WPL 2026 મેગા ઓક્શન પહેલા ગુજરાત જાયન્ટ્સે લીધો મોટો નિર્ણય, 2 સ્ટાર ખેલાડીઓને કર્યા રિટેન

આ વખતે સૌથી મોટો નિર્ણય ગુજરાત જાયન્ટ્સે લીધો છે, જેમણે દક્ષિણ આફ્રિકન કેપ્ટન અને સ્ટાર બેટ્સમેન એલ. વોલ્વાર્ડટને રિટેન કરી નથી.

ગુજરાત જાયન્ટ્સ
ગુજરાત જાયન્ટ્સ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 6, 2025 at 8:43 PM IST

2 Min Read
હૈદરાબાદ: ગુજરાત જાયન્ટ્સે આ મહિનાના અંતમાં મહિલા પ્રીમિયર લીગ (WPL) 2026 મેગા ઓક્શન પહેલા તેમના રિટેન કરેલા ખેલાડીઓની જાહેરાત કરી છે. તેમની પ્રોત્સાહક સીઝન બાદ, જેમાં તેઓ પ્રથમ વખત પ્લેઓફમાં પહોંચ્યા હતા, ગુજરાત જાયન્ટ્સે એશ્લે ગાર્ડનર અને બેથ મૂનીની ઓસ્ટ્રેલિયન જોડીને રિટેન કરી છે, જે નવી સીઝનમાં ફરીથી ગતિશીલ ટીમ બનાવવા અને મજબૂત ટાઇટલ પડકાર ઉભો કરવાના તેમના ઇરાદાનો સંકેત આપે છે. એશ્લે ગાર્ડનરને (3.5 કરોડ) અને બેથ મૂનીને (2.5 કરોડ)માં ખરીધ્યા હતા. આ વખતે સૌથી મોટો નિર્ણય ગુજરાત જાયન્ટ્સે લીધો છે, જેમણે દક્ષિણ આફ્રિકન કેપ્ટન અને સ્ટાર બેટ્સમેન એલ. વોલ્વાર્ડટને રિટેન કરી નથી.

મુખ્ય કોચ માઈકલ ક્લિંગરે ઉમેર્યું કે, "અમે ગયા સિઝનમાં ઉત્તમ ક્રિકેટ રમ્યા હતા, અને જ્યારે કેટલાક ખેલાડીઓ સાથે અલગ થવું હંમેશા મુશ્કેલ હોય છે, તે લીગના ઉત્ક્રાંતિનો એક ભાગ છે. અમે બે મજબૂત ખેલાડીઓને જાળવી રાખ્યા છે, જે અમારા રમતના સિદ્ધાંતોને પ્રતિબિંબિત કરે છે, અને અમે હરાજીમાં જતી ટીમમાં નવી ઉર્જા ઉમેરવા માટે આતુર છીએ."

ગુજરાત જાયન્ટ્સમાં બંને ખેલાડીનું પ્રદર્શન

એશ્લે ગાર્ડનર 23 મેચ રમી છે, જેમાં 334 રન બનાવ્યા છે અને 25 વિકેટ લીધી છે. પોતાની શક્તિશાળી બેટિંગ અને સ્થિર બોલિંગ માટે જાણીતી, તે ગુજરાતની ઓલરાઉન્ડ રણનીતિનો મહત્વપૂર્ણ ભાગ છે.

બેથ મૂની 19 મેચમાં 470 રન બનાવ્યા છે. ઘણીવાર જાયન્ટ્સ માટે બેટિંગ શરૂ કરતી વખતે, તે મજબૂત શરૂઆત આપે છે અને ત્રણ સફળ ચેઝમાં અણનમ રહી છે.

WPL ના રીટેન્શન નિયમો અનુસાર, ફ્રેન્ચાઇઝી મહત્તમ ત્રણ કેપ્ડ ભારતીય ખેલાડીઓ, વધુમાં વધુ બે વિદેશી ખેલાડીઓ અને વધુમાં વધુ બે અનકેપ્ડ ભારતીય ખેલાડીઓને જાળવી શકે છે. જો કોઈ ફ્રેન્ચાઇઝી પાંચ ખેલાડીઓને જાળવી રાખવા માંગે છે, તો નિયમો અનુસાર ઓછામાં ઓછો એક અનકેપ્ડ ભારતીય ખેલાડી હોવો જોઈએ. WPL એ પહેલી વાર ફ્રેન્ચાઇઝીને હરાજીમાં રાઇટ-ટુ-મેચ (RTM) વિકલ્પનો ઉપયોગ કરીને 2025 માં તેમની ટીમનો ભાગ રહેલા કોઈપણ ખેલાડીને પાછા ખરીદવાની મંજૂરી આપવાનો પણ નિર્ણય લીધો છે.

રિટેન કરાયેલા ખેલાડીઓની યાદી

  1. મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ: નેટ-સાયવર બ્રન્ટ (₹3.5 કરોડ), હરમનપ્રીત કૌર (₹2.5 કરોડ), હેલી મેથ્યુઝ (₹1.75 કરોડ), અમનજોત કૌર (₹1 કરોડ), જી. કમલિની (₹50 લાખ)
  2. રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર: સ્મૃતિ મંધાના (₹3.5 કરોડ), રિચા ઘોષ (₹2.75 કરોડ), એલિસ પેરી (₹2 કરોડ), શ્રેયંકા પાટિલ (₹60 લાખ)
  3. ગુજરાત જાયન્ટ્સ: એશ્લે ગાર્ડનર (₹3.5 કરોડ), બેથ મૂની (₹2.5 કરોડ)
  4. યુપી વોરિયર્સ: શ્વેતા સેહરાવત (₹50 લાખ)
  5. દિલ્હી કેપિટલ્સ: જેમીમા રોડ્રિગ્સ (₹2.2 કરોડ), શેફાલી વર્મા (₹2.2 કરોડ), એનાબેલ સધરલેન્ડ (₹2.2 કરોડ), મેરિઝાન કેપ (₹2.2 કરોડ), નિકી પ્રસાદ (₹50 લાખ)

