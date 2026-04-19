અમદાવાદમાં આવતીકાલે ગુજરાત ટાઇટન્સ વિ. મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ વચ્ચે જંગ, રોહિત શર્માના રમવા પર અસ્પષ્ટતા

સોમવારે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે યજમાન ગુજરાત ટાઇટન્સ સળંગ ચોથા વિજયના ઇરાદા સાથે ઉતરશે.

અમદાવાદમાં GT vs MIનો જંગ જામશે
અમદાવાદમાં GT vs MIનો જંગ જામશે (ETV Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 19, 2026 at 9:20 PM IST

Updated : April 19, 2026 at 9:26 PM IST

અમદાવાદ: સોમવારે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે ગુજરાત ટાઇટન્સ મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ સામે મેચ રમશે. ગુજરાત ટાઇટન્સ તેની છેલ્લી ત્રણેય મેચ જીત્યું છે, જ્યારે મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ સળંગ ચાર મેચ હાર્યું છે. ગુજરાત તેની જીતનો વિજય રથ આગળ ધપાવવા માટે મેદાનમાં ઉતરશે જ્યારે મુંબઈની ટીમ સળંગ ચાર મેચમાં હાર બાદ જીત સાથે ટીમનો આત્મવિશ્વાસ વધારવાના ઈરાદા સાથે મેદાનમાં ઉતરશે. મેચ પહેલા બન્ને ટીમે શું કહ્યું જાણીએ.

અમે ટોપ ઓર્ડરથી ખુશ છીએ - પાર્થિવ પટેલ, કોચ ગુજરાત ટાઇટન્સ
સોમવારે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે યજમાન ગુજરાત ટાઇટન્સ સળંગ ચોથા વિજયના ઇરાદા સાથે ઉતરશે. શુક્રવારે ગુજરાત ટાઇટન્સે કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સને પાંચ વિકેટે હરાવી વિશ્વાસ મેળવ્યો છે. જ્યારે મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ સળંગ ચાર હારથી સિઝનમાં પાછા લયમાં આવવા પ્રયાસ કરશે. ગુજરાત ટાઇટન્સના બેટિંગ કોચ પાર્થિવ પટેલે ટીમના ટોપ ઓર્ડરના વખાણ કરી મિડલ ઓર્ડર બૅટ્સમૅનના યોગદાનને પણ મહત્વનું ગણાવ્યું છે. વિશેષ તો પાર્થિવ પટેલે શાહરુખ ખાન અને રાહુલ ટેવટિયાના યોગદાનને મહત્વનું ગણાવ્યું છે.

ગુજરાત ટાઇટન્સના બેટિંગ કોચ પાર્થિવ પટેલ
ગુજરાત ટાઇટન્સના બેટિંગ કોચ પાર્થિવ પટેલ (ETV Bharat)

પાર્થિવ પટેલે ગુજરાત ટાઇટન્સના બોલર અશોક શર્માના પ્રદર્શને મહત્વનું ગણાવી અશોક શર્માને 140 પ્લસ કિમી ઝડપથી બોલિંગ કરતા ઉભરતા બોલર તરીકે ગણાવ્યો છે. અશોક શર્મા ગેમને સારી રીતે સમજે છે કહી ઉમેર્યું કે, ગુજરાત ટાઇટન્સના કેગિસો રબાડાને પણ મહત્વનો બોલર ગણાવ્યો છે. અમે મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ સામે પૂરી રણનીતિથી રમીશું. મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ સારી ટીમ છે. આવી સક્ષમ ટીમ કોઈ પણ દિવસે પોતાની પૂર્ણ ક્ષમતા પ્રદર્શિત કરી મેચ બદલી શકે છે.

