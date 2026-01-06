ETV Bharat / sports

ગુજરાત જાયન્ટ્સે મીડિયા ઇન્ટરેક્શનમાં સીઝનની ચર્ચા કરી, જાણો કેવી છે ટીમની તૈયારી

ગુજરાત જાયન્ટ્સ 10 જાન્યુઆરીએ યુપી વોરિયર્સ સામે WPL 2026 ના તેમના અભિયાનની શરૂઆત કરશે.

એશ્લે ગાર્ડનર અને રેણુકા સિંહ ઠાકુર
એશ્લે ગાર્ડનર અને રેણુકા સિંહ ઠાકુર (Information Department)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 6, 2026 at 3:59 PM IST

મુંબઈ: મહિલા પ્રીમિયર લીગ (WPL) ની ચોથી સીઝન 9 જાન્યુઆરીથી શરૂ થવા જઈ રહી છે, અને ગુજરાત જાયન્ટ્સ નવા આત્મવિશ્વાસ અને સ્પષ્ટ દ્રષ્ટિકોણ સાથે WPL 2026 માં પ્રવેશ કરે છે. ગત વર્ષે મજબૂત પ્લેઓફ પ્રદર્શન પછી, હવે સતત સારા પ્રદર્શન અને સ્પર્ધાત્મક સ્તર પર આગળ વધવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહી છે.

આજે મુંબઈમાં પ્રી-સીઝન મીડિયા ઇન્ટરેક્શનમાં, ખેલાડીઓ, કોચિંગ સ્ટાફ અને ટીમ લીડરશીપ દ્વારા આગામી સીઝન માટે તેમની રણનીતિ રજૂ કરવામાં આવી. આ કાર્યક્રમમાં કેપ્ટન એશ્લે ગાર્ડનર, કાશ્વી ગૌતમ, મહિલા વર્લ્ડ કપ વિજેતા રેણુકા સિંહ, મુખ્ય કોચ માઈકલ ક્લિંગર, ફિલ્ડિંગ કોચ સારાહ ટેલર હાજર રહ્યા હતા.

જાયન્ટ્સ 10 જાન્યુઆરીએ યુપી વોરિયર્સ સામે WPL 2026 ના તેમના અભિયાનની શરૂઆત કરશે. તેઓ 19 જાન્યુઆરીથી શરૂ થતા લીગ સ્ટેજના અંતિમ તબક્કા માટે વડોદરા આવતા પહેલા નવી મુંબઈમાં તેમની પ્રથમ ચાર મેચ રમશે.

ગત સિઝનમાં વડોદરામાં પોતાનું ઘરઆંગણે ડેબ્યૂ કર્યા પછી, ટીમ ફરી એકવાર તે જ સ્થળે પરત ફરશે અને તેમની નવી જાયન્ટ્સ આર્મી સાથે રમવા માટે ઉત્સુક છે. ફ્રેન્ચાઇઝીનો હેતુ, અનુભવી આંતરરાષ્ટ્રીય ખેલાડીઓ અને ઉત્તેજક ભારતીય પ્રતિભા ધરાવતી ટીમ સાથે, પ્લેઓફમાં વધુ એક સ્થાન મેળવવા અને ટુર્નામેન્ટમાં આગળ વધવાનો છે.

આ પ્રસંગે વાત કરતાં, કેપ્ટન એશ્લે ગાર્ડનરે કહ્યું, "એક કેપ્ટન તરીકે, સંતુલન મહત્વપૂર્ણ છે, ફક્ત કુશળતાની દ્રષ્ટિએ જ નહીં, પરંતુ આંતરરાષ્ટ્રીય અને ભારતીય ખેલાડીઓને એકસાથે લાવવામાં પણ. તે ક્યારેક મુશ્કેલ હોઈ શકે છે, પરંતુ તમારી આસપાસ સારા લોકો હોવાને કારણે ઘણો ફરક પડે છે. રમત શરૂ થાય તે પહેલાં રમત પર ઘણું કામ કરવામાં આવે છે: વિશ્વાસ કેળવવો, એકબીજાને સમજવું અને જ્યારે આપણે મેદાનમાં ઉતરીએ છીએ ત્યારે દરેક વ્યક્તિ આત્મવિશ્વાસ અનુભવે છે કે નહીં, તેની ખાતરી કરવી. હું અહીંની સંસ્કૃતિને સ્વીકારવાનો પ્રયાસ કરું છું કારણ કે તે અનુભવને વધુ આનંદપ્રદ અને સરળ બનાવે છે."

