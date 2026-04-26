'ગુજરાતના લોકો ભાજપને પસંદ કરે છે', યુસુફ પઠાણના નિવેદન પર રાજકીય હોબાળો
ટીએમસી સાંસદ અને પૂર્વ ક્રિકેટર યુસુફ પઠાણે ગુજરાતના વિકાસની પ્રશંસા કરતાં રાજકીય હલચલ તેજ કરી દિધી છે.
Published : April 26, 2026 at 5:30 PM IST
YUSUF PATHAN: ગુજરાતમાં હાલમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ ચાલી રહી છે. રવિવારે (26 એપ્રિલ) તૃણમૂલ કોંગ્રેસના રાજ્યસભાના સાંસદ યુસુફ પઠાણે વડોદરામાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં પોતાના પરિવાર સાથે મતદાન કર્યું. સાંસદ યુસુફ પઠાણે જણાવ્યું હતું કે મતદાન એ મૂળભૂત લોકશાહી અધિકાર છે અને તેનો જવાબદારીપૂર્વક ઉપયોગ કરવો જોઈએ.
તેમણે ટિપ્પણી કરી હતી કે, "મતદાન એ દરેકનો અધિકાર છે અને તેનો ઉપયોગ સમજદારીપૂર્વક કરવો જોઈએ. ગુજરાતે હંમેશા વિકાસને પસંદ કર્યો છે." તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે રાજ્યના મતદારોએ સતત વિકાસલક્ષી શાસનને ટેકો આપ્યો છે. પઠાણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, "ગુજરાતના જાગૃત નાગરિકો હંમેશા વિકાસ માટે મતદાન કરે છે."
VIDEO | Vadodara, Gujarat: Former Indian cricketer and TMC MP Yusuf Pathan arrives with his family to cast vote in the Local Body Elections.— Press Trust of India (@PTI_News) April 26, 2026
(Full video available on PTI Videos- https://t.co/dv5TRAShcC) pic.twitter.com/x5FbDqm4bZ
VIDEO | Vadodara, Gujarat: Former Indian cricketer and TMC MP Yusuf Pathan says, " ... i have voted for development and for the party who will ease the daily lives of the people... people of gujarat are very aware and they always prioritize development..."— Press Trust of India (@PTI_News) April 26, 2026
on west bengal… pic.twitter.com/22zihyXTFS
વિવિધ રાજ્યોમાં રાજકીય પક્ષોની તાકાત પર ટિપ્પણી કરતા તેમણે કહ્યું કે, "TMC આગામી 40-50 વર્ષ સુધી ક્યાંય જશે નહીં, કારણ કે તેના કાર્યકરો ત્યાં (પશ્ચિમ બંગાળમાં) સક્રિય છે." મતદારોની સંખ્યા અંગેના આંકડા ટાંકીને, પઠાણે આગળ કહ્યું, "આ મતદાન ટકાવારી 9.1 થી 9.2 મિલિયન મતદારોના નામ દૂર થવાને કારણે ઉભરી આવી છે; જો કે, જો આપણે તેમને પાછા ઉમેરીએ, તો મતદાન ટકાવારી ફક્ત 80-81% રહેશે. આ કોઈ ચમત્કાર નથી."
યુસુફ પઠાણના નિવેદનનો લાભ લેતા, ભાજપના આઈટી સેલના વડા અમિત માલવિયાએ વિપક્ષી છાવણી પર આકરા પ્રહારો કર્યા. માલવિયાએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે ગુજરાતમાં ભાજપને હરાવવાનું આગામી 40-50 વર્ષ સુધી અશક્ય હશે, કારણ કે પાર્ટીનો અપાર જાહેર વિશ્વાસ અને વિકાસનો તેનો મજબૂત ટ્રેક રેકોર્ડ છે. આ નિવેદન એવા સમયે આવ્યું છે જ્યારે બંગાળમાં અનુબ્રત મંડલ અને બેરોન બિસ્વાસ જેવા નેતાઓ દ્વારા કરવામાં આવેલી ટિપ્પણીઓને કારણે ટીએમસી પહેલેથી જ અસ્વસ્થ સ્થિતિમાં દેખાઈ રહી છે.
" No one can defeat BJP in Gujarat for the next 40–50 years. Facts are facts. A party that is strong, works for the people, and is liked by the people will stay in power."— Amit Malviya (@amitmalviya) April 26, 2026
After remarks from Anubrata Mondal and Byron Biswas suggesting a BJP surge in Bengal, now even Yusuf Pathan… pic.twitter.com/F4UPWKxcsM
રાજ્યમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી
રાજ્યમાં આજે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી અંતર્ગત 15 મહાનગરપાલિકા, 84 નગરપાલિકા, 34 જિલ્લા પંચાયત અને 260 તાલુકા પંચાયતની કુલ આશરે 9,992 બેઠકો માટે મતદાન યોજાઈ રહ્યું છે. સાથે જ 11 નગરપાલિકાઓની પેટા ચૂંટણી પણ યોજાઈ રહી છે.
