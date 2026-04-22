GT સ્ટાર ખેલાડી હોટલમાં સિગારેટ પીતો જોવા મળ્યો, વાયરલ થયો વીડિયો
ગુજરાત ટાઇટન્સના એક સ્ટાર ખેલાડીનો વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે, જેમાં તે એક હોટલની અંદર સિગારેટ પીતો જોવા મળી રહ્યો છે.
Published : April 22, 2026 at 5:46 PM IST
IPL 2026: IPL ની 2026 આવૃત્તિમાં એક નવો વિવાદ ચાલી રહ્યો છે. ગુજરાત ટાઇટન્સ માટે એક સ્ટાર વિદેશી બોલર તેની હોટલની અંદર સિગારેટ પીતો જોવા મળ્યો હતો. ખેલાડીનો ધૂમ્રપાન કરતો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે. ચાહકો આ ફૂટેજ પર સતત પ્રતિક્રિયા આપી રહ્યા છે. આ બોલર ગુજરાત ટાઇટન્સ માટે દરેક મેચમાં જોવા મળી રહ્યો છે. જોકે, વાયરલ વીડિયો સાથે છેડછાડ કરવામાં આવી છે કે કેમ તે સ્વતંત્ર રીતે ચકાસી શકાતું નથી. ચાલો તમને જણાવીએ કે ગુજરાત ટાઇટન્સનો આ સ્ટાર ખેલાડી ખરેખર કોણ છે.
રબાડાનો સિગારેટ પીતો વીડિયો વાયરલ
દક્ષિણ આફ્રિકાના સ્ટાર ફાસ્ટ બોલર કાગીસો રબાડા ગુજરાત ટાઇટન્સના સભ્ય છે. તે આ સિઝનમાં શાનદાર ફોર્મમાં બોલિંગ કરી રહ્યો છે. આ દરમિયાન, તેનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે, જેમાં તે એક હોટલમાં સિગારેટ પીતો જોવા મળે છે. રેકોર્ડ માટે, ખેલાડીઓ પર સિગારેટ પીતા કોઈ પણ પ્રકારના પ્રતિબંધો નથી. રબાડા આ સિઝનમાં અસાધારણ પ્રદર્શન કરી રહ્યો છે અને પર્પલ કેપની રેસમાં સતત દાવેદાર રહ્યો છે.
KAGISO RABADA WAS SMOKING 🚬 🤯— Cricket Central (@CricketCentrl) April 22, 2026
- Kagiso Rabada was smoking & got got caught in camera. After seeing this Rashid Khan and GT's players not happy with Rabada's behaviour. Rashid Khan & staffs came and asked him, " what is this?" pic.twitter.com/zSYuzwygAb
જૂનો વિવાદ ફરી ચર્ચામાં આવ્યો
આ વીડિયોએ રબાડાના ભૂતકાળના શિસ્તભંગના રેકોર્ડને ફરીથી ચર્ચામાં લાવ્યો છે. પાછલી IPL સીઝન દરમિયાન, 'સાઉથ આફ્રિકન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ફોર ડ્રગ-ફ્રી સ્પોર્ટ' એ તેના પર એક મહિનાનો પ્રતિબંધ લાદ્યો હતો. તે ટુર્નામેન્ટ અધવચ્ચે જ છોડી ગયો હતો પરંતુ ત્યારબાદ ટીમમાં પાછો ફર્યો હતો. જોકે, ડોપિંગ કેસની સંપૂર્ણ વિગતો ક્યારેય જાહેર કરવામાં આવી ન હતી, જેના કારણે ઘણી અટકળો શરૂ થઈ હતી.
રબાડાનું IPL માં પ્રદર્શન
કાગીસો રબાડા અત્યાર સુધી IPLમાં ત્રણ ટીમો માટે રમી ચૂક્યો છે. અત્યાર સુધી તેણે 90 મેચોમાં 129 વિકેટો લીધી છે. તેણે 2017 માં દિલ્હી કેપિટલ્સ સાથે તેની IPL કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. તે ફ્રેન્ચાઇઝી માટે ચાર સીઝન રમ્યા પછી, તે પંજાબ કિંગ્સ સાથે જોડાયો, અને 2025 થી, તે ગુજરાત માટે રમી રહ્યો છે. 2026 ની IPL સીઝનમાં, તેણે ટીમ માટે છ મેચ રમી છે, જેમાં 10 વિકેટો મેળવી છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, તેનો ઇકોનોમી રેટ 9.73 રહ્યો છે. આ પ્રદર્શન સાથે, રબાડા હાલમાં પર્પલ કેપ માટેની રેસમાં 7મા સ્થાને છે.
