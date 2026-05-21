ચેન્નાઈ સામેની મેચ પહેલા GT ખેલાડીએ બાળપણનું રહસ્ય ખોલ્યું, CSK વિશે કરી મોટી વાત
IPL 2026 પહેલા, ગુજરાત ટાઇટન્સના સ્ટાર બેટ્સમેન સાઇ સુદર્શને ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ સાથે જોડાયેલી બાળપણની ખાસ યાદો શેર કરી છે.
Published : May 21, 2026 at 7:22 PM IST
SAI SUDHARSAN: IPL 2026 ની સીઝનમાં, ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ અમદાવાદના સ્ટેડિયમમાં ગુજરાત સામે પોતાનો અંતિમ મુકાબલો રમવા માટે તૈયાર છે. આ મુકાબલા પહેલા, ગુજરાતના ઓપનર સાઈ સુદર્શને પોતાના બાળપણનો એક મોટો રહસ્ય ખોલ્યો, જેમાં તેમણે જણાવ્યું કે બાળપણમાં તે ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સના ખેલાડીઓને લઈ જતી બસની એક ઝલક જોવા માટે રસ્તાની બાજુમાં ઉભો રહેતો હતો. તમિલનાડુના રહેવાસી હોવાથી, સાઈ લાંબા સમયથી ચેન્નાઈનો મોટો ચાહક છે; જોકે, તેની પહેલી IPL સદી ચેન્નાઈ સામે જ રમાઈ હતી.
સાઈ સુદર્શને ચેન્નાઈ વિશે શું કહ્યું?
2026 ની IPL માં અત્યાર સુધીમાં, સાઈ સુદર્શને 13 મેચોમાં 542 રન બનાવ્યા છે. વધુમાં બાળપણથી ચેન્નાઈનો ચાહક હોવા છતાં તેણે આ જ ટીમ સામે તેની પહેલી IPL સદી ફટકારી હતી. આને ધ્યાનમાં રાખીને, JioStar સાથે ચેન્નાઈ સાથેના તેના ખાસ જોડાણ વિશે વાત કરતા, સાઈએ કહ્યું:
તે કંઈ ઇરાદાપૂર્વક નહોતું (ચેન્નાઈ સામે સદી). મારા મતે, તે ફક્ત ભગવાનની યોજના હતી. મને મેદાન પર સમય પસાર કરવાનો આનંદ આવે છે - ખાસ કરીને જ્યારે હું ચેન્નાઈ સામે રમી રહ્યો છું. કારણ ગમે તે હોય, હું ચેન્નાઈ સાથે ઊંડો અને ખાસ જોડાણ શેર કરું છું. હું દોડતો અને રસ્તાના કિનારે ઊભો રહેતો, ચેન્નાઈ ટીમની બસ પસાર થાય તેની રાહ જોતો, ફક્ત ખેલાડીઓની નજીકથી ઝલક જોવા માટે. તે બધી અદ્ભુત યાદો છે, અને તે માટે, હું ભગવાનનો આભારી છું કે હું ચેન્નાઈ સામે કેટલાક યાદગાર પ્રદર્શન કરી શક્યો છું.
સાઈ સુદર્શનનું પ્રદર્શન
સાઈ સુદર્શનની વાત કરીએ તો, તેણે 2022 ની IPL સીઝન દરમિયાન ગુજરાત ટીમ માટે ડેબ્યૂ કર્યું હતું અને ત્યારથી તે શુભમન ગિલની ટીમનો અભિન્ન ભાગ રહ્યો છે. ગુજરાત સાથેની તેની પહેલી સીઝનમાં, સાઈ પણ IPL ચેમ્પિયન બન્યો. વધુમાં, આજ સુધીની 53 IPL મેચોમાં, સાઈ સુદર્શને 2,347 રન બનાવ્યા છે, જેમાં ત્રણ સદીનો સમાવેશ થાય છે. હવે, સાઈ સુદર્શન ફરી એકવાર મેદાનમાં ઉતરવા માટે તૈયાર છે - આ વખતે સીઝનના અંતિમ લીગ-સ્ટેજ મેચમાં ચેન્નાઈ સામે - અને એક ખાસ ઇનિંગ રમવાનો પ્રયાસ કરશે.
