હરભજનનું મોટું નિવેદન, રોહિત અને વિરાટનું ભવિષ્ય એવા લોકો દ્વારા નક્કી કરવામાં આવી રહ્યું છે જેમણે....

ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટરે રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલીના ક્રિકેટ કારકિર્દી અને ODI વર્લ્ડ કપ 2027 માં તેમના રમવા અંગે એક મોટું નિવેદન આપ્યું છે.

રોહિત અને વિરાટ
રોહિત અને વિરાટ (AFP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 5, 2025 at 1:07 PM IST

હૈદરાબાદ: ભારતના સ્ટાર બેટ્સમેન વિરાટ કોહલી અને અનુભવી બેટ્સમેન રોહિત શર્માના ક્રિકેટ કરિયર વિશે દરરોજ અનેક પ્રશ્નો ઉભા થઈ રહ્યા છે. રોહિત અને વિરાટ 2027ના ODI વર્લ્ડ કપમાં રમશે કે નહીં તે અંગે અટકળો ચાલી રહી છે. દરમિયાન, બંને બેટ્સમેન રન બનાવી રહ્યા છે. બંને ખેલાડીઓ ટેસ્ટ અને T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લઈ ચૂક્યા છે. હવે, તેમનો કૌશલ્ય ફક્ત ODI ક્રિકેટમાં જ જોવા મળે છે.

ભારતીય ઓફ-સ્પિનર ​​હરભજન સિંહને તેમના ભાવિ ક્રિકેટ કરિયર અને 2027ના ODI વર્લ્ડ કપમાં તેમની ભાગીદારી વિશે પણ પ્રશ્ન કરવામાં આવ્યો હતો. ILT20 લીગ દરમિયાન, હરભજનને પૂછવામાં આવ્યું હતું કે શું પસંદગીકારોના દ્રષ્ટિકોણથી રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી વર્લ્ડ કપ ટીમમાં રહેશે કે નહીં તે અંગે કોઈ શંકા છે. તેમણે જવાબ આપ્યો, "રોહિત અને વિરાટનું ભવિષ્ય એવા લોકો દ્વારા નક્કી કરવામાં આવી રહ્યું છે જેમણે તેમની કારકિર્દીમાં કંઈ નોંધપાત્ર હાંસલ કર્યું નથી."

રોહિત શર્મા
રોહિત શર્મા (IANS)

હરભજન સિંહે રોહિત અને કોહલી પર મોટું નિવેદન

હરભજન સિંહે કહ્યું, "આ અમારી સમજની બહાર છે. હું કદાચ આનો જવાબ આપી શકતો નથી કારણ કે હું એક ખેલાડી છું. પરંતુ મારી સાથે પણ આવું બન્યું છે. મારી ટીમના ઘણા સભ્યોએ પણ આનો અનુભવ કર્યો છે. તે ખૂબ જ દુર્ભાગ્યપૂર્ણ છે, પરંતુ અમે તેના વિશે વાત કરતા નથી."

હરભજન સિંહે આગળ કહ્યું, "વિરાટ કોહલી હજુ પણ સારું રમી રહ્યો છે. હું આ વાતથી ખુશ છું, પરંતુ તે દુર્ભાગ્યપૂર્ણ છે કે જે લોકોએ પોતાની કારકિર્દીમાં કંઈ નોંધપાત્ર હાંસલ કર્યું નથી તેઓ રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલીનું ભવિષ્ય નક્કી કરી રહ્યા છે."

વિરાટ કોહલી
વિરાટ કોહલી (IANS)

તેમણે કહ્યું, "રોહિત અને વિરાટ હંમેશા સારા ખેલાડીઓ રહ્યા છે. તેઓએ માત્ર બેટ્સમેન તરીકે જ નહીં પરંતુ કેપ્ટન તરીકે પણ ટીમમાં ઘણું યોગદાન આપ્યું છે. તેઓ દિવસ-રાત સારું પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે. વધુમાં, તેમની રમવાની શૈલીથી, તેઓ યુવા ક્રિકેટરો માટે માર્ગદર્શક બની રહ્યા છે."

રોહિત અને કોહલીની શાનદાર કારકિર્દી

રોહિત શર્માએ ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની ઘરઆંગણે રમાયેલી શ્રેણીમાં સદી ફટકારી હતી. તેણે રાંચીમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે પણ અડધી સદી ફટકારી હતી. વિરાટ કોહલીએ ઓસ્ટ્રેલિયામાં અડધી સદી ફટકારી હતી અને હવે તેણે રાંચી અને રાયપુરમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે સદી ફટકારી છે. રોહિતે 278 વનડેમાં 11,441 રન બનાવ્યા છે, જેમાં 33 સદી અને 60 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. વિરાટ કોહલીએ 307 વનડેમાં 14,492 રન બનાવ્યા છે, જેમાં 53 સદી અને 75 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે.

