ETV Bharat / sports

કોલકાતામાં મેસીની ઈવેન્ટમાં ભાગદોડ મચી, નારાજ ફેન્સે સ્ટેડિયમમાં બોટલ ફેંકી

લિયોનેલ મેસ્સી ભારતમાં લેન્ડ થયા છે. આગામી 72 કલાકમાં લિયોનેલ મેસ્સી કોલકાતા, હૈદરાબાદ, મુંબઈ અને દિલ્હીની મુલાકાત લેશે.

લિયોનેલ મેસ્સીનો ભારત પ્રવાસ
લિયોનેલ મેસ્સીનો ભારત પ્રવાસ (PTI)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 13, 2025 at 12:17 PM IST

|

Updated : December 13, 2025 at 3:17 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

GOAT India Tour 2025: આર્જેન્ટિનાના સ્ટાર ફૂટબોલર લિયોનેલ મેસ્સી 13 થી 15 ડિસેમ્બર સુધી ભારતની મુલાકાતે છે. તેઓ 13 ડિસેમ્બરની રાત્રે કોલકાતા પહોંચ્યા હતા અને આજે સવારે 10:30 વાગ્યે વિવેકાનંદ યુવા ભારતી સોલ્ટ લેક સ્ટેડિયમમાં એક કાર્યક્રમ યોજ્યો હતો. પહોંચ્યા પછી, મેસ્સીએ સ્ટેડિયમમાં ખીચોખીચ ભરેલી ભીડનું સ્વાગત કર્યું. આ સમય દરમિયાન રાજ્યના મંત્રીઓ અને અન્ય મહાનુભાવો તેમની સાથે હતા, જેના કારણે ચાહકો તેમને યોગ્ય રીતે જોઈ શક્યા નહીં.

મેસ્સી મેદાન છોડવા લાગ્યો ત્યારે પહેલાથી જ ગુસ્સે ભરાયેલા ચાહકોએ ઇવેન્ટ મેનેજર પર હુમલો કર્યો અને બોટલો ફેંકવાનું શરૂ કર્યું. આના પરિણામે અરાજકતા ફેલાઈ ગઈ અને સ્થળ અશાંતિમાં ફેરવાઈ ગયું. અહેવાલો અનુસાર, મોટી સંખ્યામાં ચાહકો સ્ટેડિયમમાં મેસ્સીને જોઈ શક્યા નહીં, જેના કારણે ગુસ્સે ભરાયેલા ચાહકોએ પોસ્ટરો, હોર્ડિંગ્સ તોડી નાખ્યા, બોટલો ફેંકી અને હંગામો મચાવ્યો, જેના પછી પરિસ્થિતિ ઝડપથી બગડી, ત્યારબાદ મેદાન પર સુરક્ષા વધારી દેવામાં આવી અને મેસ્સી અને અન્ય VVIP ને બહાર કાઢવામાં આવ્યા.

આ અફરાતફરીનું કારણ કહેવાય છે કે ઘણા ચાહકો, જેઓ આર્જેન્ટિનાના આઇકોનને જોવા માટે કલાકો સુધી રાહ જોઈ રહ્યા હતા, તેઓ તેને જોયા વિના નિરાશ થયા. આના કારણે પરિસ્થિતિ સર્જાઈ. સ્ટેડિયમની અંદરની અફરાતફરીના ફોટા સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થયા.

ચાહકોનો ગુસ્સો

ચાહકોએ એ હકીકત પર નારાજગી વ્યક્ત કરી કે મેસ્સી ફક્ત 10 મિનિટ માટે સ્ટેડિયમમાં પ્રવેશ્યો અને મંત્રીઓ અને રાજકારણીઓથી ઘેરાયેલો હતો. વધુમાં, મેસ્સીએ એક પણ કિક કે પેનલ્ટી ફટકારી ન હતી, અને તેમાંથી ઘણાને મેસ્સીની ઝલક પણ મળી ન હતી. ₹4,500 થી ₹10,000 ની ટિકિટ ખરીદનારા ગુસ્સે ભરાયેલા ચાહકોએ સ્ટેડિયમમાં તોડફોડ શરૂ કરી દીધી.

