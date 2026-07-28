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CWG 2026: ભારતે પાંચમા દિવસે છ મેડલ જીત્યા; શર્મિલાએ પેરા-એથ્લેટિક્સમાં ગોલ્ડ જીતીને 20 વર્ષના દુષ્કાળનો અંત લાવ્યો.

પેરા-એથ્લેટિક્સમાં શાનદાર ક્ષણ, શર્મિલાએ F57 ઇવેન્ટમાં 9.81 મીટરના સિઝનના શ્રેષ્ઠ થ્રો સાથે ગોલ્ડ જીત્યો

પેરા-એથ્લેટિક્સમાં શાનદાર ક્ષણ, શર્મિલાએ F57 ઇવેન્ટમાં 9.81 મીટરના સિઝનના શ્રેષ્ઠ થ્રો સાથે ગોલ્ડ જીત્યો
પેરા-એથ્લેટિક્સમાં શાનદાર ક્ષણ, શર્મિલાએ F57 ઇવેન્ટમાં 9.81 મીટરના સિઝનના શ્રેષ્ઠ થ્રો સાથે ગોલ્ડ જીત્યો (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 28, 2026 at 9:04 AM IST

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ગ્લાસ્ગો (સ્કૉટલેન્ડ): ભારત 2026 કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં સતત સારું પ્રદર્શન કરી રહ્યું છે. આ ઘટનાક્રમને ચાલુ રાખતા, ભારતની શર્મિલા ધનખડે સોમવારે પેરા-એથ્લેટિક્સમાં ઇતિહાસ રચ્યો, જેમાં તેણે દેશ માટે ગેમ્સનો પહેલો ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો છે.

તેણે મહિલા શૉટ પુટ F57 ઇવેન્ટમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરીને 9.81 મીટરનો શાનદાર થ્રો કરીને ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો. 2026 કોમનવેલ્થ ગેમ્સના પાંચમા દિવસે, ભારતે છ મેડલ જીત્યા; જેમાં મહિલા શોટ પુટ F57 માં શર્મિલા ધનખરનો ઐતિહાસિક ગોલ્ડ મેડલ મુખ્ય આકર્ષણ રહ્યો, જ્યારે જ્ઞાનેશ્વરી યાદવ, સર્વેશ કુશારે અને વલ્લુરી અજય બાબુએ સિલ્વર મેડલ જીત્યા અને બિંદ્યારાણી દેવી અને શિલ્પા કે. શાયલાએ બ્રોન્ઝ મેડલ મેળવ્યા, જેનાથી દેશનો કુલ મેડલ આંક 10 થઈ ગયો.

દિવસની સૌથી શાનદાર ક્ષણ પેરા-એથ્લેટિક્સમાં આવી જ્યારે શર્મિલા ધનખડે મહિલા શોટ પુટ F57 ઇવેન્ટમાં 9.81 મીટરના સીઝન-શ્રેષ્ઠ થ્રો સાથે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો અને પેરા-એથ્લેટિક્સમાં ભારતની પ્રથમ કૉમનવેલ્થ ગેમ્સમાં ગોલ્ડ મેડલ વિજેતા બની. ભારતની ખુશી ત્યારે બમણી થઈ ગઈ જ્યારે નાઇજીરીયાની યુચરિયા ઇયાઝીને ગેરલાયક ઠેરવ્યા પછી શિલ્પા કે. શાયલાને ચોથા સ્થાનેથી ઉપર આવતા બ્રોન્ઝ મેડલ એનાયત કરવામાં આવ્યો. આ ગ્લાસગો ગેમ્સમાં ભારતનું પ્રથમ ડબલ પોડિયમ ફિનિશ હતું. ઘાનાની ઝીનાબુ ઇસ્સાહે 8.65 મીટરના બેસ્ટ એટેમ્પ્ટ સાથે સિલ્વર મેડલ જીત્યો.

