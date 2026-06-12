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અનુભવ અને યુવા પ્રતિભા વચ્ચેનો મુકાબલા સાથે, સ્ટેટ રેન્કિંગ ટીટી અમદાવાદમાં પરત ફરી

ગુજરાત સ્ટેટ રેન્કિંગ ટેબલ ટેનિસ ટુર્નામેન્ટ 2026 12 થી 15 જૂન દરમિયાન નારણપુરા સ્થિત વીર સાવરકર સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ ખાતે યોજાશે.

Gujarat State Ranking Table Tennis Tournament 2026
Gujarat State Ranking Table Tennis Tournament 2026 (GSTTA)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 12, 2026 at 8:40 PM IST

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અમદાવાદ: પ્રથમ ગુજરાત સ્ટેટ રેન્કિંગ ટેબલ ટેનિસ ટુર્નામેન્ટ 2026 આ વખતે અમદાવાદના વીર સાવરકર સ્પોર્ટ્સ કોમ્પલેક્સ, નારણપુરા ખાતે 12થી 15મી જૂન દરમિયાન યોજાઈ છે, જેમાં શુક્રવારે મેન્સ અને અંડર-19 બોયઝ ક્વોલિફાઇંગ રાઉન્ડ સાથે મુકાબલાનો પ્રારંભ થયો હતો. ગુજરાત સ્ટેટ ટેબલ ટેનિસ એસોસિયેશન (GSTTA)ના નેજા હેઠળ ટેબલ ટેનિસ એસોસિયેશન ઓફ અમદાવાદના ઉપક્રમે આ ટુર્નામેન્ટ સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ગુજરાતના સહયોગથી યોજાઈ રહી છે.

અરવલ્લીના ઉભરતા પ્રતિભા જન્મેજય પટેલ અને અમદાવાદના અભિલાક્ષ પટેલ મેન્સ કેટેગરીમાં જોવા મળશે કેમ કે તેઓ ઉચ્ચ ક્રમાંકિત સ્પર્ધકો સામે પોતાની છાપ છોડવા માટે પ્રયત્નશીલ છે. જન્મેજયને મેન્સ વિભાગમાં છઠ્ઠા ક્રમાંકિત કરવામાં આવ્યો છે અને તે અંડર-19 બોયઝમાં ટોચનું ક્રમાંકિત સ્થાન ધરાવે છે, જ્યારે અભિલાક્ષને મેન્સમાં આઠમો અને અંડર-19 બોયઝમાં ચોથો ક્રમ આપવામાં આવ્યો છે.

Gujarat State Ranking Table Tennis Tournament 2026
Gujarat State Ranking Table Tennis Tournament 2026 (GSTTA)

બંને ખેલાડીઓએ 2025ની છેલ્લી ટુર્નામેન્ટમાં તેમની આક્રમક રમતથી સૌને પ્રભાવિત કર્યા હતા. ગયા ઓક્ટોબરમાં ગાંધીધામ ખાતે ગુજરાત સ્ટેટ અને આંતર-જિલ્લા ટેબલ ટેનિસ ચેમ્પિયનશિપમાં તેઓ સેમિફાઇનલ સુધી પહોંચ્યા હતા. આ જોડી હવે ઘરઆંગણે એક ડગલું આગળ વધવા અને તેમના મજબૂત પ્રદર્શનને પોડિયમ ફિનિશમાં રૂપાંતરિત કરવાનો પ્રયાસ કરશે.

Gujarat State Ranking Table Tennis Tournament 2026
Gujarat State Ranking Table Tennis Tournament 2026 (GSTTA)

મેન્સ કેટેગરીમાં ટોચનો ક્રમાંકિત પ્રથમ મદલાણી (બરોડા) પડકારનું નેતૃત્વ કરશે ત્યારબાદ જયનિલ મહેતા (રાજકોટ) અમદાવાદનો ત્રીજો ક્રમાંકિત ધૈર્ય પરમાર વધુ એક મજબૂત ફિનિશ સાથે પોતાની સ્થિતિ મજબૂત કરવાનો પ્રયાસ કરશે. આ સ્પર્ધામાં અભિલાષ રાવલ (અમદાવાદ) અને અયાઝ મુરાદ (સુરત) જેવા અનુભવી દાવેદારો પણ ભાગ લેશે.

