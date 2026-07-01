ખેડૂતના દીકરાની અદમ્ય મહેનત: કોમનવેલ્થ ગેમ્સ-2026માં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરશે પેરા એથ્લીટ રાકેશ ભટ્ટ
રાકેશ ભટ્ટનો જન્મ ભાવનગર જિલ્લાના તળાજા તાલુકાના મોટી બાબરિયાત ગામના સામાન્ય ખેડૂત પરિવારમાં થયો હતો. બાળપણમાં જ તેમને સેરેબ્રલ પાલ્સી હોવાનું નિદાન થયું.
Published : July 1, 2026 at 10:45 PM IST
અમદાવાદ: કોઈપણ ખેલાડી માટે દેશનું પ્રતિનિધિત્વ કરવું એ સૌથી મોટી સિદ્ધિ માનવામાં આવે છે. પરંતુ જ્યારે એક સામાન્ય ખેડૂત પરિવારનો દીકરો શારીરિક પડકારોને પાછળ રાખીને આંતરરાષ્ટ્રીય મંચ સુધી પહોંચે છે, ત્યારે તે માત્ર વ્યક્તિગત સફળતા નથી રહેતી, પરંતુ સમગ્ર સમાજ માટે પ્રેરણાનું પ્રતીક બની જાય છે. ગુજરાતના પેરા એથ્લીટ રાકેશ ભટ્ટની કોમનવેલ્થ ગેમ્સ-2026 માટે ભારતીય ટીમમાં પસંદગી થવી એવી જ એક ગૌરવપૂર્ણ સિદ્ધિ છે. હવે તેઓ સ્કોટલેન્ડના ગ્લાસગોમાં યોજાનારી કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરશે.
રાકેશ ભટ્ટનો જન્મ ભાવનગર જિલ્લાના તળાજા તાલુકાના મોટી બાબરિયાત ગામના સામાન્ય ખેડૂત પરિવારમાં થયો હતો. બાળપણમાં જ તેમને સેરેબ્રલ પાલ્સી હોવાનું નિદાન થયું. સામાન્ય રીતે આવા બાળકો માટે ચાલવું, દોડવું, શરીરનું સંતુલન જાળવવું અથવા હાથ-પગનું યોગ્ય નિયંત્રણ રાખવું પણ પડકારરૂપ બની જાય છે. પરંતુ રાકેશે પોતાની શારીરિક મર્યાદાને ક્યારેય નબળાઈ માનવાને બદલે તેને પોતાની શક્તિમાં ફેરવી દીધી. સતત મહેનત, પરિવારનો સાથ અને કોચના માર્ગદર્શનથી તેમણે રમતગમતમાં એવી ઓળખ બનાવી કે આજે તેઓ વિશ્વના શ્રેષ્ઠ પેરા એથ્લીટ્સમાં સ્થાન ધરાવે છે.
સેરેબ્રલ પાલ્સી કોઈ ચેપી કે વારસાગત રોગ નથી. મગજના વિકાસ દરમિયાન અથવા જન્મ પહેલાં, જન્મ સમયે કે જન્મ પછી મગજને થયેલી અસરને કારણે આ સ્થિતિ સર્જાય છે. તેના કારણે શરીરના સ્નાયુઓની ગતિ, સંતુલન અને હલનચલન પ્રભાવિત થાય છે. કેટલાક લોકોને ચાલવામાં તકલીફ પડે છે, કેટલાકના હાથ કે પગમાં જકડાણ રહે છે, જ્યારે કેટલાકમાં શરીરના એક ભાગ પર વધુ અસર જોવા મળે છે. જોકે યોગ્ય સારવાર, ફિઝિયોથેરાપી અને સતત તાલીમ દ્વારા આવા લોકો સામાન્ય જીવનની સાથે રમતગમતમાં પણ અસાધારણ સફળતા મેળવી શકે છે.
પેરા એથ્લેટિક્સમાં ખેલાડીઓને તેમની શારીરિક ક્ષમતાના આધારે અલગ-અલગ વર્ગોમાં વહેંચવામાં આવે છે. T નો અર્થ ટ્રેક ઇવેન્ટ્સ થાય છે, જ્યારે 37 નંબર એવા ખેલાડીઓ માટે છે જેમને સેરેબ્રલ પાલ્સી અથવા સમાન ન્યુરોલોજિકલ સ્થિતિને કારણે શરીરના હલનચલન અને સંતુલનમાં અસર હોય છે. આ કેટેગરીમાં ખેલાડીઓ દોડ, સ્પ્રિન્ટ અને અન્ય ટ્રેક સ્પર્ધાઓમાં ભાગ લે છે. આ વર્ગીકરણનો હેતુ તમામ ખેલાડીઓને સમાન અને ન્યાયી સ્પર્ધાત્મક માહોલ આપવાનો છે.
