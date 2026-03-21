IPL 2026 પહેલા ગુજરાત ટાઇટન્સના સ્ટાર્સ પહોંચ્યા IIM અમદાવાદ, રમત અને મેદાનમાં થયેલા અનુભવો શેર કર્યા
ગુજરાત ટાઇટન્સના કુમાર કુશાગ્ર, અરશદ ખાન અને માનવ સુથારે અમદાવાદમાં ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેનેજમેન્ટની મુલાકાત લીધી અને વિદ્યાર્થીઓ અને ફેકલ્ટી સભ્યો સાથે નિખાલસ વાતચીત કરી.
By ANI
Published : March 21, 2026 at 1:48 PM IST
અમદાવાદ: ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) 2026 શરૂ થવાને હવે ગણતરીના દિવસો જ બાકી રહ્યાં છે. ત્યારે ગુજરાત ટાઇટન્સના ખેલાડીઓ કુમાર કુશાગ્ર, અરશદ ખાન અને માનવ સુથારે અમદાવાદમાં ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેનેજમેન્ટની મુલાકાત લીધી હતી. દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓ અને ફેકલ્ટી સભ્યો સાથે નિખાલસ વાતચીત કરી હતી.
આ મુલાકાત દરમિયાન ખેલાડીઓએ વિદ્યાર્થીઓ સાથે રેપિડ-ફાયર રાઉન્ડ અને ત્યારબાદ ખુલ્લા પ્રશ્ન-જવાબ જેવા સત્રનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં ખેલાડીઓએ ટોચના સ્તરે જરૂરી જીત અંગેની માનસિકતા, IPL ક્રિકેટર તરીકેના જીવન અને અમદાવાદમાં રમવાના તેમના અનુભવ વિશે વાત કરી હતી. તેમણે રમત ઉપરાંત મેનેજમેન્ટમાં પણ મહત્વપૂર્ણ એવા દબાણ, ટીમવર્ક અને નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા જેવા ક્ષેત્રના અનુભવો શેર કર્યા. ખેલાડીઓએ મેદાન પર શીખેલા અનુભવો પણ શેર કર્યા, જેમ કે પ્રેશર વખતે કેવી રીતે સામનો કરવો, ટીમવર્ક અને નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા - રમતગમત ઉપરાંત મેનેજમેન્ટમાં ઉપયોગી બાબતો પર પ્રકાશ પાડ્યો.
આ વાતચીતથી વિદ્યાર્થીઓને ગુજરાત ટાઇટન્સ અને IPLના જીવનમાં ડોકિયુ કરવાની એક તક મળી છે. તેનાથી ટીમનો એ હેતુ પણ ઉજાગર થયો છે કે, તે પોતાના ફેન્સ સાથે સંબંધ અને આત્મિયતા વધારે મજબૂત કરવા માંગે છે. આ દરમિયાન ગુજરાતની આ ફ્રેન્ચાઈઝીએ IPLના આગામી સીઝન માટે પોતાની પ્રેક્ટિસ પણ શરૂ કરી દીધી છે. IPL 2026નું પ્રથમ શિડ્યુલ જાહેર કરી દેવામા આવ્યું છે. શુભમન ગીલની કેપ્ટનશીપ હેઠળની ગુજરાત ટીમ પોતાની પ્રથમ મેચ 31 માર્ચના રોજ મુલ્લનપુરમાં પંજાબ કિંગ્સ સામે રમશે.
આગળ, ગુજરાત ટાઇટન્સ 4 એપ્રિલે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે રાજસ્થાન રોયલ્સ સામે સિઝનની પોતાની પહેલી મેચ ઘરઆંગણે રમશે. રાજસ્થાન સામેની મેચ બાદ, GT 8 એપ્રિલે દિલ્હી જશે અને અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમ ખાતે દિલ્હી કેપિટલ્સ સાથે તેનો સામનો થશે.
ત્યારબાદ ગુજરાત ફ્રેન્ચાઇઝી 12 એપ્રિલે લખનૌના એકાના સ્ટેડિયમ ખાતે લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ સામે ટકરાશે. ગુજરાત ટાઇટન્સ IPL 2025 માં પ્લેઓફ સુધી પહોંચી હતી પરંતુ એલિમિનેટર મેચમાં મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ સામે હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. ટાઇટન્સના પ્લેઓફમાં પહોંચવાનું એક મુખ્ય કારણ તેમના ટોચના ક્રમના બેટ્સમેનોનું ઉત્તમ ફોર્મ હતું. સાઈ સુદર્શન (759 રન), શુભમન ગિલ (650 રન) અને જોસ બટલર (538 રન) એ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું અને ગુજરાતને પ્લેઓફમાં પહોંચવામાં મદદ કરી.
મહત્વપૂર્ણ છે કે, 2022 માં ડેબ્યૂ કર્યા બાદ ગુજરાત ટાઇટન્સ IPL માં સૌથી શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કનારની ટીમોમાંથી એક રહી છે. પોતાની ચાર સીઝનમાંથી તે ત્રણમાં પ્લેઓફમાં પહોંચી હતી અને તેમની પ્રથમ સીઝનમાં ટાઇટલ પણ જીત્યું હતું.
ગુજરાત ટાઇટન્સની સંપૂર્ણ IPL 2026 ટીમ:
શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), સાઈ સુદર્શન, કુમાર કુશાગ્ર, અનુજ રાવત, જોસ બટલર, નિશાંત સિંધુ, વોશિંગ્ટન સુંદર, અરશદ ખાન, શાહરૂખ ખાન, રાહુલ તેવટિયા, કાગીસો રબાડા, મોહમ્મદ સિરાજ, પ્રસીદ્ધ ક્રિષ્ના, ઈશાંત શર્મા, ગુરનુર સિંહ બરાર, રશીદ ખાન, માનવ સુથાર, સાઈ કિશોર, જયંત યાદવસ, અશોક શર્મા, જેસન હોલ્ડર, ટોમ બેન્ટન, પૃથ્વી રાજ, લ્યુક વુડ.