ગુજરાત ટાઈટન્સનનો 6 રને પરાજય, રાજસ્થાન રોયલના રવિ બિશનોઇ સામે શરણાગતિ

210 રન બનાવ્યા બાદ, રાજસ્થાન રોયલ્સે ગુજરાત ટાઇટન્સને ફક્ત 204 રન જ બનાવવા દીધા.

ગુજરાત ટાઈટન્સનનો રાજસ્થાન રોયલ્સ સામે 6 રને પરાજય (IANS)
Published : April 5, 2026 at 8:56 AM IST

Updated : April 5, 2026 at 12:43 PM IST

અમદાવાદ: અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે યજમાન ટીમ ગુજરાત ટાઇટન્સનો તેના હોમ ગ્રાઉન્ડ ઉપર 6 રને રાજસ્થાન રોયલ્સ સામે પરાજય થયો છે. આ સીઝનમાં ગુજરાત ટાઈટન્સનનો આ બીજો સળંગ પરાજય છે. શનિવારે ગુજરાત ટાઇટન્સ શુભમન ગીલની ગેર હાજરીમાં રાશિદખાનની કેપ્ટન્સી હેઠળ રમી હતી. ગુજરાત ટાઇટન્સના ઓપનર સાઈ સુદર્શનના 44 બોલમાં 73 રનની ઇનિંગ્સ પણ જીતાડી શકી નહીં. રાજસ્થાન રોયલના બોલર રવિ બિશ્નોઈએ 41 રનમાં 4 વિકેટ ઝડપી વિજયનો પાયો નાખ્યો હતો.

રાજસ્થાન રોયલ્સની બેટીંગમાં વૈવિધ્ય રહ્યું

અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી ગુજરાત ટાઈટન્સ વિરુદ્ધ રાજસ્થાન રોયલ્સની મેચમાં ટોસ જીતી રાજસ્થાન રોયલ્સે પ્રથમ બેટિંગ લઈ યજમાન ટીમ ગુજરાત ટાઇટન્સને 210 રનનો ટાર્ગેટ આપ્યો હતો. રાજસ્થાન રોયલ્સના 15 વર્ષીય ખેલાડી વૈભવ સૂર્યવંશી એ 18 બોલમાં 31 રનની આક્રમક ઇનિંગ્સ રમી, તેની સાથે યશશ્વી જયસ્વાલે 36 બોલમાં 55 રન ફટકાર્યા હતા.

રાજસ્થાન રોયલ્સ તરફથી સૌથી સ્ફોટક બેટિંગ ધ્રુવ જયુરેલે રમી. તેણે 42 બોલ રમી 5 સિક્સર અને 5 ફોર્સ ફટકારી ટીમને 210 સુધીના લક્ષ્ય સુધી પહોંચાડી હતી. રાજસ્થાન રોયલ્સને પાવર પ્લેની પ્રથમ 6 ઓવરમાં 70 રનને પાર કરતા મજબૂત પાયો નાખ્યો હતો. ગુજરાત ટાઇટન્સે 20 ઓવરમાં 13 વાઇડ રન આપ્યા હતા. ધ્રુવ જયુરલનો કેચ મહંમદ સિરાજે અદભૂત કરી રાજસ્થાન રોયલ્સ ટીમને 230 પાર કરવાના મનસૂબાને અટકાવી હતી.

રાજસ્થાન રોયલ સામે કેપ્ટનશીપ કરતા રાશિદ ખાને પોતાની ચાર ઓવરમાં 39 રન આપી સ્ફોટક બેટ્સમેન વૈભવ શૂર્યવંશીને આઉટ કર્યો હતો. મહંમદ સિરાજે પ્રતિ ઓવર 12, કાગીસો રબાડા એ 4 ઓવરમાં 42 અને પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા એ ઓવરમાં 43 રન આપ્યા હતા.

ગુજરાત ટાઇટન્સની હાર, નબળો મિડલ ઓર્ડર જવાબદાર

ગુજરાત ટાઇટન્સની સતત બીજી હાર થઈ છે. અમદાવાદ ખાતે રાજસ્થાન રોયલ્સ સામે હારનું કારણ 13 વાઇડ બોલ અને 43 ડોટ બોલ પણ જવાબદાર છે. ટાઇટન્સ ફક્ત 6 રનથી હાર્યું. આરંભના સાઈ સુદર્શને 44 બોલમાં 73 રનની ઇનિંગ્સ પણ જીતાડી ન શક્યું. ગીલની ગેર હાજરીમાં રાશિદ ખાને કેપ્ટન તરીકે ભૂમિકા ભજવી હતી. ગુજરાત ટાઇટન્સએ પ્રથમ વિકેટ માટે 78 રનની ભાગીદારી નોંધાવી હતી. હાર બાદ ટીમના બેટિંગ કોચ મેથ્યુ હેડને પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં ઈટીવી ભારતના પ્રશ્નમાં જણાવ્યું કે, અમારો મિડલ ઓર્ડર બેટિંગ અપેક્ષા પ્રમાણે ન કરી શક્યો. સાથે શાહરૂખ ખાનની રન આઉટ વિકેટ મેચમાં હારનું કારણ બની. રવિ બિશ્નોઈની વેધક બોલિંગ પણ રાજસ્થાન રોયલ્સના વિજયમાં મહત્વની સાબિત થઈ છે.

