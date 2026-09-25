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એશિયન ગેમ્સમાં ગુલવીર સિંહે કરી કમાલ, 10,000 મીટર દોડમાં સિલ્વર મેડલ જીત્યો

ભારતના ગુલવીર સિંહે એશિયન ગેમ્સ 2026 માં પુરુષોની 10,000 મીટર દોડમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે. તે બીજા સ્થાને રહ્યો અને સિલ્વર મેડલ જીત્યો.

ગુલવીર સિંહે 10,000 મીટર દોડમાં સિલ્વર મેડલ જીત્યો
ગુલવીર સિંહે 10,000 મીટર દોડમાં સિલ્વર મેડલ જીત્યો (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 25, 2026 at 7:46 PM IST

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ASIAN GAMES 2026: એશિયન ગેમ્સ 2026માં ભારતીય ખેલાડીઓનો શાનદાર દેખાવ ચાલુ છે. ભારતીય ખેલાડી ગુલવીર સિંહે 25 સપ્ટેમ્બરના રોજ અસાધારણ રીતે સારું પ્રદર્શન કર્યું, પુરુષોની 10,000 મીટર દોડમાં સિલ્વર મેડલ જીતીને ભારતનું ગૌરવ વધાર્યું. 28 વર્ષીય ગુલવીરએ ભારત માટે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું અને મેડલ મેળવ્યો. આ તેમનો બીજો એશિયન ગેમ્સ મેડલ હતો. તેમણે અગાઉ 10,000 મીટર દોડમાં ભારત માટે બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો હતો.

ગુલવીરે બીજું સ્થાન મેળવ્યું

25 સપ્ટેમ્બરના રોજ યોજાયેલી દોડમાં, ગુલવીરે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું અને બીજું સ્થાન મેળવ્યું. તેણે 25 મિનિટ 29.38 સેકન્ડમાં દોડ પૂર્ણ કરી, બીજું સ્થાન મેળવ્યું અને સિલ્વર મેડલ જીત્યો. તેણે ભારતનું સન્માન વધાર્યું છે.

તેમણે અગાઉ 2026 કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં અસાધારણ રીતે સારું પ્રદર્શન કર્યું હતું. તેમણે ગ્લાસગોમાં પુરુષોની 10,000 મીટર દોડમાં 27 મિનિટ 49.78 સેકન્ડનો સમય કાઢીને સિલ્વર મેડલ જીત્યો હતો. તેઓ કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં આ દોડમાં મેડલ જીતનાર પ્રથમ ભારતીય ખેલાડી બન્યા હતા. ત્યારબાદ તેમણે 5,000 મીટર દોડમાં બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો હતો. 2026 કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં બે મેડલ જીતીને તેમણે ભારતનું ગૌરવ વધાર્યું અને એક મહત્વપૂર્ણ સિદ્ધિ હાંસલ કરી.

2022 માં જીવનમાં આવ્યો વળાંક

ગુલવીર સિંહને 2022 માં ફેડરેશન કપમાં 10,000 મીટર દોડમાં બ્રોન્ઝ મેડલ જીતીને ખરી ઓળખ મળી. ત્યારબાદ તેમણે 2023 માં ચીનમાં યોજાયેલા એશિયન ગેમ્સમાં ફરીથી પ્રદર્શન કર્યું, પુરુષોની 10,000 મીટર દોડમાં 28 મિનિટ 17.21 સેકન્ડનો સમય કાઢીને બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો. તેમણે ભારત માટે સતત સારું પ્રદર્શન કર્યું છે અને વિશ્વભરમાં દેશનું ગૌરવ વધાર્યું છે. તેઓ ભારતના શ્રેષ્ઠ દોડવીરોમાંના એક તરીકે ઓળખાયા છે.

2024 માં, તેની કારકિર્દીમાં મોટો વળાંક આવ્યો. તે તાલીમ માટે અમેરિકાના કોલોરાડો સ્પ્રિંગ્સ ગયો. ત્યાં, તેણે કોચ સ્કોટ સિમન્સના માર્ગદર્શન હેઠળ, અથાક મહેનત કરીને પોતાની કુશળતાને નિખારી. તેણે પોતાની ટેકનિકને નિખારી અને એક પછી એક રેકોર્ડ હાંસલ કર્યા. ઉત્તર પ્રદેશના અત્રૌલી ગામના રહેવાસી ગુલવીરે 3000 મીટર, 5000 મીટર અને 10,000 મીટર દોડમાં પોતાને સ્થાપિત કર્યા છે. તેનો 3000 મીટરનો રેકોર્ડ 7 મિનિટ 34.49 સેકન્ડનો છે. તેનો 5000 મીટરનો રેકોર્ડ 12 મિનિટ 59.77 સેકન્ડનો છે અને તેનો 10,000 મીટરનો રેકોર્ડ 27 મિનિટ 0.22 સેકન્ડનો છે.

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એશિયન ગેમ્સ 2026
એશિયન ગેમ્સ 2026 માં ગુલવીર સિંહ
એશિયન ગેમ્સમાં પુરુષોની દોડ
એશિયન ગેમ્સમાં 10 000 મીટર દોડ
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