ભારતીય એથ્લેટિક્સમાં નેશનલ રેકોર્ડ હોલ્ડર સર્વેશ કુશારેએ કૉમનવેલ્થ ગેમ્સમાં પુરુષોની ઊંચી કૂદમાં રજત પદક જીતીને ઇતિહાસ રચીને મેડલની યાદીમાં વધુ એક ઉમેરો કર્યો. કુશારે 2.25 મીટરની ઊંચાઈ પાર કરી પરંતુ કાઉન્ટબેક પર ગોલ્ડ મેડલ મેળવવામાં ચૂકી ગયો. જમૈકાના રોમેન બેકફોર્ડે તે જ ઊંચાઈ પાર કરી પરંતુ શ્રેણીબદ્ધ પ્રયાસોમાં વધુ સારું પ્રદર્શન કર્યું. ઇંગ્લેન્ડના કિમાની જેકે 2.20 મીટરના જમ્પ સાથે બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો.

વેઇટલિફ્ટિંગ ફરી એકવાર ભારતની સૌથી મજબૂત રમત સાબિત થઈ, તેણે વધુ ત્રણ મેડલ અપાવ્યા અને દેશનો કુલ મેડલ આંક છ પર પહોંચાડ્યો. જ્ઞાનેશ્વરી યાદવે કૉમનવેલ્થ ગેમ્સમાં તેના ડેબ્યૂમાં મહિલાઓના 53 કિગ્રા વર્ગમાં રજત પદક જીતીને ભારતનું ખાતું ખોલ્યું. 23 વર્ષીય જ્ઞાનેશ્વરી - જે 49 કિગ્રા વિભાગ (જ્યાં ઓલિમ્પિક ચેમ્પિયન મીરાબાઈ ચાનુ સ્પર્ધા કરે છે) માંથી આગળ વધી હતી, તેણે 199 કિગ્રા (સ્નેચમાં 88 કિગ્રા અને ક્લીન એન્ડ જર્કમાં 111 કિગ્રા) નો વ્યક્તિગત શ્રેષ્ઠ કુલ વજન ઉપાડ્યો. તેણે તેના તમામ છ પ્રયાસો સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કર્યા અને થોડા સમય માટે કોમનવેલ્થ ગેમ્સનો ક્લીન એન્ડ જર્ક રેકોર્ડ પોતાના નામે કર્યો, તે પહેલાં નાઇજીરીયાની ઓનોમ ઓમોલોલા દિદિહે 206 કિગ્રા વજન ઉપાડીને ગેમ્સ-રેકોર્ડ જીતવાના માર્ગમાં તેને તોડ્યો.

ત્યારબાદ, બિંદ્યારાણી દેવીએ મહિલાઓની 58 કિગ્રા શ્રેણીમાં બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો, જે ચાર વર્ષ પહેલાં બર્મિંગહામમાં સિલ્વર મેડલ જીત્યા બાદ સતત બીજો કોમનવેલ્થ ગેમ્સ મેડલ મેળવ્યો. મણિપુરી લિફ્ટરે કુલ 199 કિગ્રા (સ્નેચમાં 87 કિગ્રા અને ક્લીન એન્ડ જર્કમાં 112 કિગ્રા) વજન ઉપાડ્યું, જ્યારે નાઇજીરીયાની રાફિયાતુ ફોલાશાદે લાવલે કુલ 229 કિગ્રા વજન ઉપાડીને પોતાનો ખિતાબ જાળવી રાખ્યો, અને કેનેડાની એન-સોફી ટાશેરોએ 215 કિગ્રા વજન ઉપાડીને સિલ્વર મેડલ જીત્યો.

દિવસની અંતિમ વેઇટલિફ્ટિંગ ઇવેન્ટમાં, 22 વર્ષીય વલ્લુરી અજય બાબુ પુરુષોની 79 કિગ્રા સ્પર્ધામાં ગોલ્ડ મેડલ મેળવવાથી ચૂકી ગઈ. આંધ્રપ્રદેશની લિફ્ટરે સ્નેચમાં 149 કિગ્રાનો કોમનવેલ્થ ગેમ્સ રેકોર્ડ બનાવ્યો અને કુલ 330 કિગ્રા (149 કિગ્રા + 181 કિગ્રા) સાથે સમાપ્ત કર્યો. મલેશિયાના મુહમ્મદ એરી હિદાયતે કુલ 331 કિગ્રા વજન ઉઠાવીને ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો - ત્યારબાદ 184 કિગ્રાના ક્લીન એન્ડ જર્કના ગેમ્સ-રેકોર્ડ સાથે - જ્યારે સ્કોટલેન્ડના ક્રિસ મુરેએ 325 કિગ્રા વજન ઉઠાવીને બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો.

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