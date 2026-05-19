IPLમાં રમવાની ના મળી તક, હવે ગુજરાત ટાઇટન્સના આ બે ખેલાડીઓ ટીમ ઇન્ડિયા માટે રમશે

BCCI એ 6 જૂનથી શરૂ થનારી અફઘાનિસ્તાન સામેની એકમાત્ર ટેસ્ટ મેચ માટે ભારતીય ટીમની જાહેરાત કરી. આ ટીમમાં ગુજરાત ટાઇટન્સના બે ખેલાડીઓનો સમાવેશ થાય છે.

GUJARAT TITANS TEAM (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 19, 2026 at 7:23 PM IST

Updated : May 19, 2026 at 7:45 PM IST

IND VS AFG: ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) એ 6 જૂનથી શરૂ થનારી અફઘાનિસ્તાન સામેની એકમાત્ર ટેસ્ટ મેચ માટે ટીમ ઈન્ડિયાની ટીમની જાહેરાત કરી છે. આ મેચ માટે, ત્રણ અનકેપ્ડ ખેલાડીઓએ પહેલી વાર ભારતીય ટેસ્ટ ટીમમાં સ્થાન મેળવ્યું છે - જેમાંથી બે ગુજરાત ટાઇટન્સ (GT) ના ખેલાડીઓ છે. રસપ્રદ વાત એ છે કે શુભમન ગિલની કેપ્ટનશિપવાળી ટીમનો ભાગ હોવા છતાં, આ બે ખેલાડીઓને IPL 2026 દરમિયાન રમવાની ઘણી તકો મળી ન હતી અને તેઓ આખી સીઝન દરમિયાન બેન્ચ પર ગરમાવો મેળવતા જોવા મળ્યા હતા. જો કે, આ જ ખેલાડીઓ હવે ગિલની કેપ્ટનશિપ હેઠળ ટીમ ઈન્ડિયા માટે ટેસ્ટ ક્રિકેટ રમતા જોવા મળશે. ચાલો જાણીએ કે આ બે ખેલાડીઓ કોણ છે.

માનવ સુથારને ટેસ્ટ ટીમમાં પહેલીવાર તક મળી

ગુજરાત ટાઇટન્સના યુવા ઓલરાઉન્ડર માનવ સુથારને ભારતીય ટેસ્ટ ટીમમાં પહેલી વાર કોલ અપ કરવામાં આવ્યો છે. 23 વર્ષીય ડાબોડી સ્પિનરને રવિન્દ્ર જાડેજાના સ્થાને ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે. જોકે, રાજસ્થાનના વતની માનવ સુથાર માટે ટીમ ઈન્ડિયામાં પ્રવેશવાની સફર કંઈ પણ સરળ રહી નથી. ગુજરાત ટાઇટન્સ સાથે સંકળાયેલા હોવા છતાં, તેમણે બેન્ચ પર ઘણો સમય વિતાવવો પડ્યો. IPL 2025 દરમિયાન, તેમને સમગ્ર સીઝન દરમિયાન એક પણ મેચ રમવાની તક મળી ન હતી, જ્યારે IPL 2026 માં, તેઓ ફક્ત ચાર મેચમાં જ રમી શક્યા.

વધુમાં, ભારત A અને દુલીપ ટ્રોફી જેવી સ્થાનિક ટુર્નામેન્ટમાં તેની ઘણી વખત અવગણના કરવામાં આવી હતી. જોકે, માનવે હાર માની ન હતી. ગયા વર્ષે ઓસ્ટ્રેલિયા A સામેની બીજી ટેસ્ટમાં તક મળતાં, તેણે 5 વિકેટ લઈને પોતાની ક્ષમતા સાબિત કરી. હવે, તેને ભારતીય ટેસ્ટ ટીમમાં પસંદગી સાથે તે શાનદાર પ્રદર્શનનું ફળ મળ્યું છે. નોંધનીય છે કે, માનવે 29 ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચોમાં 52 ઇનિંગ્સમાં 129 વિકેટ લીધી છે, જેમાં છ પાંચ વિકેટ અને એક જ મેચમાં 10 વિકેટ લેવાના ત્રણ કિસ્સાઓનો સમાવેશ થાય છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, તેની બોલિંગ સરેરાશ 25.76 રહી છે.

ગુર્નૂર બ્રાર પણ સ્થાન મેળ્યું

2026 ની IPL માં ગુજરાત ટાઇટન્સ માટે રમી રહેલા 25 વર્ષીય ફાસ્ટ બોલર ગુર્નૂર બ્રારે અફઘાનિસ્તાન સામેની શ્રેણી માટે ટેસ્ટ અને ODI બંને ટીમમાં સ્થાન મેળવ્યું છે. જોકે, બ્રારને આ સિઝનમાં હજુ સુધી એક પણ મેચ રમવાની તક મળી નથી. ગુજરાત ફ્રેન્ચાઇઝીએ 2025 ની IPL મેગા ઓક્શન દરમિયાન તેને ₹1.30 કરોડમાં હસ્તગત કર્યો હતો. આ પહેલા, તે 2023 ની IPL માં પંજાબ કિંગ્સ સાથે સંકળાયેલો હતો, જ્યાં તેને રાજ અંગદ બાવાના સ્થાને ₹20 લાખમાં ટીમમાં લાવવામાં આવ્યો હતો. જોકે, તેને પંજાબ કિંગ્સ માટે ફક્ત એક જ મેચ રમવાની તક મળી હતી.

બ્રાર સ્થાનિક ક્રિકેટમાં પંજાબ તરફથી રમે છે અને 2022 માં ટીમ માટે લિસ્ટ A અને ફર્સ્ટ-ક્લાસ ડેબ્યૂ કર્યું હતું. આજ સુધી, ગુરનૂર 18 ફર્સ્ટ-ક્લાસ અને 9 લિસ્ટ A મેચમાં ભાગ લઈ ચૂક્યો છે. તેની ઝડપી બોલિંગ ઉપરાંત, બ્રાર નીચલા ક્રમમાં રન બનાવવાની ક્ષમતા પણ ધરાવે છે. ફર્સ્ટ-ક્લાસ ક્રિકેટમાં તેના નામે 304 રન છે, જેમાં એક અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે.

ટેસ્ટ ટીમ: શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), યશસ્વી જયસ્વાલ, કેએલ રાહુલ (વાઈસ-કેપ્ટન), સાઈ સુદર્શન, ઋષભ પંત, દેવદત્ત પડિકલ, વોશિંગ્ટન સુંદર, કુલદીપ યાદવ, મોહમ્મદ સિરાજ, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા, માનવ સુથાર, ગુરનૂર બ્રાર, હર્ષ દુબે, ધ્રુવ જુરેલ.

વન-ડે ટીમ: શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), રોહિત શર્મા, વિરાટ કોહલી, શ્રેયસ ઐયર, કેએલ રાહુલ, ઈશાન કિશન, હાર્દિક પંડ્યા, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, વોશિંગ્ટન સુંદર, કુલદીપ યાદવ, અર્શદીપ સિંહ, પ્રસિધ્ધ કૃષ્ણા, પ્રિન્સ યાદવ, ગુરનૂર બ્રાર, હર્ષ દુબે.

