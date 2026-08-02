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CWG 2026: ભારતનું રેકોર્ડબ્રેક પ્રદર્શન, એક જ દિવસમાં 8 ગોલ્ડ મેડલ જીત્યા, જુઓ યાદી.

કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં ભારતનું દમદાર અને ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન જોવા મળી રહ્યું છે. મેડલ યાદીમાં આપણો દેશ ચોથા ક્રમે આવી ગયો છે.

કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2026
કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2026 (PTI)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 2, 2026 at 11:25 AM IST

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ગ્લાસગો (સ્કોટલેન્ડ): કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં શનિવારનો દિવસ ભારત માટે ખુબ જ મહત્વપૂર્ણ દિવસ રહ્યો.ગેમ્સની ફાઇનલ પહેલા, ભારતીય બોક્સર, જુડોકા અને પેરા-એથ્લીટ્સે દેશનું ગૌરવ વધાર્યું. ભારતે 2026 કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં અત્યાર સુધીમાં 39 મેડલ જીત્યા છે. શનિવારે આઠ ગોલ્ડ મેડલ જીતીને, ભારત મેડલ ટેલીમાં ચોથા ક્રમે પહોંચી ગયું છે.

ઓસ્ટ્રેલિયા 62 ગોલ્ડ મેડલ સાથે ભારત કરતા આગળ છે, ઇંગ્લેન્ડ 26 ગોલ્ડ સાથે બીજા અને કેનેડા 18 ગોલ્ડ મેડલ સાથે ત્રીજા સ્થાને છે. શનિવારે ભારતના પ્રદર્શનની વાત કરીએ તો પોતાના ઐતિહાસિક બોક્સિંગ અભિયાનનો અંત રેકોર્ડબ્રેક સાત ગોલ્ડ મેડલ જીતીને કર્યો. નરેન્દ્ર બરવાલે શનિવારે પુરુષોની 90+ કિગ્રા શ્રેણીમાં રજત ચંદ્રક જીત્યો. આ દમદાર પ્રદર્શનથી ભારત સાત ગોલ્ડ અને ત્રણ સિલ્વર મેડલ સાથે બોક્સિંગ મેડલ ટેબલમાં ટોચ પર રહ્યું, જે કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં તેનું અત્યાર સુધીનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન છે.

પુરુષોની 90+ કિગ્રા શ્રેણીની ફાઇનલમાં, નરેન્દ્રરને ઇંગ્લેન્ડના ડમર થૉમસે 0-5થી હરાવીને રજત ચંદ્રકથી સંતોષ માનવો પડ્યો. હાર છતાં, તેમનું પોડિયમ પર આવવું ભારતીય બોક્સિંગ ટીમ માટે એક યાદગાર અભિયાન હતું.

આના પહેલાં દિવસે અંકુશ પંઘાલે પુરૂષોની 80 કિગ્રા ફાઈનલમાં ઈંગ્લેન્ડના ડિમેજી શિટ્ટૂને સ્પિલટ ડિસીઝનમાં 4-1થી હરાવીને ભારતને બૉક્સિંગમાં સાતમો ગોલ્ડ મેડલ અપાવ્યો હતો. આ શાનદાર પ્રદર્શનના કારણે ભારત બોક્સિંગ મેડલ ટેબલમાં સાત ગોલ્ડ અને ત્રણ સિલ્વર મેડલ સાથે ટોપ પર રહ્યું, જે કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં પોતાનું અત્યાર સુધીની સૌથી શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન હતું.

ગ્લાસગોમાં અન્ય ભારતીય ગોલ્ડ મેડલ વિજેતાઓમાં સચિન સિવાચ, જાસ્મીન લમ્બોરિયા, પ્રીતિ પવાર, સાક્ષી ચૌધરી, અરુંધતી ચૌધરી અને પ્રિયા ઘનઘાસ હતા, જ્યારે ઓલિમ્પિક મેડલ વિજેતા લવલીના બોર્ગોહેન અને જદુમણી સિંહે ભારતના ગોલ્ડ મેડલમાં સિલ્વર મેડલ ઉમેર્યા હતા.

પુરુષોની 60 કિગ્રા ફાઇનલમાં, સચિને નામિબિયાના ટ્રાયગેન મોર્નિંગ નેડેવેલો સામે શાનદાર વાપસી કરી. પહેલા બે રાઉન્ડ પછી પાછળ ચાલી રહેલા ભારતીય બોક્સરે ફાઇનલ રાઉન્ડમાં મજબૂત વાપસી કરી, સ્ટેન્ડિંગ કાઉન્ટ પર દબાણ કર્યું અને 3-2 થી સ્પિલટ ડિસીઝનથી રોમાંચક જીત હાંસલ કરીને ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો.