લિયોનેલ મેસ્સીનો ભારત પ્રવાસ
લિયોનેલ મેસ્સીનો ભારત પ્રવાસ (PTI)

લિયોનેલ મેસ્સીનો ભારત પ્રવાસ : કોલકાતા એરપોર્ટ ધ્વજ અને મોબાઇલ કેમેરા લાઇટના સમુદ્રમાં ફેરવાઈ ગયું, સેંકડો ચાહકો પોતાના મનપસંદ સ્ટારની એક ઝલક જોવા માટે દોડી રહ્યા હતા. ભારે સુરક્ષા વચ્ચે VIP ગેટમાંથી મેસ્સીને એસ્કોર્ટ કરવામાં આવ્યા. ત્યારબાદ એક વિશાળ કાફલો તેમને તેમની હોટલમાં લઈ ગયો, જ્યાં બીજી મોટી ભીડ રાતભર મેસ્સીની રાહ જોઈ રહી હતી.

ચાર શહેરની મુલાકાત, અને અપાર પ્રેમ

વર્ષ 2011 પછીનું લિયોનેલ મેસ્સીનો આ પ્રથમ ભારત પ્રવાસ છે, જે GOAT ઇન્ડિયા ટૂર 2025 તરીકે ઓળખાય છે. લિયોનેલ મેસ્સી સાથે તેના સ્ટ્રાઇક પાર્ટનર લુઇસ સુઆરેઝ અને આર્જેન્ટિનાના સાથી રોડ્રિગો ડી પોલ પણ ભારત પહોંચ્યા હતા. આગામી 72 કલાકમાં તેઓ કોલકાતા, હૈદરાબાદ, મુંબઈ અને દિલ્હીનો પ્રવાસ કરશે. તેઓ મુખ્યમંત્રીઓ, કોર્પોરેટ નેતાઓ, બોલિવૂડ સેલિબ્રિટીઓ અને અંતે 15 ડિસેમ્બર, સોમવારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે મુલાકાત કરશે.

ચાહકોની રાહ નિરાશામાં સમાપ્ત થઈ

લિયોનેલ મેસ્સીની એક ઝલક મેળવવા માટે આખી રાત જાગતા રહેવા છતાં, ઘણા ચાહકોની લાંબી રાહ નિરાશામાં ફેરવાઈ ગઈ જ્યારે તેઓ તેમના પ્રતિષ્ઠિત ફૂટબોલ ખેલાડીની એક ઝલક પણ મેળવી શક્યા નહીં. ભારે ભીડને કારણે મેસ્સીને સવારે 3:30 વાગ્યે એરપોર્ટની બહાર લઈ જઈ અને બીજા માર્ગે હોટલમાં લઈ જવામાં આવ્યો. રાહ જોઈ રહેલા સેંકડો સમર્થકો નિરાશ થયા. ફક્ત થોડા નસીબદાર એરપોર્ટ સ્ટાફ જ આર્જેન્ટિનાના સુપરસ્ટારની એક ઝલક જોઈ શક્યા.

લિયોનેલ મેસ્સીનો ભારત પ્રવાસ
લિયોનેલ મેસ્સીનો ભારત પ્રવાસ (PTI)

"આ ઉજવણીની ક્ષણ"

મેસ્સીના ટુર પ્રમોટર સતાદ્રુ દત્તાએ એરપોર્ટ પર મેસ્સીનું સ્વાગત કર્યું. સતાદ્રુ દત્તાએ કહ્યું કે "આ કોલકાતા માટે એક ઐતિહાસિક ક્ષણ છે. 2011 માં તેઓ કેપ્ટન બન્યા પછી ભારત આવ્યા હતા, પરંતુ હવે તે વર્લ્ડ કપ અને આઠમો બેલોન ડી'ઓર જીત્યા પછી આવી રહ્યો છે. તેથી, આ ખરેખર ખાસ છે. મને નથી લાગતું કે તે ફરી ક્યારેય આવશે, તેથી આ ઉજવણીનો ક્ષણ છે. મેસ્સીની હાજરી ભારતીય ફૂટબોલને ખરેખર પ્રોત્સાહન આપી શકે છે."

