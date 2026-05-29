આજે કોને મળશે ફાઈનલની ટિકિટ? ગુજરાત અને રાજસ્થાન વચ્ચે કરો યા મરોનો મુકાબલો
IPL 2026 નો ક્વોલિફાયર 2 આજે ગુજરાત ટાઇટન્સ અને રાજસ્થાન રોયલ્સ વચ્ચે રમાશે. ચાલો જોઈએ કે તેમના હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડમાં કોની ટીમનો હાથ ઉપર છે.
Published : May 29, 2026 at 1:14 PM IST
GT vs RR: IPL 2026 ની બીજી ક્વોલિફાયર મેચ ગુજરાત ટાઇટન્સ અને રાજસ્થાન રોયલ્સ વચ્ચે આજે રમાશે. બધાની નજર મુલ્લાનપુર સ્ટેડિયમમાં રમાનારી આ મેચ પર રહેશે, કારણ કે વિજેતા ટીમ બીજી ફાઇનલિસ્ટ બનશે, જ્યારે હારનારી ટીમની સફર અહીં જ સમાપ્ત થશે. પરિણામે, બંને ટીમો આજે તેમના શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન સાથે મેદાનમાં ઉતરવાનો પ્રયાસ કરશે. તો, આ લેખમાં, ચાલો તમને ગુજરાત ટાઇટન્સ અને રાજસ્થાન રોયલ્સ વચ્ચેના આગામી મુકાબલા અંગેના દરેક મોટા અને નાના અપડેટ્સ વિશે જણાવીએ. અમે આ હાઇ-વોલ્ટેજ મુકાબલા દરમિયાન પીચની પ્રકૃતિ અને અપેક્ષિત હવામાન પરિસ્થિતિઓનું અન્વેષણ કરીશું, હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડમાં કઈ ટીમને ફાયદો છે તેનું વિશ્લેષણ કરીશું અને બંને ટીમો માટે સંભવિત પ્લેઇંગ ઇલેવન પર નજર નાખીશું.
હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ
અત્યાર સુધીમાં, ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગમાં ગુજરાત ટાઇટન્સ અને રાજસ્થાન રોયલ્સ વચ્ચે કુલ 10 મેચ રમાઈ છે, જેમાંથી GT એ 7 મેચ જીતી છે. તેનાથી વિપરીત, RR એ 3 મેચમાં વિજય મેળવ્યો છે. બંને ટીમો વચ્ચેની મેચ દરમિયાન નોંધાયેલો સૌથી વધુ સ્કોર 229 રન છે, જ્યારે સૌથી ઓછો સ્કોર 118 રન છે. હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ સંપૂર્ણપણે ગુજરાત ટાઇટન્સના પક્ષમાં હોય તેવું લાગે છે. જોકે, રાજસ્થાન રોયલ્સ સામેની લડાઈને હળવાશથી લઈ શકાય નહીં, કારણ કે ટીમે IPL 2026 માં અસાધારણ ફોર્મ દર્શાવ્યું છે.
પિચ રિપોર્ટ
મુલ્લાનપુરના મહારાજા યાદવિન્દ્ર સિંહ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ સ્ટેડિયમની પીચ સામાન્ય રીતે બેટ્સમેન અને ઝડપી બોલરો વચ્ચે સંતુલિત સ્પર્ધા પ્રદાન કરે છે. લાલ અને કાળી માટીના મિશ્રણથી બનેલી, સપાટી ખાતરી કરે છે કે બોલ બેટ પર સારી રીતે આવે છે.
અહીંનું આઉટફિલ્ડ બહું તેજ છે, અને ઝડપી બોલરો ઇનિંગ્સના શરૂઆતના તબક્કા દરમિયાન સારા ઉછાળો જોવા મળશે. ઉત્તમ ઉછાળા અને પીચ પર કેરીને કારણે, બેટ્સમેનો મુક્તપણે તેમના શોટ રમવા સક્ષમ છે. જો કે, કારણ કે તે સંપૂર્ણપણે સપાટ વિકેટ નથી, યોગ્ય લાઇન અને લેન્થ જાળવી રાખનારા ઝડપી બોલરોને શરૂઆતની ઓવરોમાં વિકેટ લેવાની પણ પૂરતી તકો મળે છે.
હવામાન રિપોર્ટ
આજે ગુજરાત ટાઇટન્સ અને રાજસ્થાન રોયલ્સ વચ્ચે ક્વોલિફાયર 2 મેચ ચંદીગઢમાં રમાશે. આ મહત્વપૂર્ણ મુકાબલા દરમિયાન વરસાદની શક્યતા ખૂબ જ ઓછી છે. હવામાન આગાહી મુજબ, બપોરે વરસાદની શક્યતા 3% અને રાત્રે 2% છે. ચંદીગઢમાં આજે તાપમાન 36°C થી 25°C સુધી રહેવાની ધારણા છે. 26 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે. ભેજ 44% રહેવાની ધારણા છે.
મેચ ક્યાં જોઈ શકાશે?
ગુજરાત ટાઇટન્સ અને રાજસ્થાન રોયલ્સ વચ્ચે IPL 2026 ની એલિમિનેટર મેચ 27 મે ના રોજ રમાશે. આ હાઇ-વોલ્ટેજ મુકાબલો સાંજે 7:30 વાગ્યે શરૂ થવાનો છે, જેમાં બંને કેપ્ટન સાંજે 7:00 વાગ્યે ટોસ માટે મેદાનમાં ઉતરશે. આ મેચ સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક અને JioCinema એપ પર લાઇવ જોઈ શકાય છે.
બંને ટીમોની પ્લેઈંગ-11
ગુજરાત ટાઇટન્સ: સાઇ સુદર્શન, શુભમન ગિલ (C), જોસ બટલર (WK), વોશિંગ્ટન સુંદર, નિશાંત સિંધુ, જેસન હોલ્ડર, રાશિદ ખાન, અરશદ ખાન, કાગીસો રબાડા, મોહમ્મદ સિરાજ, પ્રસિધ્ધ ક્રિષ્ના.
રાજસ્થાન રોયલ્સ: યશસ્વી જયસ્વાલ, વૈભવ સૂર્યવંશી, ધ્રુવ જુરેલ (વિકેટકીપર), રિયાન પરાગ (કેપ્ટન), ડોનોવન ફરેરા, દાસુન શનાકા, રવિન્દ્ર જાડેજા, જોફ્રા આર્ચર, નંદ્રે બર્ગર, બ્રિજેશ શર્મા, યશરાજ પુંજા.
