હરભજન સિંહે આમ આદમી પાર્ટી છોડી, ટૂંક સમયમાં આ પાર્ટીમાં જોડાશે
ભારતીય ક્રિકેટ દિગ્ગજ હરભજન સિંહ માર્ચ 2022 માં આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાયા હતા. હવે, હરભજન સિંહે આમ આદમી પાર્ટી છોડવાનો નિર્ણય લીધો છે.
Published : April 24, 2026 at 7:10 PM IST
HARBHAJAN SINGH JOINS BJP: ટીમ ઈન્ડિયાના દિગ્ગજ ભૂતપૂર્વ ઓફ સ્પિનર હરભજન સિંહે હવે રાઘવ ચઢ્ઢા સાથે આમ આદમી પાર્ટી (AAP) છોડવાનો નિર્ણય લીધો છે. આમ આદમી પાર્ટીના દસ રાજ્યસભા સાંસદોમાંથી 7 એ ભાજપમાં જોડાવવાનો નિર્ણય લીધો છે. આ જાહેરાત રાઘવ ચઢ્ઢાએ એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન કરી હતી. આ કાર્યક્રમ દરમિયાન તેમણે સ્પષ્ટતા પણ કરી હતી કે 'ભજ્જી' (હરભજન સિંહ) તેમની સાથે ભાજપમાં જોડાશે. હાલમાં, હરભજન સિંહ 2026 IPL સીઝન માટે કોમેન્ટ્રી ફરજો બજાવતા જોવા મળે છે.
હરભજન સિંહ ભાજપમાં જોડાવા માટે તૈયાર
રાઘવ ચઢ્ઢાના આમ આદમી પાર્ટી સાથેના સંબંધો છેલ્લા કેટલાક સમયથી તણાવપૂર્ણ હતા. 24 એપ્રિલે, તેમણે AAP રાજ્યસભા સાંસદો સંદીપ પાઠક અને અશોક મિત્તલ સાથે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી હતી. કોન્ફરન્સ દરમિયાન, તેમણે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું હતું કે આમ આદમી પાર્ટીના દસ રાજ્યસભા સાંસદોમાંથી સાત હવે ભાજપમાં જોડાશે. આ યાદીમાં રાઘવ ચઢ્ઢા, સંદીપ પાઠક, અશોક મિત્તલ, હરભજન સિંહ, રાજેન્દ્ર ગુપ્તા, સ્વાતિ માલીવાલ અને વિક્રમજીત સાહનીના નામનો સમાવેશ થાય છે. આમ આદમી પાર્ટીએ પણ આ વ્યક્તિઓ પર આકરા પ્રહારો કર્યા છે. રાઘવ ચઢ્ઢા, સંદીપ પાઠક અને અશોક મિત્તલ આજે જ ઔપચારિક રીતે પાર્ટીમાં જોડાયા, ભાજપ મુખ્યાલયમાં પ્રમુખ નીતિન નવીન સાથે મુલાકાત કરી. બાકીના ચાર રાજ્યસભા સાંસદો પણ ટૂંક સમયમાં ભાજપનું સભ્યપદ સ્વીકારે તેવી અપેક્ષા છે.
હરભજન સિંહ IPL 2026 માં વ્યસ્ત
ભારતીય સ્ટાર હરભજન સિંહ છેલ્લા કેટલાક સમયથી રાજકારણમાં ખાસ સક્રિય નથી. હાલમાં, તેઓ IPL 2026 માટે કોમેન્ટ્રી કરતા જોઈ શકાય છે. 'ભજ્જી' લાંબા સમય સુધી ટીમ ઈન્ડિયા માટે રમ્યા હતા. જોકે, ભજ્જીએ તેમના આ નિર્ણય વિશે કોઈને - સોશિયલ મીડિયા પર પણ - જાણ કરી ન હતી. દરમિયાન, પંજાબના મુખ્યમંત્રી ભગવંત માન જણાવે છે કે ભજ્જી તેમના ફોનનો જવાબ આપી રહ્યા નથી. આ વિદાય પછી, આમ આદમી પાર્ટી પાસે આજે રાજ્યસભામાં ફક્ત ત્રણ સભ્યો બાકી છે.