અમદાવાદની એકેડમીમાં તાલીમ લઈ રહેલા રાકેશ ભટ્ટ છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી સતત આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરી રહ્યા છે. તેમની મહેનતનું પરિણામ એ છે કે આજે તેઓ એશિયામાં નંબર-1 અને વિશ્વના ટોપ-3 પેરા એથ્લીટ્સમાં સ્થાન ધરાવે છે. અત્યાર સુધીમાં તેમણે વિવિધ રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્પર્ધાઓમાં 15 ગોલ્ડ અને 18 સિલ્વર મેડલ જીતીને ભારત અને ગુજરાતનું ગૌરવ વધાર્યું છે. કોમનવેલ્થ ગેમ્સ માટેની પસંદગી પાછળ માત્ર પ્રતિભા જ નહીં, પરંતુ વર્ષોની કઠોર મહેનત, કડક તાલીમ અને સતત સારું પ્રદર્શન જવાબદાર છે. આંતરરાષ્ટ્રીય રેન્કિંગ, નિર્ધારિત ક્વોલિફિકેશન માપદંડ અને તાજેતરના પ્રદર્શનના આધારે તેમની ભારતીય ટીમમાં પસંદગી થઈ છે.
વર્ષ 2022માં પ્રથમ વખત નેશનલ પેરા એથ્લેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપમાં ભાગ લઈને રાકેશે 100 અને 200 મીટર બંનેમાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યા હતા. ત્યારબાદ 2023માં ચીન ખાતે યોજાયેલી પેરા એશિયન ગેમ્સમાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું અને દુબઈ વર્લ્ડ પેરા એથ્લેટિક્સ ગ્રાન્ડ પ્રિક્સમાં બંને ઇવેન્ટમાં સિલ્વર મેડલ જીતીને દેશનું ગૌરવ વધાર્યું હતું. 2024માં ફરી દુબઈ ગ્રાન્ડ પ્રિક્સમાં સિલ્વર મેડલ જીત્યા બાદ 2025માં મોરક્કો વર્લ્ડ પેરા એથ્લેટિક્સ ગ્રાન્ડ પ્રિક્સમાં 100 અને 200 મીટરમાં સિલ્વર મેડલ મેળવ્યા. એ જ વર્ષે દિલ્હીમાં યોજાયેલી વર્લ્ડ પેરા એથ્લેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપમાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરીને વિશ્વમાં છઠ્ઠું સ્થાન મેળવ્યું હતું.
વર્ષ 2026 રાકેશ માટે સૌથી સફળ રહ્યું છે. દિલ્હી વર્લ્ડ પેરા એથ્લેટિક્સ ગ્રાન્ડ પ્રિક્સ, ભુવનેશ્વરમાં યોજાયેલી 24મી નેશનલ પેરા એથ્લેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપ અને બેંગલુરુની 8મી ઓપન નેશનલ પેરા એથ્લેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપમાં તેમણે 100 અને 200 મીટરમાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યા છે. સાથે જ તેમણે એશિયન ગેમ્સ માટે સફળતાપૂર્વક ક્વોલિફાય પણ કર્યું છે.
પેરા એથ્લીટ રાકેશ ભટ્ટે ETV ભારત સાથે વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, “ખેડૂત પરિવારનો દીકરો હોવાને કારણે સંઘર્ષ મારા જીવનનો ભાગ રહ્યો છે. સેરેબ્રલ પાલ્સી હોવા છતાં મેં ક્યારેય સપના જોવાનું છોડ્યું નથી. પરિવાર, કોચ અને દેશવાસીઓના વિશ્વાસથી આજે કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરવાની તક મળી છે. હવે મારું એકમાત્ર લક્ષ્ય દેશ માટે મેડલ જીતવાનું છે. હું ઈચ્છું છું કે મારી સફર અન્ય દિવ્યાંગ યુવાનો માટે પ્રેરણા બને.”
એકેડમીના કોચ અપૂર્વા વિશ્વાસે જણાવ્યું હતું કે, “રાકેશની સૌથી મોટી તાકાત તેની શિસ્ત, સમર્પણ અને ક્યારેય હાર ન માનવાની માનસિકતા છે. તેણે દરેક તાલીમ સત્રમાં પોતાનું શ્રેષ્ઠ આપ્યું છે. વિશ્વસ્તરે તેણે જે પ્રદર્શન કર્યું છે તે તેની પસંદગીનું મુખ્ય કારણ છે. અમને વિશ્વાસ છે કે કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં પણ તે ભારત માટે મેડલ જીતવાની સંપૂર્ણ ક્ષમતા ધરાવે છે.”
રાકેશ ભટ્ટની આ સિદ્ધિ માત્ર એક ખેલાડીની સફળતા નથી, પરંતુ ગુજરાતમાં પેરા સ્પોર્ટ્સ માટે પણ એક મહત્વપૂર્ણ ક્ષણ છે. તેમની પસંદગી એ દર્શાવે છે કે યોગ્ય માર્ગદર્શન, આધુનિક તાલીમ અને અડગ મનોબળ હોય તો શારીરિક પડકારો પણ સફળતાના માર્ગમાં અવરોધ બની શકતા નથી. હવે સમગ્ર ગુજરાત અને દેશની નજર ગ્લાસગોમાં યોજાનારી કોમનવેલ્થ ગેમ્સ પર રહેશે, જ્યાં ખેડૂતનો આ દીકરો તિરંગાને વધુ એક વખત ગૌરવ અપાવવાના સંકલ્પ સાથે ટ્રેક પર ઉતરશે.
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