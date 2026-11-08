'મોહમ્મદ શમીને તેનો હક મળ્યો નથી', પૂર્વ ક્રિકેટરે કર્યા આકરા પ્રહાર
તાજેતરમાં, ઝડપી બોલર મોહમ્મદ શમીએ ટેસ્ટ ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી હતી.
Published : November 8, 2026 at 4:53 PM IST
HARBHAJAN STATEMENT ON SHAMI: તાજેતરમાં જ ફાસ્ટ બોલર મોહમ્મદ શમીએ પોતાની કારકિર્દી અંગે એક મોટું પગલું ભર્યું. તેણે કહ્યું કે તે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લઈ રહ્યો છે. તેણે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક વીડિયો દ્વારા પોતાના વિચારો વ્યક્ત કર્યા. શમી લાંબા સમયથી ટીમની બહાર હતો. ઘરેલુ ક્રિકેટમાં સારા પ્રદર્શન છતાં, પસંદગીકારો દ્વારા તેની અવગણના કરવામાં આવી રહી હતી. અંતે, તેણે ટેસ્ટ ક્રિકેટ છોડવાનો નિર્ણય લીધો. જોકે, તે વનડે અને ટી20 રમવાનું ચાલુ રાખશે. ત્યારથી, શમી અંગે ઘણા નિવેદનો સામે આવી રહ્યા છે. હવે, ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર હરભજન સિંહે પણ પોતાનો ગુસ્સો વ્યક્ત કર્યો છે. તે કહે છે કે શમીને તે બધું મળ્યું નથી જે તે લાયક હતો. તેણે ટીમ મેનેજમેન્ટને ઠપકો આપ્યો છે.
હરભજન સિંહનું મોટું નિવેદન સામે આવ્યું
હરભજન સિંહે તાજેતરમાં મુંબઈ મિરરને એક ઇન્ટરવ્યુ આપ્યો હતો. હરભજન સિંહે કહ્યું હતું કે શમીને ભારતીય મેનેજમેન્ટ અને બીસીસીઆઈ તરફથી ક્યારેય વધારે શ્રેય મળ્યો નથી. તેમણે કહ્યું હતું કે શમી ઘણી બધી મહાન વસ્તુઓનો હકદાર છે. હરભજને એમ પણ કહ્યું હતું કે વિશ્વની કોઈપણ ટીમ શમીને તેમની ટીમમાં સામેલ કરવા માંગશે. તેમણે શમીના બોલિંગ કૌશલ્યની પ્રશંસા કરી હતી.
CLASSIC SHAMI 🥶 - One of the all time heroes of Indian Test cricket. https://t.co/P4p7ZfF47l— Johns. (@CricCrazyJohns) November 7, 2026
શમીએ કહ્યું, “મને લાગે છે કે શમીને તે શ્રેય મળ્યો નથી જે તે લાયક છે. શમી એક શાનદાર ટેસ્ટ બોલર હતો. તેનો બોલ પર ખૂબ જ નિયંત્રણ હતું. તે બોલને સ્વિંગ અને સીમ કરવામાં માહિર હતો. જ્યારે પણ ટીમને જરૂર હોય ત્યારે તેણે વિકેટ લીધી. તે હંમેશા તેની ક્ષમતાઓને સમજતો હતો. શમી જાણતો હતો કે આપણે બોલ સાથે શું કરી શકીએ છીએ. તે એક સામાન્ય ખેલાડી હતો. તે ટેસ્ટ ટીમમાં વાપસી ન કરી શક્યો તે ખૂબ જ અન્યાયી છે. તે તેનો હકદાર હતો. આપણા દેશમાં, ફક્ત થોડા ખેલાડીઓ પર ધ્યાન આપવામાં આવે છે, જ્યારે અન્યને અવગણવામાં આવે છે. શમી એ પ્રકારનો બોલર છે જેનો કોઈપણ ટીમ સમાવેશ કરવા માંગશે.”
હરભજન સિંહ શમીને શ્રેષ્ઠ બોલર ગણાવ્યો
હરભજન સિંહે વધુમાં કહ્યું, "શમી ભારત માટે મેચ વિજેતા રહ્યો છે. તેમ છતાં, તેને તે શ્રેય મળતો નથી જે તે લાયક છે. કોઈક રીતે, તે અન્ય ખેલાડીઓ દ્વારા ઢંકાઈ ગયો છે. તેની ક્ષમતાનો મુકાબલો કરવો મુશ્કેલ છે. હું શમીને ટીમ ઈન્ડિયાના બોલિંગ ઇતિહાસમાં ટોચના ત્રણમાં મૂકવા માંગુ છું. તે કપિલ દેવ, જવાગલ શ્રીનાથ અને ઝહીર ખાનથી પાછળ નથી. હું તેને ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં ઉચ્ચ સ્થાન આપવા માંગુ છું."
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