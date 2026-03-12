IPL 2026 પહેલા ગુજરાત ટાઇટન્સનો મોટો નિર્ણય, ભારતના ભૂતપૂર્વ વિકેટકીપરને આપી મોટી જવાબદારી
IPL 2026 28 માર્ચથી શરૂ થશે. આ પહેલા, ગુજરાત ટાઇટન્સે એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો છે. તેમણે તેમના કોચિંગ સ્ટાફમાં એક નવો ચહેરો ઉમેર્યો છે.
Published : March 12, 2026 at 1:45 PM IST
GUJARAT TITANS: IPL 2026 માટે ટીમો તેમની તૈયારીઓ વધારી રહી છે, ત્યારે ગુજરાત ટાઇટન્સે પણ તેમના કોચિંગ સ્ટાફમાં ફેરફાર કર્યા છે. ફ્રેન્ચાઇઝીએ 11 માર્ચે જાહેરાત કરી હતી કે તેણે ભારતના ભૂતપૂર્વ વિકેટકીપર-બેટ્સમેન વિજય દહિયાને ટીમના સહાયક કોચ તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે. દહિયાના આગમનથી ગુજરાત ટાઇટન્સના કોચિંગ સેટઅપમાં અનુભવ અને શક્તિનો ઉમેરો થવાની અપેક્ષા છે, ખાસ કરીને જ્યારે ટીમ આગામી સિઝનમાં ટાઇટલ રેસમાં પાછા ફરવાની તૈયારી કરી રહી છે.
વિજય દહિયાની ક્રિકેટ કારકિર્દી
વિજય દહિયાએ ભારત માટે બે ટેસ્ટ અને 19 વનડે રમી છે. દિલ્હી માટે ઘરેલુ ક્રિકેટ રમનાર દહિયાએ પોતાને એક ખેલાડી અને કોચિંગ પ્રતિભા તરીકે પણ સ્થાપિત કર્યા છે. તે કોચિંગ સ્ટાફનો ભાગ હતો જેણે 2007-08માં દિલ્હીની રણજી ટ્રોફી જીતમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી.
IPL 2022 champions Gujarat Titans have appointed former India wicketkeeper-batter Vijay Dahiya as an assistant coach ahead of 2026 season starting on March 28. pic.twitter.com/uVZvGtOHZV— IANS (@ians_india) March 11, 2026
KKR ને પણ કોચિંગ આપ્યું છે
દહિયા અગાઉ ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) માં કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ સાથે સહાયક કોચ તરીકે કામ કરી ચૂક્યા છે. તે સમય દરમિયાન, ટીમે 2012 અને 2014 માં તેના પ્રથમ બે IPL ટાઇટલ જીત્યા હતા. ત્યારબાદ તેમને 2019 માં દિલ્હી કેપિટલ્સ માટે હેડ ટેલેન્ટ સ્કાઉટ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. તાજેતરના વર્ષોમાં, તેમણે લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ સાથે સહાયક કોચ તરીકે પણ કામ કર્યું છે.
ગુજરાત ટાઇટન્સના કોચિંગ સ્ટાફની વાત કરીએ તો, આશિષ નેહરા પહેલી સિઝનથી જ મુખ્ય કોચ તરીકે ટીમ સાથે છે. મેથ્યુ હેડન બેટિંગ કોચ તરીકે જોડાઈ ચૂક્યા છે. નરેન્દ્ર નેગી ફિલ્ડિંગ કોચ છે. નઈમ અમીન બોલિંગ કોચ છે. વિક્રમ સોલંકી પહેલી સિઝનથી જ ક્રિકેટ ડિરેક્ટર તરીકે ટીમ સાથે છે.
IPL માં GT નો રેકોર્ડ શાનદાર
2022 માં IPL માં જોડાયા પછી, ગુજરાત ટાઇટન્સ ટુર્નામેન્ટની સૌથી મજબૂત અને સૌથી સુસંગત ટીમોમાંની એક રહી છે. ટીમે તેની ડેબ્યૂ સીઝનમાં ટાઇટલ જીત્યું હતું અને અત્યાર સુધી રમાયેલી ચાર સીઝનમાંથી ત્રણમાં પ્લેઓફમાં પહોંચી છે. હવે એ જોવું રસપ્રદ રહેશે કે ટીમ IPL 2026 માં ક્યાં સુધી પહોંચે છે.
