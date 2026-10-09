ગુજરાતમાં જન્મેલા કિવી ક્રિકેટરે નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી, પાર્થિવ પટેલ સાથે કરી હતી ઓપનિંગ
ન્યૂઝીલેન્ડના ભૂતપૂર્વ ટેસ્ટ ઓપનર જીત રાવલે 38 વર્ષની ઉંમરે વ્યાવસાયિક ક્રિકેટના તમામ સ્વરૂપોમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી છે.
Published : October 9, 2026 at 1:12 PM IST
ન્યૂઝીલેન્ડના ભૂતપૂર્વ ઓપનર અને ગુજરાતી મૂળના ક્રિકેટર જીત રાવલે ક્રિકેટના તમામ સ્વરૂપોમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી છે. 38 વર્ષીય આ ક્રિકેટરે 2016 થી 2020 દરમિયાન ન્યૂઝીલેન્ડ માટે 24 ટેસ્ટ મેચ રમી હતી. રાવલે જણાવ્યું હતું કે, ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધા પછી, તે હવે નવી શરૂઆત કરશે અને એક ઓડિટિંગ ફર્મ માટે ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ (CA) તરીકે પૂર્ણ-સમય કામ કરશે.
જીત રાવલ પાર્થિવ પટેલ સાથે ઓપનિંગ કરી ચૂક્યો છે
જીત રાવલનો જન્મ ગુજરાતમાં થયો હતો અને તેની ક્રિકેટની સફર રસપ્રદ રહી છે. તેણે અમદાવાદની વિદ્યાનગર સ્કૂલમાં ભૂતપૂર્વ ભારતીય ખેલાડી પાર્થિવ પટેલ સાથે અભ્યાસ કર્યો હતો અને બંનેએ તેના શાળાના દિવસોમાં સાથે બેટિંગની શરૂઆત કરી હતી. તેનો પરિવાર પાછળથી ગુજરાતથી ઓકલેન્ડ, ન્યુઝીલેન્ડ રહેવા ગયો. ત્યાં, તેમણે ન્યુઝીલેન્ડની અંડર-19 ટીમ સાથે પોતાને સ્થાપિત કર્યા અને 2008માં ઓકલેન્ડ માટે તેમની પ્રથમ શ્રેણીની મેચ રમી. ત્યારબાદ તેમણે 2016માં પાકિસ્તાન સામે ટેસ્ટ ડેબ્યૂ કર્યું. ઉલ્લેખનીય છે કે, 2021માં, જ્યારે ન્યુઝીલેન્ડે ભારતને હરાવીને પ્રથમ વખત વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ જીતી હતી, ત્યારે જીત રાવલ તે વિજેતા ટીમનો ભાગ હતા.
Jeet Raval, who played 24 Test matches for New Zealand between 2016 and 2020, has announced his retirement from professional cricket https://t.co/VEcVeoVQid— Cricinfo (@cricinfo) October 9, 2026
જીત રાવલે નિવૃત્તિ સમયે શું કહ્યું હતું?
નિવૃત્તિ સમયે જીત રાવલે કહ્યું હતું કે આ નિર્ણય લેવા બદલ તેમને ખૂબ ગર્વ અને સન્માનની લાગણી છે. તેઓ પોતાના નિર્ણયથી સંપૂર્ણપણે ખુશ અને સંતુષ્ટ હતા. તેણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે ન્યુઝીલેન્ડ માટે રમવું તેનું બાળપણનું સ્વપ્ન હતું, અને જ્યારે તેઓ તેની કારકિર્દી પર પાછા ફરીને જુએ છે, ત્યારે તેઓ ખૂબ જ ખુશ થાય છે. તે માત્ર તેનું જ નહીં, પરંતુ તેમના પિતાનું પણ સ્વપ્ન હતું. તેના પિતાએ સારા ભવિષ્યની આશા જોઈ અને સમગ્ર પરિવારને ન્યુઝીલેન્ડ ખસેડ્યો જેથી તેઓ ક્રિકેટર બનવાના તેમના સ્વપ્નને પૂર્ણ કરી શકે.
🏏 Congratulations on a wonderful career, Jeet Raval! Beyond his achievements on the field, Jeet has been a valued voice for players as an NZCPA Board member. Thanks for all you've given to the game, Jeet. We look forward to continuing our work together! 👏 https://t.co/jBzvSVFqYd— NZCPA (@NZCPA) October 9, 2026
જીતે ફર્સ્ટ-ક્લાસ ક્રિકેટમાં 10,000થી વધુ રન બનાવ્યા
જીત રાવલ ન્યૂઝીલેન્ડની સ્થાનિક ક્રિકેટમાં સૌથી ભરોસાપાત્ર અને શ્રેષ્ઠ ઓપનિંગ બેટ્સમેનોમાંના એક હતો. તેણે તેની 292 ફર્સ્ટ-ક્લાસ ઇનિંગ્સમાંથી 285 માં ઓપનર તરીકે બેટિંગ કરી હતી અને લગભગ 37ની સરેરાશથી 10,127 રન બનાવ્યા હતા, જેમાં 23 સદીઓનો સમાવેશ થાય છે. તેણે ન્યૂઝીલેન્ડની મુખ્ય સ્થાનિક ટુર્નામેન્ટ 'પ્લંકેટ શીલ્ડ'માં 8,662 રન બનાવ્યા હતા. પોતાની કારકિર્દી દરમિયાન, જીતે 24 ટેસ્ટ મેચોની 39 ઇનિંગ્સમાં 30.07ની સરેરાશથી 1,143 રન બનાવ્યા હતા, જેમાં 1 સદી અને 7 અડધી સદીઓનો સમાવેશ થાય છે.
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