મુખ્ય કોચ માઈકલ ક્લિંગરે ઉમેર્યું, "ગયા વર્ષથી સૌથી મોટી શીખ એ હતી કે અમે જે મેચો ખરેખર સારી રીતે રમ્યા હતા તે એટલા માટે કારણ કે, એ મેચોમાં અમે નાની વસ્તુઓને યોગ્ય રીતે રમી હતી, પછી ભલે તે ફિલ્ડિંગ હોય, બેટિંગ હોય કે બોલિંગ હોય. અમારી ટીમમાં મેચ-વિનર્સ ખેલાડીઓ છે, અને જ્યારે અમે તે નાની પરંતુ મહત્વપૂર્ણ ક્ષણોમાં સતત વિરોધી ટીમને પાછળ છોડી દીધી, ત્યારે અમે મેચ જીતી ગયા."

મહિલા વર્લ્ડ કપ વિજેતા રેણુકા સિંહે કહ્યું, "અમારું ધ્યાન સ્પષ્ટ છે: અમે ટ્રોફી જીતવા માંગીએ છીએ. અમારી પાસે ખૂબ જ સારી ટીમ છે, અને વ્યક્તિગત રીતે, મારું લક્ષ્ય મારી જવાબદારીઓમાં શ્રેષ્ઠતા પ્રાપ્ત કરવાનું અને મજબૂત માનસિકતા સાથે રમવાનું છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં WPL માં નોંધપાત્ર સુધારો થયો છે, અમને ઘણી પ્રશંસા મળી રહી છે, અને અમે ફક્ત તેને અમારું શ્રેષ્ઠ આપવા માંગીએ છીએ."

ફિલ્ડિંગ કોચ સારાહ ટેલરે કહ્યું, "ફિલ્ડિંગ આધુનિક રમતનો એક મહત્વપૂર્ણ ભાગ બની ગયું છે, અને મારો અભિગમ તેમાં આક્રમક માનસિકતા લાવવાનો છે. અમે સખત કવાયતો દ્વારા ધોરણ ઊંચું કરીએ છીએ અને ખાતરી કરીએ છીએ કે દરેક વ્યક્તિ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે જરૂરી તીવ્રતાને સમજે છે. ખેલાડીઓ જેટલી વધુ તે ધોરણોને સમજશે, તેટલું તે ફક્ત ટીમ માટે જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર રમત માટે સારું રહેશે."

વધુમાં કાશ્વી ગૌતમે ઉમેર્યું કે, "મારી માનસિકતા ટીમ માટે શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરવાની છે. બોલિંગ હોય, બેટિંગ હોય કે ફિલ્ડિંગ હોય, મારું ધ્યાન હંમેશા પ્રભાવ પાડવા અને જરૂર પડ્યે ટીમને સફળતા અપાવવા પર હોય છે. WPL પછી મારા માટે ઘણું બદલાયું છે, જેમાં ભારતીય ટીમમાં મારી પસંદગીનો સમાવેશ થાય છે, અને તાલીમ અને મેચોમાં આંતરરાષ્ટ્રીય ખેલાડીઓને બોલિંગ કરવાથી વસ્તુઓ સરળ બની ગઈ છે. હું ફક્ત શક્ય તેટલા બધા યોગદાન આપવા માંગુ છું અને ટીમ માટે પ્રભાવ પાડવા માંગુ છું."

WPL 2026 માટે ગુજરાત જાયન્ટ્સની ટીમ:

એશ્લે ગાર્ડનર (કેપ્ટન), બેથ મૂની, સોફી મોલિનેક્સ, રેણુકા સિંહ ઠાકુર, ભારતી ફુલમાલી, ટાઇટસ સાધુ, કાશ્વી ગૌતમ, કનિકા આહુજા, તનુજા કંવર, જ્યોર્જિયા વેરહેમ, અનુષ્કા શર્મા, હેપ્પી કુમારી, કિમ ગર્થ, યાસ્તિકા ભાટિયા, શિવાની સિંહ, ડેનિયલ વ્યાટ-હોજ, રાજેશ્વરી ગાયકવાડ, આયુષી સોની

