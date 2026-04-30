IPL 2026 વચ્ચે ગુજરાત ટાઇટન્સના આ ખેલાડીઓએ જીત્યા દિલ, ચારે બાજુ થઈ રહી છે વાહવાહી
આઈપીએલ વચ્ચે ગુજરાત ટાઇટન્સના ખેલાડીઓ પ્રસિદ્ધ ક્રિષ્ના અને લ્યુક વુડ સહિતના સ્ટાર્સે અમદાવાદની એક ખાનગી હોસ્પિટલની મુલાકાત લીધી હતી.
Published : April 30, 2026 at 8:19 PM IST
GT CRICKETERS MEET CANCER PATIENT: IPL 2026 ની વચ્ચે ગુજરાત ટાઈટન્સના ખેલાડીઓએ રમતમાંથી સમય કાઢીને પ્રસિદ્ધ ક્રિષ્ના, લ્યુક વુડ, શાહરૂખ ખાન અને સાઈ કિશોર જેવા સ્ટાર ખેલાડીઓએ અમદાવાદની એક ખાનગી હોસ્પિટલની સરપ્રાઈઝ વિઝિટ લઈને કેન્સરના દર્દીઓના ચહેરા પર સ્મિત લહેરાવ્યું હતું. સારવાર લઈ રહેલા દર્દીઓ માટે આ એક સામાન્ય દિવસ હતો, પરંતુ જ્યારે અચાનક તેમના વોર્ડમાં ગુજરાત ટાઈટન્સના ખેલાડીઓ પહોંચ્યા ત્યારે વાતાવરણ ઉત્સાહથી ભરાઈ ગયું. ખેલાડીઓએ કેન્સર સામે લડી રહેલા અને આ જંગ જીતી ચૂકેલા સર્વાઈવર્સ સાથે સમય વિતાવ્યો, તેમની સંઘર્ષગાથા સાંભળી અને તેમને પ્રોત્સાહન પૂરું પાડ્યું.
કેન્સરના દર્દીઓમાં બાળકો, વૃદ્ધો, યુવાનો અને મહિલાઓનો સમાવેશ થતો હતો. આ દર્દીઓ તેમના મનપસંદ ક્રિકેટરોને રૂબરૂ મળીને ખૂબ જ ખુશ થયા હતા જેમને તેમણે પહેલા ફક્ત ટેલિવિઝન અથવા મોબાઇલ સ્ક્રીન પર જોયા હતા. ખેલાડીઓએ દર્દીઓને હસ્તાક્ષરવાળા બેટ ભેટમાં આપ્યા.
Watch: Gujarat Titans players Prasidh Krishna, Luke Wood, Shahrukh Khan and Sai Kishore drop in on HCG Cancer survivors to honor their fight, in Ahmedabad— IANS (@ians_india) April 29, 2026
આ મુલાકાત માત્ર એક ફોટો-શૂટ નહોતી, પરંતુ એક અર્થપૂર્ણ માનવ જોડાણ હતું. ખેલાડીઓ ખૂબ જ સહાનુભૂતિ સાથે દર્દીઓ સાથે વાતો કરતા જોવા મળ્યા હતા. ગુજરાત ટાઇટન્સના આ અનોખા સહયોગે સાબિત કર્યું છે કે રમતગમતમાં માત્ર સ્પર્ધા જ નહીં, પણ સમાજને બેઠો કરવાની હીલિંગ પાવર પણ હોય છે.
હોસ્પિટલના ડોક્ટર્સના અનુસાર કેન્સરમાં રિકવરી માત્ર ક્લિનિકલ નથી હોતી, પણ ભાવનાત્મક પણ હોય છે. ગુજરાત ટાઈટન્સના ખેલાડીઓની હાજરીએ દર્દીઓમાં નવી ઉર્જા ભરી દીધી છે. યુવાન દર્દીઓ માટે તેમના મનપસંદ ખેલાડીઓને મળવું એ માનસિક તણાવ અને ચિંતા દૂર કરવાની એક શ્રેષ્ઠ થેરાપી સાબિત થઈ છે.
ગુજરાત ટાઇટન્સે અગાઉ આ ખતરનાક રોગ અંગે જાગૃતિ ફેલાવી છે. તમને યાદ હશે કે 2025 ની IPL સીઝનમાં એક મેચ દરમિયાન, GT ટીમ લવંડર જર્સી પહેરીને મેદાનમાં ઉતરી હતી. તે પ્રસંગે, તેઓ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સનો સામનો કરી રહ્યા હતા.
જોકે, ગુજરાત ટાઇટન્સ તરફથી હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી નથી કે તેઓ 2026 ની IPL સીઝનમાં કેન્સરના દર્દીઓને મેચ સમર્પિત કરવા માટે લવંડર જર્સી પહેરશે કે નહીં. વર્તમાન સીઝનની વાત કરીએ તો, GTનું પ્રદર્શન મિશ્ર રહ્યું છે; તેઓએ અત્યાર સુધી તેમની 8 મેચમાંથી 4 જીતી છે.