Gujarat State Ranking Table Tennis Tournament 2026
Gujarat State Ranking Table Tennis Tournament 2026 (GSTTA)

અંડર-19 બોયઝમાં વધુ એક રોમાંચક મુકાબલો થશે, જેમાં જન્મેજય પટેલ ક્રમાંકમાં આગળ રહેશે અને ત્યારબાદ હિમાંશ દહિયા (અમદાવાદ) અને વેદ પંચાલ (વડોદરા) આવશે. અભિલાક્ષ પટેલ ચોથા ક્રમાંકિત તરીકે પોતાના અભિયાનની શરૂઆત કરશે.

Gujarat State Ranking Table Tennis Tournament 2026
Gujarat State Ranking Table Tennis Tournament 2026 (GSTTA)

મેન્સ ક્રમાંક: 1. પ્રથમ માદલાણી; 2. જયનિલ મહેતા, 3. ધૈર્ય પરમાર, 4. અભિલાષ રાવલ, 5. અયાઝ મુરાદ, 6. જન્મેજય પટેલ, 7. દેવર્ષ વાઘેલા, 8. અભિલાક્ષ પટેલ.

અંડર-19 ક્રમાંકઃ 1. જન્મેજય પટેલ, 2. હિમાંશ દહિયા, 3. વેદ પંચાલ, 4. અભિલાક્ષ પટેલ, 5. પવન કુમાર, 6. યુગ પરમાર, 7. માલવ પંચાલ, 8. દેવ ભટ્ટ.

અંડર-17 બોયઝ: 1. વેદ પંચાલ, 2. માલવ પંચાલ, 3. દ્વિજ ભાલોડિયા, 4. વંદન સુતરીયા, 5. દેવ ભટ્ટ, 6. આરવ સિંઘવી, 7. નૈરિત વૈદ્ય, 8. રિયાન શાહ.

મુખ્ય પરિણામો:

મેન્સ ક્વોલિફાઈંગ રાઉન્ડ: હિમાંશ દહિયા જીત્યા વિરુદ્ધ અજય મેવાડા 3-0 (11-3, 11-3, 11-6); હર્ષવર્દન પટેલ જીત્યા વિરુદ્ધ અરહાત શાહ 3-0 (11-2, 11-7, 11-2); ધ્યેય જાની જીત્યા વિરુદ્ધ યશ આનંદ ભટ્ટ 3-1 (8-11, 11-9, 11-7, 11-6); દેવ ભટ્ટ જીત્યા વિરુદ્ધ પરમ પરમાર 3-2 (3-11, 11-6, 11-2, 10-12, 11-9); હાર્દિક સોલંકી જીત્યા વિરુદ્ધ નયમ કુમાર સોલંકી 3-0 (11-7, 11-9, 12-10); માલવ પંચાલ જીત્યા વિરુદ્ધ અનીશ ભાદોરિયા 3-0 (11-3, 11-4, 11-5).

અંડર-19 બોયઝ ક્વોલિફાઇંગ રાઉન્ડ: આરવ સિંઘવી જીત્યા વિરુદ્ધ નેવાન અગ્રવાલ 3-0 (11-3, 11-4, 11-2); (Group 4 ) દિવ્યા ભાવસાર જીત્યા વિરુદ્ધ મંત્રા પરમાર 3-0 (11-5, 11-7,11-7); વંદન સુતરીયા જીત્યા વિરુદ્ધ અખિલ આચ્છા 3-2 (13-11, 11-7, 8-11, 6-11,11-4); અંશ ખમાર જીત્યા વિરુદ્ધ હેત કામાણી 3-2 (5-11, 11-4, 8-11, 12-10, 11-7); જય મુંદાદા જીત્યા વિરુદ્ધ આર્યન રાવ 3-0 (11-3, 11-4, 11-4).

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