લિયોનેલ મેસ્સીની પ્રતિમા : આ પહેલાં ક્યારેય કોઈ ફૂટબોલ સ્ટાર માટે આટલા બધા સ્પોન્સરો ભેગા થયા નથી. તમે કહી શકો છો કે તે મેસ્સી માટે છે, પરંતુ જો તે પૈસાનો 10 ટકા પણ ભારતીય ફૂટબોલના વિકાસ માટે જાય, તો તે ખૂબ મોટી વાત હશે. મેસ્સીની જે પ્રતિમા અહીં સ્થાપિત કરવામાં આવી છે અને આજે સવારે તેનું અનાવરણ કરવામાં આવશે તે પણ વિશ્વમાં તેના પ્રકારની પહેલી પ્રતિમા છે. મેસ્સી આ વખતે વારસો છોડીને જવાનો છે.

મેસ્સીના ભારત પ્રવાસનો સંપૂર્ણ કાર્યક્રમ

13 ડિસેમ્બર, કોલકાતા

  • 1:30 વાગ્યે: ​​કોલકાતામાં આગમન
  • સવારે 9:30 થી 10:30 વાગ્યા સુધી: મુલાકાત અને શુભેચ્છા કાર્યક્રમ
  • સવારે 10:30 થી11:15 વાગ્યા સુધી: મેસ્સીની પ્રતિમાનું વર્ચ્યુઅલ ઉદ્ઘાટન
  • સવારે 11:15 થી 11:25 વાગ્યા સુધી: યુવા ભારતી સ્ટેડિયમ ખાતે આગમન
  • સવારે 11:30 વાગ્યે: ​​શાહરૂખ ખાન યુવા ભારતી ખાતે આગમન
  • બપોરે 12:00 વાગ્યે: ​​મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જી અને સૌરવ ગાંગુલી સ્ટેડિયમ ખાતે આગમન
  • બપોરે 12:00 વાગ્યા સુધી: મૈત્રીપૂર્ણ મેચ
  • બપોરે 2:00 વાગ્યે: ​​કોલકાતાથી હૈદરાબાદ જવા પ્રસ્થાન

13 ડિસેમ્બર, હૈદરાબાદ

  • સાંજે 7:00 વાગ્યે: ​​રાજીવ ગાંધી સ્ટેડિયમ ખાતે મેસ્સી અને તેલંગાણાના મુખ્યમંત્રી રેવંત રેડ્ડી સાથે મેચ.
  • સાંજે મેસ્સીની હાજરીની ઉજવણી માટે એક સંગીત કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવશે.

14 ડિસેમ્બર, મુંબઈ

  • બપોરે 3:30 વાગ્યે: ​​ક્રિકેટ ક્લબ ઓફ ઈન્ડિયા ખાતે પેડલ કપમાં ભાગ લેવો
  • 4:00 વાગ્યે: ​​સેલિબ્રિટી ફૂટબોલ મેચ
  • 5:00 વાગ્યે: ​​વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે કાર્યક્રમ અને ત્યારબાદ ચેરિટી ફેશન શો
  • 15 ડિસેમ્બર, નવી દિલ્હી

વડાપ્રધાન મોદી સાથે મુલાકાત

  • 1:30 વાગ્યે: ​​અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમ ખાતે કાર્યક્રમ

આ પણ વાંચો...

Last Updated : December 13, 2025 at 3:17 PM IST

TAGGED:

GOAT INDIA TOUR 2025
LIONEL MESSI INDIA VISIT
LIONEL MESSI ARRIVES IN INDIA
LIONEL MESSI WELCOME IN KOLKATA
GOAT INDIA TOUR 2025

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.