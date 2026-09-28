નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીની ઈલાવેનિલ વાલરિવન સાથે મુલાકાત, 1.33 કરોડ રૂપિયાનો ચેક આપ્યો
ગુજરાતના નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ મહિલા 10-મીટર એર રાઇફલ ટીમ અને વ્યક્તિગત ઇવેન્ટ્સમાં સિલ્વર મેડલ જીતવા બદલ ઈલાવેનિલ વાલરિવનનું સન્માન કર્યું.
Published : September 28, 2026 at 6:42 PM IST
ગાંધીનગર: એશિયન ગેમ્સ 2026માં બે સિલ્વર મેડલ જીતનાર શૂટર ઈલાવેનિલ વાલરિવન પર પૈસાનો વરસાદ થયો છે. ગુજરાત સરકારે રાઇફલ શૂટર ઈલાવેનિલ વાલરિવનને તેની "ખેલ પ્રતિભા પુરસ્કાર યોજના" હેઠળ ₹1.33 કરોડ એનાયત કર્યા છે. તેણીને અગાઉ વિવિધ યોજનાઓ હેઠળ ₹7.4 મિલિયન મળ્યા હતા. આ સાથે, રાજ્યની કુલ ઇનામી રકમ ₹2.41 કરોડ થઈ ગઈ છે.
ગુજરાતના નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ મહિલા 10-મીટર એર રાઇફલ ટીમ અને વ્યક્તિગત ઇવેન્ટ્સમાં સિલ્વર મેડલ જીતવા બદલ ઈલાવેનિલ વાલરિવનનું સન્માન કર્યું. ઈલાવેનિલ વાલરિવનને અભિનંદન આપતા સંઘવીએ જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાત સરકાર રમતવીરોને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્પર્ધાઓની તૈયારી માટે જરૂરી તાલીમ અને સુવિધાઓ પૂરી પાડવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે.
તેમણે કહ્યું, "એક રમતવીરની આંતરરાષ્ટ્રીય સફળતા ફક્ત તેમની પોતાની મહેનતનું પરિણામ નથી, પરંતુ તેમના માતા-પિતા દ્વારા તેમની સફર દરમિયાન મળેલા સમર્થન અને મૂલ્યોનું પણ પરિણામ છે."
A proud moment for Gujarat!— Harsh Sanghavi (@sanghaviharsh) September 28, 2026
It was an honour to felicitate Gujarat’s sporting star @elavalarivan for her remarkable performance at the #AsianGames2026 and present her with a reward of ₹1.33 crore for her Silver Medal-winning performances.
Elavenil’s achievement is a testament… pic.twitter.com/ifyG31DZGz
વાલારિવન કોણ છે?
અમદાવાદના મણિનગર વિસ્તારમાં રહેતી ઈલાવેનિલ વાલરિવન 2017-18 થી રાજ્ય સરકારની 'શક્તિદૂત યોજના' સાથે સંકળાયેલી છે અને હાલમાં આ કાર્યક્રમ હેઠળ 'A' શ્રેણીમાં છે. 27 વર્ષીય વાલારિવન 2020 ટોક્યો ઓલિમ્પિક અને 2024 પેરિસ ઓલિમ્પિકમાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરશે. તેણીએ રિયો ડી જાનેરોમાં 2019 ISSF વર્લ્ડ કપમાં 251.7 ના સ્કોર સાથે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો હતો અને 2022 માં કેન્દ્ર સરકાર તરફથી અર્જુન એવોર્ડ મેળવ્યો હતો.
PHOTO | Gandhinagar: Gujarat Deputy Chief Minister Harsh Sanghavi honoured rifle shooter Elavenil Valarivan with a cheque for Rs 1.33 crore under the Sports Talent Award Scheme for her two silver-medal-winning performances in the women's 10m air rifle individual and team events… pic.twitter.com/x4kKAmFD0I— Press Trust of India (@PTI_News) September 28, 2026
તેના આંતરરાષ્ટ્રીય રેકોર્ડમાં સુહલ અને સિડનીમાં જુનિયર વર્લ્ડ કપ, એશિયન એરગન ચેમ્પિયનશિપ અને 2018 માં ચેંગડુમાં વર્લ્ડ યુનિવર્સિટી ગેમ્સમાં મેડલનો સમાવેશ થાય છે. તેણીએ મ્યુનિક અને કઝાકિસ્તાનમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સ્પર્ધાઓમાં પોડિયમ ફિનિશ પણ હાંસલ કર્યો. વાલારિવનના બે એશિયન ગેમ્સ મેડલ તેના ખંડીય પદાર્પણના આઠ વર્ષ પછી આવ્યા છે. અગાઉ, તે રાઇફલમાં ખામીને કારણે ફાઇનલમાં પહોંચી શકી ન હતી.
10m Air Rifle Women’s Individual | Qualification— SAI Media (@Media_SAI) September 20, 2026
A strong qualification round for India as Sonam Uttam Maskar and Elavenil Valarivan book their places in the Final.
Sonam Uttam Maskar (Khelo India Athlete) — 3rd | 634.1
Elavenil Valarivan (TOPS Core Athlete) — 7th | 633.5… pic.twitter.com/3iUEanfqLi
ઈલાવેનિલ વાલારિવનનું ગુજરાત સાથે ખાસ જોડાણ
ઈલાવેનિલ વાલરિવનનું ગુજરાત સાથે પણ ખાસ જોડાણ છે. તેમની માતા સરોજા વાલારિવન આણંદની એક કોલેજમાં પ્રોફેસર તરીકે કાર્યરત રહી ચૂક્યાં છે.ત્યારબાદ તેમણે અમદાવાદની એક કોલેજમાં પ્રિન્સિપાલ તરીકે પણ જવાબદારી સંભાળી હતી.ઈલાવેનિલનો ભાઈ ભારતીય સેનામાં સેવા આપે છે. રમતગમતમાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરી રહેલી ઈલાવેનિલે પોતાની શાનદાર કારકિર્દીમાં અનેક આંતરરાષ્ટ્રીય સ્પર્ધાઓમાં દેશનું નામ રોશન કર્યું છે.
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