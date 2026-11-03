ગ્લેન મેક્સવેલે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી લીધો સંન્યાસ, ક્રિકેટ કરિયર પર એક નજર
ઓસ્ટ્રેલિયાના આક્રમક બેટ્સમેન ગ્લેન મેક્સવેલે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી સંન્યાસ લઇ લીધો છે.
Published : November 3, 2026 at 10:44 AM IST
Glenn Maxwell Retirement: ઓસ્ટ્રેલિયાના આક્રમક બેટ્સમેન ગ્લેન મેક્સવેલે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી સંન્યાસ લઇ લીધો છે. મેક્સવેલે 2 નવેમ્બરની રાત્રે 'ધ ફાઇનલ વર્લ્ડ ક્રિકેટ પોડકાસ્ટ'માં તેની જાહેરાત કરી હતી. આ સાથે જ મેક્સવેલના 14 વર્ષના ઇન્ટરનેશનલ કરિયરનો અંત થયો છે. મેક્સવેલે ઓસ્ટ્રેલિયા માટે 149 વન ડે, 130 ટી-20 અને 7 ટેસ્ટ મેચ રમી છે, જેમાં તેણે બે ICC વન ડે વર્લ્ડકપ અને એક ટી-20 વર્લ્ડકપ પોતાના નામે કર્યું છે.
2026માં સ્પષ્ટ દેખાવા લાગ્યુ હતું કે ઓસ્ટ્રેલિયાની આંતરરાષ્ટ્રીય યોજનાઓમાં 38 વર્ષીય મેક્સવેલની ભૂમિકા ઓછી થતી જઇ રહી છે, કારણ કે બોર્ડે 2026-27 સીઝનના સેન્ટ્રલ કોન્ટ્રાક્ટની યાદીમાં મેક્સવેલને બહાર કરી દીધો હતો.
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે મેક્સવેલનો આ નિર્ણય તે દિવસના કેટલાક કલાકો બાદ આવ્યો જ્યારે ઓસ્ટ્રેલિયન ક્રિકેટ બોર્ડે ઇંગ્લેન્ડ વિરૂદ્ધ રમાનારી વન ડે અને ટી-20 સિરીઝ માટે ટીમની જાહેરાત કરી છે, જેમાં મેક્સવેલનું નામ સામેલ નહતું. જ્યારે 8 નવા ખેલાડીઓને વ્હાઇટ બોલ સિરીઝ માટે ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે.
Glenn Maxwell calls time on a remarkable T20I career! https://t.co/NgOS7SSlgJ https://t.co/FEH31SSGGH— cricket.com.au (@cricketcomau) November 2, 2026
મેક્સવેલની અંતિમ ઇન્ટરનેશનલ મેચ
મેક્સવેલે જૂન 2026માં વન ડે ક્રિકેટમાંથી સંન્યાસની જાહેરાત કરી હતી. આ ફોર્મેટમાં તેની અંતિમ મેચ દુબઇમાં ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીની સેમિફાઇનલમાં ભારત વિરૂદ્ધ હતી. ત્યારે તેને આ નિર્ણય વારંવાર ઇજાગ્રસ્ત થવાને કારણે લીધો હતો. હવે તેને ટી-20 ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટને પણ અલવિદા કહી દીધુ છે. મેક્સવેલ પોતાની અંતિમ ટી-20 ઇન્ટરનેશનલ મેચ 20 ફેબ્રુઆરી 2026ના રોજ વર્લ્ડકપ 'સુપર 8' મુકાબલામાં ઓમાન વિરૂદ્ધ રમ્યો હતો. તેણે પોતાની અંતિમ ટેસ્ટ મેચ 2017માં રમી હતી.
ગ્લેન મેક્સવેલની ક્રિકેટ કરિયર
મેક્સવેલે 2012માં ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં પગ મુક્યો હતો. તે બાદથી તેને ઓસ્ટ્રેલિયા માટે કૂલ 286 ઇન્ટરનેશનલ મેચ રમી હતી જેમાં તેને 7,226 રન બનાવ્યા હતા અને 136 વિકેટ ઝડપી હતી. 'ધ બિગ શો'ના નામથી જાણીતા મેક્સવેલ 2015 અને 2023 વન ડે વર્લ્ડકપ તથા 2021ના ટી-20 વર્લ્ડકપ ટીમાં ઓસ્ટ્રેલિયાની ચેમ્પિયન ટીમન મહત્ત્વનો ભાગ હતો.
મેક્સવેલના નામે ટી-20 ઇન્ટરનેશનલમાં સૌથી વધુ પાંચ સદી ફટકારવાનો રેકોર્ડ પણ છે, જેની બરાબરી ભારતના રોહિત શર્માએ કરી છે.
મેક્સવેલની આક્રમક ઇનિંગ
ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં મેક્સવેલ પોતાની આક્રમક રમત માટે જાણીતો હતો. 2023 વન ડે વર્લ્ડકપમાં મુંબઇના વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં અફઘાનિસ્તાન વિરૂદ્ધ પોતાના દમ પર મેચ જીતાડી હતી. ઓસ્ટ્રેલિયાએ 292 રનના પડકારનો પીછો કરતા 91/7 વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી ત્યારે ટીમ હારે તેવું લાગતું હતું. જોકે, મેક્સવેલે 128 બોલમાં અણનમ 201 રનની ઇનિંગ રમીને પોતાની ટીમને હારેલી મેચ જીતાડી હતી.
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