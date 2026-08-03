અમદાવાદ 2030 ગેમ્સનું આયોજન કરશે, કોમનવેલ્થ ગેમ્સનો ધ્વજ ગ્લાસગોથી હર્ષ સંધવીએ સ્વિકાર્યો
ગ્લાસગો કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2026 એક રંગીન સમારોહ સાથે સમાપ્ત થઈ, જે દરમિયાન સ્કોટલેન્ડે કોમનવેલ્થ ગેમ્સનો ધ્વજ અને બૈટન ભારતને સોંપ્યો.
Published : August 3, 2026 at 12:52 PM IST
ગ્લાસગો કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2026 ના રંગીન સમાપનથી ભારત માટે એક નવા અધ્યાયની શરૂઆત થઈ. ગ્લાસગો, સ્કોટલેન્ડમાં 11 દિવસના રોમાંચક કાર્યક્રમ બાદ, સત્તાવાર રીતે કોમનવેલ્થ ગેમ્સનો ધ્વજ અને બૈટન ભારતને સોંપવામાં આવ્યો. હવે બધાની નજર 2030 ના શતાબ્દી આવૃત્તિ પર રહેશે, જેનું આયોજન અમદાવાદ કરશે. 2030 રમતોનું આયોજન કરીને, ભારત પણ ઇતિહાસ રચશે; તે ઓસ્ટ્રેલિયા પછી એકથી વધુ વખત કોમનવેલ્થ ગેમ્સનું આયોજન કરનાર બીજો દેશ બનશે. ભારતે અગાઉ 2010 માં નવી દિલ્હીમાં રમતોનું સફળતાપૂર્વક આયોજન કર્યું હતું.
સમાપન સમારોહમાં, ભારતે તેના સાંસ્કૃતિક વારસા, આધુનિક દૃષ્ટિકોણ અને પરંપરાઓનું પ્રદર્શન એવી રીતે કર્યું કે આખું સ્ટેડિયમ તાળીઓના ગડગડાટથી ગુંજી ઉઠ્યું. સમારોહના અંતમાં, એડિનબર્ગના ડ્યુક અને બ્રિટનના રાજા ચાર્લ્સ III ના પ્રતિનિધિ પ્રિન્સ એડવર્ડે સત્તાવાર રીતે 2026 ગ્લાસગો કોમનવેલ્થ ગેમ્સના સમાપનનું એલાન કર્યું. આ સાથે, કોમનવેલ્થ ગેમ્સની યાત્રા હવે ભારત તરફ આગળ વધે છે, જ્યાં 2030 માં ગેમ્સની ઐતિહાસિક શતાબ્દી ઉજવવામાં આવશે.
𝐈𝐓’𝐒 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋! 🤩— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) August 2, 2026
IOA President PT Usha, Gujarat Deputy CM Harsh Sanghavi, and India's golden boy Neeraj Chopra take charge of the Commonwealth Games Flag as the host duties officially shift to India for 2030! #SonySportsNetwork #SonyLIV #Glasgow2026… pic.twitter.com/E8y5jdSrHo
ભારતને કોમનવેલ્થ ગેમ્સનો ધ્વજ મળ્યો
સુવર્ણ ચંદ્રક વિજેતા બોક્સર જાસ્મીન લેમ્બોરિયાએ સમાપન સમારોહ દરમિયાન ભારતના ધ્વજવાહક તરીકે સેવા આપી હતી. ઔપચારિક સોંપણી સમારોહ સમગ્ર સ્થળે કોમનવેલ્થ ગેમ્સના ધ્વજની પ્રતીકાત્મક સરઘસ સાથે શરૂ થયો. સ્કોટલેન્ડ અને ભારતના ધ્વજવાહકોની આગેવાની હેઠળ, શોભાયાત્રાએ ફોલ્ડ કરેલા રમતોત્સવના ધ્વજને નીચે ઉતાર્યો. ત્યારબાદ, ગ્લાસગોના લોર્ડ પ્રોવોસ્ટ જેક્લીન મેકલેરેનએ તેને સુસાન જેક્સન (વાઈસ-ચેર, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ સ્કોટલેન્ડ), સ્કોટિશ નેટબોલ ખેલાડી એમિલી નિકોલ, ડો. ડોનાલ્ડ રુકારે (પ્રેસિડેન્ટ, કોમનવેલ્થ સ્પોર્ટ), બે વખતના ઓલિમ્પિક મેડલ વિજેતા નીરજ ચોપરા, પીટી ઉષા (પ્રેસિડેન્ટ, ઈન્ડિયન ઓલિમ્પિક એસોસિએશન) અને અંતે, ગુજરાતના નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીને સોંપ્યો. આ સાથે, રમતોનું આયોજન કરવાની જવાબદારી સત્તાવાર રીતે સ્કોટલેન્ડથી ભારતને સોંપવામાં આવી. ત્યારબાદ આ સમારોહ ભારતના સાંસ્કૃતિક વારસાના ઉજવણીમાં પરિવર્તિત થયો. આ કાર્યક્રમનું એક મુખ્ય આકર્ષણ ભારતીય અને સ્કોટિશ કલાકારો દ્વારા સંયુક્ત પ્રદર્શન હતું, જેમાં બંને રાષ્ટ્રો વચ્ચેની સાંસ્કૃતિક ભાગીદારીની સુંદર ઝલક દર્શાવવામાં આવી હતી.
𝑨𝑷𝑵𝑨 𝑯𝑨𝑰 𝑫𝑰𝑵 𝒀𝑬 𝑨𝑨𝑱 𝑲𝑨... 𝑳𝑬𝑯𝑹𝑨 𝑫𝑶! 🎶— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) August 2, 2026
A powerhouse performance by Shankar, Siddharth & Shivam Mahadevan to welcome the centenary Commonwealth Games to India!💥 #SonySportsNetwork #SonyLIV #Glasgow2026 #GlasgowMeinTiranga #Cheer4Bharat pic.twitter.com/bZjZaB8EbN
ભારતીય દળે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું
પ્રેઝન્ટેશન દ્વારા, ભારતે વિશ્વને અમદાવાદની મુલાકાત લેવા આમંત્રણ આપ્યું, જેમાં ભારતીય ફિલસૂફી, લોક સંસ્કૃતિ અને આધુનિક ભારતની ઝલક પ્રભાવશાળી રીતે દર્શાવવામાં આવી. આ પ્રેઝન્ટેશન ફક્ત યજમાન પદો સોંપવાનું જ નહોતું, પરંતુ 2030 માં યોજાનારી શતાબ્દી કોમનવેલ્થ ગેમ્સ માટેના વિઝનનો પરિચય પણ હતો. 2026 કોમનવેલ્થ ગેમ્સની વાત કરીએ તો, ગ્લાસગોમાં ભારતનું અભિયાન ખૂબ જ સફળ રહ્યું. ભારતીય ટુકડીએ કુલ 39 મેડલ મેળવ્યા, જેમાં 13 ગોલ્ડ, 17 સિલ્વર અને 9 બ્રોન્ઝ મેડલનો સમાવેશ થાય છે. આ પ્રદર્શન સાથે, ભારત મેડલ ટેલીમાં ચોથું સ્થાન મેળવ્યું.
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