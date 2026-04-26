'ગુજરાતના લોકો ભાજપને પસંદ કરે છે', યુસુફ પઠાણના નિવેદન પર રાજકીય હોબાળો

ટીએમસી સાંસદ અને પૂર્વ ક્રિકેટર યુસુફ પઠાણે ગુજરાતના વિકાસની પ્રશંસા કરતાં રાજકીય હલચલ તેજ કરી દિધી છે.

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 26, 2026 at 5:30 PM IST

YUSUF PATHAN: ગુજરાતમાં હાલમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ ચાલી રહી છે. રવિવારે (26 એપ્રિલ) તૃણમૂલ કોંગ્રેસના રાજ્યસભાના સાંસદ યુસુફ પઠાણે વડોદરામાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં પોતાના પરિવાર સાથે મતદાન કર્યું. સાંસદ યુસુફ પઠાણે જણાવ્યું હતું કે મતદાન એ મૂળભૂત લોકશાહી અધિકાર છે અને તેનો જવાબદારીપૂર્વક ઉપયોગ કરવો જોઈએ.

તેમણે ટિપ્પણી કરી હતી કે, "મતદાન એ દરેકનો અધિકાર છે અને તેનો ઉપયોગ સમજદારીપૂર્વક કરવો જોઈએ. ગુજરાતે હંમેશા વિકાસને પસંદ કર્યો છે." તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે રાજ્યના મતદારોએ સતત વિકાસલક્ષી શાસનને ટેકો આપ્યો છે. પઠાણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, "ગુજરાતના જાગૃત નાગરિકો હંમેશા વિકાસ માટે મતદાન કરે છે."

વિવિધ રાજ્યોમાં રાજકીય પક્ષોની તાકાત પર ટિપ્પણી કરતા તેમણે કહ્યું કે, "TMC આગામી 40-50 વર્ષ સુધી ક્યાંય જશે નહીં, કારણ કે તેના કાર્યકરો ત્યાં (પશ્ચિમ બંગાળમાં) સક્રિય છે." મતદારોની સંખ્યા અંગેના આંકડા ટાંકીને, પઠાણે આગળ કહ્યું, "આ મતદાન ટકાવારી 9.1 થી 9.2 મિલિયન મતદારોના નામ દૂર થવાને કારણે ઉભરી આવી છે; જો કે, જો આપણે તેમને પાછા ઉમેરીએ, તો મતદાન ટકાવારી ફક્ત 80-81% રહેશે. આ કોઈ ચમત્કાર નથી."

યુસુફ પઠાણના નિવેદનનો લાભ લેતા, ભાજપના આઈટી સેલના વડા અમિત માલવિયાએ વિપક્ષી છાવણી પર આકરા પ્રહારો કર્યા. માલવિયાએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે ગુજરાતમાં ભાજપને હરાવવાનું આગામી 40-50 વર્ષ સુધી અશક્ય હશે, કારણ કે પાર્ટીનો અપાર જાહેર વિશ્વાસ અને વિકાસનો તેનો મજબૂત ટ્રેક રેકોર્ડ છે. આ નિવેદન એવા સમયે આવ્યું છે જ્યારે બંગાળમાં અનુબ્રત મંડલ અને બેરોન બિસ્વાસ જેવા નેતાઓ દ્વારા કરવામાં આવેલી ટિપ્પણીઓને કારણે ટીએમસી પહેલેથી જ અસ્વસ્થ સ્થિતિમાં દેખાઈ રહી છે.

રાજ્યમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી

રાજ્યમાં આજે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી અંતર્ગત 15 મહાનગરપાલિકા, 84 નગરપાલિકા, 34 જિલ્લા પંચાયત અને 260 તાલુકા પંચાયતની કુલ આશરે 9,992 બેઠકો માટે મતદાન યોજાઈ રહ્યું છે. સાથે જ 11 નગરપાલિકાઓની પેટા ચૂંટણી પણ યોજાઈ રહી છે.

આ પણ વાંચો:

  1. લાઈવ સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી 2026, મતદાન પૂર્ણ થવાને હવે ગણતરીની મિનિટો બાકી, ઉમેદવારોના ભાવિનો 28 એપ્રિલે ફેસલો
  2. લાઈવ મહાનગરપાલિકા ચૂંટણી 2026: મતદાન માટે છેલ્લો એક કલાકનો સમય બાકી, જામનગરમાં ઉમેદવારનું હાર્ટએટેકથી મોત