લવલીના બોરહોગેન ગોલ્ડ મેડલથી ચૂકી ગઈ, મહિલાઓની 75 કિગ્રા ફાઇનલમાં ઓસ્ટ્રેલિયાની એમ્મા-સુ ગ્રીનટ્રી સામે 1-4 થી હારી ગઈ અને સિલ્વર મેડલથી સંતોષ માનવો પડ્યો.

ભારતના બોક્સરોના પ્રદર્શન પર એક નજર

ભારતીય બોક્સરોએ તેમના શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન સાથે ઇતિહાસ રચ્યો છે. બોક્સિંગ સ્પર્ધામાં કુલ 7 ગોલ્ડ અને 3 સિલ્વર મેડલ જીત્યા હતા. મહિલા બોક્સરોની વાત કરીએ તો, તેમણે 5 ગોલ્ડ મેડલ જીત્યા છે.

આ ખેલાડીઓએ ગોલ્ડ મેડલ જીત્યા:

  1. જાસ્મીન લંબોરિયા (57 કિગ્રા)
  2. પ્રીતિ પવાર (54 કિગ્રા)
  3. પ્રિયા સાંગવાન (60 કિગ્રા)
  4. સાક્ષી ચૌધરી (51 કિગ્રા)
  5. અરુંધતી ચૌધરી (70 કિગ્રા)
  6. સચિન સિવાચ (60 કિગ્રા)
  7. અંકુશ પંઘાલ (70 કિગ્રા)

રજત ચંદ્રક જીતનારા ખેલાડીઓ:

  1. લોવલીના બોરગોહેન (75 કિગ્રા)
  2. જદુમણી સિંહ (55 કિગ્રા)
  3. નરેન્દ્ર બેરવાલ (+90 કિગ્રા)

ભારતે જુડોમાં પણ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. ઉન્નતિ શર્માએ મહિલાઓની 63 કિગ્રા શ્રેણીમાં બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો. જુડોમાં ભારતનો આ ચોથો મેડલ હતો. મહત્વપૂર્ણ છે કે, પેરા-સ્પોર્ટ્સમાં પણ ભારતીય ખેલાડીઓની તાકાત સ્પષ્ટ જોલા મળી, આ વખતે મેડલ્સમાં લગભગ 20 વર્ષના દુષ્કાળનો અંત આવ્યો. સોમન રાણાએ F57 પેરા-શોટ પુટમાં 14.40 મીટરના થ્રો સાથે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો. શુભમ જુયાલે આ જ ઇવેન્ટમાં 13.28 મીટરના થ્રો સાથે સિલ્વર મેડલ જીત્યો. એથ્લેટિક્સમાં, ગુલવીર સિંહે 5000 મીટર દોડમાં બ્રોન્ઝ મેડલ જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો.

અરુંધતી ચૌધરીએ મહિલાઓની 70 કિગ્રા ફાઇનલમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, ઇંગ્લેન્ડની ચેન્ટેલ રીડને સર્વાનુમતે 5-0થી હરાવી. પ્રીતિ પવારે પણ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, મહિલાઓની 54 કિગ્રા ફાઇનલમાં કેનેડાની સ્કારલેટ ડેલગાડોને 5-0થી હરાવીને ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો. વર્તમાન વિશ્વ ચેમ્પિયન જાસ્મીન લેમ્બોરિયાએ મહિલાઓના 57 કિગ્રા વજન વર્ગના ફાઇનલમાં ઉત્તરી આયર્લેન્ડની ગત ચેમ્પિયન માઇકેલા વોલ્શને 5-0થી હરાવીને ભારતની સુવર્ણ દોડ ચાલુ રાખી. સાક્ષી ચૌધરીએ મહિલાઓના 51 કિગ્રા વજન વર્ગના ફાઇનલમાં ઇંગ્લેન્ડની રૂબી વ્હાઇટને 5-0થી હરાવીને ભારતના ગોલ્ડ મેડલમાં વધુ એક ઉમેરો કર્યો.

  1. CWG 2026: પ્રીતિ અને જાસ્મીનનો પરફેક્ટ 'પંચ', ભારતે અડધા કલાકમાં બે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યા
  2. CWG 2026: 9મા દિવસે ભારતીય ખેલાડીઓનું શાનદાર પ્રદર્શન; નીરજ ચોપરાએ સિલ્વર, યશવીરે બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો

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