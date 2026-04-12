LSG vs GT: ગુજરાત ટાઈટન્સે 7 વિકેટ લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સને હરાવ્યું, પોઈન્ટ્સ ટેબલમાં પહોંચ્યું પાંચમા ક્રમે

આ જીત બાદ ગુજરાત ટાઈટન્સની ટીમ પોઈન્ટ્સ ટેબલમાં ચાર પોઈન્ટ્સ સાથે પાંચમા ક્રમ પર આવી ગઈ છે.

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 12, 2026 at 7:42 PM IST

IPL 2026 LSG vs GT: 2026 ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગની 19મી મેચમાં, ગુજરાત ટાઈટન્સે 7 વિકેટ જીત મેળવી છે. આ પહેલા લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સે ટોસ હારીને પ્રથમ બેટિંગ કરતા 20 ઓવરમાં 8 વિકેટ ગુમાવીને 164 રન બનાવ્યા હતા. જવાબમાં ગુજરાત ટાઇટન્સે 18.4 ઓવરમાં 3 વિકેટના નુકસાને 165 રનના ટાર્ગેટ ચેઝ કરી લીધો હતો. આ જીત બાદ ગુજરાત ટાઈટન્સની ટીમ પોઈન્ટ્સ ટેબલમાં ચાર પોઈન્ટ્સ સાથે પાંચમા ક્રમ પર આવી ગઈ છે.

ગુજરાત ટાઈટન્સ માટે કેપ્ટન શુભમન ગિલે 40 બોલમાં 56 રનની ઈનિંગ્સ રમી હતી. તો જોશ બટલરે પણ 37 બોલમાં 60 રન બનાવ્યા હતા. જ્યારે સાંઈ સુદર્શન 15 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો. વોશિંગ્ટન સુંદર 13 બોલમાં 21 રન અને રાહુલ તેવટિયાએ 8 બોલમાં 10 રન બનાવીને અણનમ રહ્યા હતા.

બોલિંગમાં પણ ગુજરાતના બોલર્સ ઝળક્યા

ગુજરાત ટાઈટન્સના બોલર્સની વાત કરીએ તો પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા ફરી એકવાર ટીમ માટે મહત્વપૂર્ણ બોલર સાબિત થયો હતો. તેણે 4 ઓવરમાં 28 રન આપીને 4 વિકેટ ઝડપી હતી. અશોક શર્મા 2 વિકેટ તો સિરાજ અને રબાડાને 1-1 સફળતા મળી હતી. રાશિદ ખાનને આજે કોઈ વિકેટ મળી નહોતી.

તો આ લખનૌની ટીમની વાત કરીએ તો ટીમમાં સૌથી વધુ રન માર્કરમે બનાવ્યા હતા. તે 21 બોલમાં 30 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો. જ્યાર મિશેલ માર્શ 11 રન, રિભષ પંત 18 રન, આયુષ બદોની 9 રન, નિકોલસ પુરન 19 રન, અબ્દુલ સમદ 18 રન, મુકુલ ચૌધરી 18 રન, જ્યોર્જ લિંડે 16 રન બનાવ્યા હતા. મોહમ્મદ શમી 12 રન અને આવેશ ખાન 4 રન બનાવી અણનમ રહ્યા હતા.

