મેક્સવેલે IPL 2026 માંથી ખસી ગયા બાદ મોટું પગલું ભર્યું, પંજાબ કિંગ્સે રિલીઝ કર્યો હતો

ગયા વર્ષે મેગા ઓક્શનમાં 4.2 કરોડ રૂપિયામાં વેચાયેલા મેક્સવેલને આ વર્ષે પંજાબ કિંગ્સે રિલીઝ કર્યો હતો.

ગ્લેન મેક્સવેલ
ગ્લેન મેક્સવેલ (IANS)
હૈદરાબાદ: ઓસ્ટ્રેલિયન ઓલરાઉન્ડર ગ્લેન મેક્સવેલે IPL 2026 મીની-ઓક્શનના થોડા અઠવાડિયા પહેલા, ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગની 19મી સીઝનમાંથી ખસી જવાનો નિર્ણય લીધો છે. તેમણે 16 ડિસેમ્બરે અબુ ધાબીમાં યોજાનારી મીની-ઓક્શન માટે પોતાનું નામ નોંધાવ્યું નથી.

એ નોંધવું જોઈએ કે મેક્સવેલને ગયા સીઝનની મેગા ઓક્શનમાં પંજાબ કિંગ્સ દ્વારા ₹4.2 કરોડમાં ખરીદવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ તે સીઝનમાં તે સારું પ્રદર્શન કરવામાં નિષ્ફળ ગયો હતો, જેના કારણે ફ્રેન્ચાઇઝીએ આ વર્ષે તેને રિલીઝ કર્યો હતો.

મેક્સવેલે શું કહ્યું?

તેના ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક નિવેદનમાં, મેક્સવેલે લખ્યું, "IPL માં ઘણી યાદગાર સીઝન પછી, મેં આ વર્ષે હરાજીમાં મારું નામ દાખલ ન કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. આ એક મોટો નિર્ણય છે, અને આ લીગે મને જે આપ્યું છે તેના માટે હું ખૂબ કૃતજ્ઞતા સાથે આ નિર્ણય લઉં છું."

તેમણે વધુમાં કહ્યું, "IPL એ મને એક ક્રિકેટર અને એક વ્યક્તિ તરીકે ઘડવામાં મદદ કરી છે. હું વિશ્વ કક્ષાના સાથી ખેલાડીઓ સાથે રમવાનું, એક મહાન ફ્રેન્ચાઇઝીનું પ્રતિનિધિત્વ કરવાનું અને ચાહકો સામે પ્રદર્શન કરવાનું ભાગ્યશાળી રહ્યો છું જેમનો જુસ્સો અજોડ છે. ભારતની યાદો, પડકારો અને ઉર્જા હંમેશા મારી સાથે રહેશે. વર્ષોથી તમારા બધા સમર્થન બદલ આભાર. હું તમને ટૂંક સમયમાં ફરી મળવાની આશા રાખું છું."

મેક્સવેલે છેલ્લે 2025 ની આવૃત્તિમાં પંજાબ કિંગ્સનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું અને શ્રેયસ ઐયરના નેતૃત્વ હેઠળ રમ્યો હતો, જેમાં સાથી ઓસ્ટ્રેલિયન રિકી પોન્ટિંગ મુખ્ય કોચ હતા. તેમને ટુર્નામેન્ટની વચ્ચે આંગળીમાં ઈજા થઈ હતી, જેના કારણે તેઓ સીઝનમાંથી બહાર થઈ ગયા હતા. સાત મેચમાં, તેઓ ફક્ત 48 રન અને ચાર વિકેટ જ બનાવી શક્યા હતા.

મેક્સીના IPL માંથી ખસી જવાનું કારણ શું?

T20 વર્લ્ડ કપ આવતા વર્ષે આવી રહ્યો છે, તેથી મેક્સીએ તેનું બધું ધ્યાન તે ટુર્નામેન્ટ પર કેન્દ્રિત કરવાનું નક્કી કર્યું છે. આ કારણોસર, તેણે ODI ફોર્મેટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી દીધી છે. મેક્સીએ અગાઉ કહ્યું હતું કે તે T20 વર્લ્ડ કપ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા માટે ODI ફોર્મેટમાંથી નિવૃત્તિ લઈ રહ્યો છે. જોકે, 2026નો વર્લ્ડ કપ IPL પહેલા યોજાશે. આ કારણે ચાહકો માને છે કે મેક્સીએ આ વખતે IPL માંથી વિરામ લેવાનો નિર્ણય લીધો છે.

મેક્સવેલની IPL કારકિર્દી

મેક્સવેલે 2012 માં IPL માં પ્રવેશ કર્યો હતો. તેની 14 વર્ષની કારકિર્દીમાં, તે મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ, રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર, દિલ્હી કેપિટલ્સ અને પંજાબ કિંગ્સ ફ્રેન્ચાઇઝી માટે રમ્યો હતો. તેણે 141 મેચમાં 2,819 રન બનાવ્યા અને 41 વિકેટ લીધી.

IPLમાંથી ખસી રહેલા અન્ય ખેલાડીઓ

મેક્સવેલ ઉપરાંત, ઘણા અન્ય ખેલાડીઓએ IPL 2026માંથી ખસી જવાની જાહેરાત કરી છે. તાજેતરમાં, KKR પાવર હિટર આન્દ્રે રસેલે IPLમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી હતી અને હવે તે કોચિંગની ભૂમિકા નિભાવશે, કારણ કે KKR એ તેમને તેમના પાવર કોચ તરીકે જાળવી રાખવાનો નિર્ણય લીધો છે. રસેલ પહેલા, ફાફ ડુ પ્લેસિસે પણ IPLમાંથી ખસી જવાનો અને પાકિસ્તાન સુપર લીગમાં ભાગ લેવાનો નિર્ણય લીધો હતો.

સંપાદકની પસંદ

