સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફી જીતી ઝારખંડની ટીમ રાંચી પહોચી, એરપોર્ટ પર ટીમનું શાનદાર સ્વાગત
ઝારખંડે ફાઇનલમાં હરિયાણાને હરાવીને પહેલી વાર સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફી 2025 જીતી.
Published : December 19, 2025 at 2:39 PM IST
રાંચી: વિજયી ઝારખંડ ટીમ શુક્રવારે સવારે સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફી જીતીને રાંચી પહોંચી હતી. બિરસા મુંડા એરપોર્ટ પર ટીમનું ભવ્ય અને ઉત્સાહપૂર્ણ સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. ઝારખંડ સ્ટેટ ક્રિકેટ એસોસિએશન (JSCA) ના અધિકારીઓ, આજીવન સભ્યો, કન્ટ્રી ક્રિકેટ ક્લબના અધિકારીઓ અને મોટી સંખ્યામાં ક્રિકેટ ચાહકોએ ખેલાડીઓનું હાર અને તાળીઓથી સ્વાગત કર્યું હતું.
ટીમના સન્માનમાં એરપોર્ટ પર ઉત્સાહનો માહોલ
પ્રતિષ્ઠિત સ્થાનિક T20 ટુર્નામેન્ટ જીતીને પરત ફરી રહેલી ટીમના સન્માનમાં એરપોર્ટ પર ઉત્સાહ અને ગર્વનો માહોલ છવાઈ ગયો હતો. પુણેના MCA સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફીની ફાઇનલમાં ઝારખંડે હરિયાણાને 69 રનથી હરાવીને ઇતિહાસ રચ્યો હતો. આ ટુર્નામેન્ટમાં ઝારખંડનો આ પહેલો ખિતાબ જીત્યો છે.
𝘾.𝙃.𝘼.𝙈.𝙋.𝙄.𝙊.𝙉.𝙎! 🏆— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) December 18, 2025
Congratulations to Jharkhand on winning their maiden Syed Mushtaq Ali Trophy 👏👏
Scorecard ▶️ https://t.co/3fGWDCTjoo#SMAT | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/OcN7lhfV0N
ક્રિકેટ ચાહકોએ વિજેતા ટીમને ઉત્સાહિત કરી હતી
રાંચી પહોંચ્યા બાદ ખેલાડીઓનું સ્વાગત કરતી વખતે, JSCA ના અધિકારીઓએ આ ઐતિહાસિક સિદ્ધિને ઝારખંડ ક્રિકેટ માટે એક સીમાચિહ્નરૂપ ગણાવી હતી અને કહ્યું હતું કે આ જીત રાજ્યના યુવા ખેલાડીઓ માટે પ્રેરણારૂપ બનશે. ક્રિકેટ ચાહકોએ પણ વિજેતા ટીમનો જયજયકાર કરીને આ ક્ષણને યાદગાર બનાવી.
ઝારખંડે 262 રનનો વિશાળ સ્કોર બનાવ્યો
ફાઇનલમાં, ઝારખંડે પ્રથમ બેટિંગ કરતા વિસ્ફોટક પ્રદર્શન કર્યું. કેપ્ટન ઇશાન કિશને શાનદાર સદી ફટકારી. તેણે માત્ર 49 બોલમાં 101 રન બનાવ્યા, જેમાં 6 ચોગ્ગા અને 10 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. કુમાર કુશાગ્રે પણ 38 બોલમાં 81 રનની ધમાકેદાર ઇનિંગ રમી. ઝારખંડે 20 ઓવરમાં 3 વિકેટ ગુમાવીને 262 રનનો વિશાળ સ્કોર બનાવ્યો. અનુકુલ રોયના 20 બોલમાં 40 રન અને રોબિન મિન્ઝના 14 બોલમાં 31 રનની ઝડપી ઇનિંગે ટીમનો સ્કોર વધુ મજબૂત બનાવ્યો.
હરિયાણા ટીમ 193 રન બનાવીને ઓલઆઉટ
262 રનના વિશાળ લક્ષ્યનો પીછો કરતી વખતે, હરિયાણા ટીમની શરૂઆત ખૂબ જ ખરાબ રહી. વિકાસ સિંહે પહેલી જ ઓવરમાં બે મહત્વપૂર્ણ વિકેટો લઈને ઝારખંડને કમાન્ડિંગ લીડ અપાવી. હરિયાણા 18.2 ઓવરમાં 193 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું. હરિયાણા તરફથી યશવર્ધને 53 રન, સામંત જાકરે 38 રન અને નિશાંત સિંધુએ 31 રનનું યોગદાન આપ્યું.
ઝારખંડનું બોલિંગ પ્રદર્શન પ્રભાવશાળી રહ્યું
ઝારખંડ તરફથી સુશાંત મિશ્રા અને બાલ કૃષ્ણાએ ત્રણ-ત્રણ વિકેટ લીધી, જ્યારે વિકાસ સિંહ અને અનુકુલ રોયે બે-બે વિકેટ લીધી. શાનદાર ઓલરાઉન્ડ પ્રદર્શનના બળે ઝારખંડે મેચ જીતી અને ટ્રોફી જીતી લીધી.