રોહિત શર્મા રમશે કે નહી એ મુદ્દે મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ અવઢણમાં, ટોસ પહેલા નક્કી થશે - પારસ મ્હામરે
મુંબઈ ઇન્ડિયન્સના સ્ફોટક ઓપનર બેટ્સમેન રોહિત શર્મા સોમવારે ગુજરાત ટાઇટન્સ સામેની મેચ રમશે કે નહીં એ નિર્ણય ટોસ પહેલા કરાશે. મુંબઈ ઇન્ડિયન્સના કોચ પારસ મ્હામરે પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં જણાવ્યું હતું કે, રોહિત શર્મા અને સ્પિનર સેન્ટનર બન્ને ફિટ છે. આજે સ્ટેડિયમ ખાતે પ્રેક્ટિસ પણ કરી છે.

મુંબઈ ઇન્ડિયન્સના કોચ પારસ મ્હામરે
મુંબઈ ઇન્ડિયન્સના કોચ પારસ મ્હામરે (ETV Bharat)

મેચ પહેલા યોજાયેલ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં રોહિત શર્મા આવતીકાલની મહત્વની મેચ રમશે જે નહીં એ પ્રશ્નના જવાબમાં પારસ મ્હામરે અગાઉ કહ્યું હતું કે, રોહિત શર્મા ફિટ છે એટલે મેચ રમશે. પણ પ્રેસ કોન્ફરન્સન અંતે અપડેટ અપાયું કે રોહિત શર્મા ફિટ છે પણ તેના સોમવારે રમવા અંગે ટોસ પહેલા નક્કી થશે. પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં પારસ મ્હામરે ઉમેર્યું કે, આ સીઝન અમારા માટે અપેક્ષા પ્રમાણે નથી રહી. હાલ ટીમમાં કોઈ પ્રકારનો પેનિક નથી. અમે મેચ દર મેચ ક્રિકેટના દરેક ડિપાર્ટમેન્ટમાં સુધારો કરતા રહ્યા છીએ. અમે અમદાવાદમાં વિજયી થવા આવ્યા છીએ. અમારી પાસે પૂરતી ક્ષમતા ધરાવતા ખેલાડીઓ છે. દરેક ખેલાડી પોતાની ક્ષમતા પ્રમાણે હાલ રમી રહ્યા છે અને સોમવારની મેચની તૈયારીઓ કરે છે. છેલ્લી ચાર મેચોમાં પરાજય મળ્યો કેમ પણ દરેક સ્થળ અને હારના અલગ અલગ કારણો છે, જે બાબતે કેપ્ટન, કોચ અને મેનેજમેન્ટે કામ કર્યું છે. જસપ્રીત બુમરાહ એ લડાયક ખેલાડી અને શ્રેષ્ટ બોલર છે. બુમરાહ પણ ટીમ સાથે રહી શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન માટે કામ કરે છે, એનાથી બીજા ખેલાડીઓ પણ પ્રોત્સાહિત થાય છે. મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ ટીમ સાથે વિલ જેક્સ ઝડપથી જોડાઈ જશે.

ગુજરાત ટાઈટન્સની ટીમે કરી મેચ પ્રેક્ટિસ
ગુજરાત ટાઈટન્સની ટીમે કરી મેચ પ્રેક્ટિસ (ETV Bharat)

મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ ગુજરાત ટાઇટન્સ સામે પહેલી વાર નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે જીતશે?
સોમવાર કદાચ રેડ નહી પણ બ્લેક સોઈલ પર મેચ રમવા મળે એવી ધારણા છે. કોઈ પણ પીચ પર મેચ રમાય અમે વિજયી બનવાના ઇરાદા સાથે ઉતરીશું. ઉલ્લેખનીય છે જે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ એક પણ મેચ યજમાન ગુજરાત ટાઇટન્સ સામે જીતી શક્યું નથી. સોમવારની મેચમાં ગરમી અને સાંજે ઝાકળની અસર રહેશે. ટોસ મહત્વનો સાબિત થશે. પ્રથમ ટોસ જીતનાર ટીમ પહેલી બેટિંગ કરી હરીફ ટીમ સામે પડકાર આપશે.

Last Updated : April 19, 2026 at 9:26 PM IST

