસ્ટ (Instagram)

પંડ્યાએ આગળ લખ્યું, "આ હેડલાઇન્સ કે ક્લિક્સ વિશે નથી, પરંતુ આદર વિશે છે." દરેક સ્ત્રી ગૌરવને પાત્ર છે. દરેક વ્યક્તિ મર્યાદામાં રહેવાને પાત્ર છે. દરરોજ કામ કરતા બધા મીડિયા મિત્રોને, હું તમારી મહેનતનું સન્માન કરું છું. હું હંમેશા સહકાર આપું છું. હું આશા રાખું છું કે તમે બધા આ બાબતોને ધ્યાનમાં લેશો. દરેક બાબતને ક્લિક કરવી યોગ્ય નથી. દરેક ખૂણાને ધ્યાનમાં લેવાની જરૂર નથી. આપણે થોડી માનવતા રાખવી જોઈએ. આભાર.

હાર્દિકના 2024 માં છૂટાછેડા

હાર્દિક પંડ્યાએ 2024 માં તેની પત્ની નતાશા સ્ટેનકોવિકને છૂટાછેડા આપ્યા. તેઓએ 19 મે, 2020 ના રોજ લગ્ન કર્યા. તેમને અગસ્ત્ય નામનો એક પુત્ર છે. હવે, નતાશાથી અલગ થયા પછી, હાર્દિક પંડ્યા માહિકા શર્માને ડેટ કરી રહ્યો છે. તેઓ ઘણીવાર વિવિધ સ્થળોએ સાથે જોવા મળે છે.

હાર્દિક પંડ્યા ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ માટે મેદાનમાં પાછા ફરવાનો છે. તે આજે, 9 ડિસેમ્બરે ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચેની T20 મેચમાં રમતા જોવા મળશે. આ બંને ટીમો વચ્ચે 5 મેચની T20 શ્રેણી રમાઈ રહી છે.

સંપાદકની પસંદ

