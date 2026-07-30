CWG 2026: પેરા એથ્લેટિક્સમાં દિલીપ ગાવિતે જીત્યો ગોલ્ડ, શ્રીશંકરને લોંગ જંપમાં સિલ્વર મેડલ
ભારતીય બોક્સરોએ પણ અત્યાર સુધી શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે અને અત્યાર સુધી 10 મેડલ પાક્કા થઈ ગયા છે.
Published : July 30, 2026 at 10:11 AM IST
ગ્લાસગો (સ્કોટલેન્ડ): બુધવારનો દિવસ 2026 કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં ભારત માટે ખરેખર ખાસ હતો. લોંગ જંપર મુરલી શ્રીશંકરે 8.09 મીટરની છલાંગ લગાવીને સિલ્વર મેડલ જીત્યો. આ દરમિયાન, ભારતે પેરા-એથ્લેટિક્સમાં પણ ઇતિહાસ રચ્યો; દિલીપ મહાદુ ગાવિતે પુરુષોની 100 મીટર T47 ઇવેન્ટમાં નવા રેકોર્ડ સાથે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો. જ્યારે મોહમ્મદ બાસિલ મોરસિંગનાકાથીએ સિલ્વર મેડલ જીત્યો. ગાવિતે 10.71 સેકન્ડનો સમય રેસ પૂરી કરીને અગાઉની ગેમ્સનો રેકોર્ડ તોડી નાખ્યો.
બાસિલે 10.83 સેકન્ડનો સીઝનનો શ્રેષ્ઠ સમય કાઢ્યો, જેનાથી ભારતે ઇવેન્ટની સૌથી ઝડપી દોડમાં ગોલ્ડ અને સિલ્વર બંને જીત્યા. આ 2026 કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં ભારતનો ત્રીજો ગોલ્ડ મેડલ છે. આ પહેલા વેઇટલિફ્ટર મીરાબાઈ ચાનુ અને શર્મિલાએ મહિલા શોટ પુટ F57માં જીતેલા ગોલ્ડ મેડલ જીત્યા છે. ઇંગ્લેન્ડના કેવિન સાન્તોસે 10.85 સેકન્ડના સમય સાથે બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો, જેણે ઓસ્ટ્રેલિયાના જેડોન પેજને હરાવ્યો, જે 10.97 સેકન્ડમાં ચોથા સ્થાને રહ્યો.
#WATCH | Glasgow, Scotland, On winning gold medal at 2026 Commonwealth Games, Para-athlete Dilip Mahadu Gavit says, "The start was a bit slow. Later, I picked up speed. I’ll do even better next time... I had to run the 100-meter dash. Usually, I run the 400 meters; that’s my main… https://t.co/MtDbqZLkQn pic.twitter.com/LHf3lnuUv3— ANI (@ANI) July 29, 2026
આ શાનદાર પરિણામ પેરા-એથ્લેટિક્સમાં ભારતના વધતા પ્રભુત્વને ઉજાગર કરે છે, જેમાં બે ભારતીય દોડવીરોએ ગ્લાસગો ટ્રેક પર ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન કર્યું હતું. ગાવિતના ગેમ્સ રેકોર્ડે તેમના ઉત્કૃષ્ટ ફોર્મનું પ્રદર્શન કર્યું હતું, જ્યારે બેસિલના સિલ્વર મેડલે ભારતની મેડલ ટેલીમાં વધુ એક નોંધપાત્ર પ્રશંસા ઉમેરી હતી. આ ઐતિહાસિક 1-2 ફિનિશિંગથી ભારતના મેડલની સંખ્યામાં નોંધપાત્ર વધારો થવાની અપેક્ષા છે અને 2026 કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં પેરા-એથ્લેટિક્સમાં દેશનું વધતું કદ વધુ મજબૂત બનશે.
#WATCH | Glasgow, Scotland: Para athlete Dilip Gavit Mahadu's coach, Vaijnath Kale, says, " ...we certainly had high hopes... we were aiming for a record, but unfortunately, the start wasn't quite right due to the weather conditions here... however, sticking to the plan and… https://t.co/MtDbqZLkQn pic.twitter.com/WtyIZevnWY— ANI (@ANI) July 29, 2026
પુરુષોની 100 મીટર T47 ઇવેન્ટમાં ભવ્ય 1-2 ફિનિશિંગથી ભારતની કુલ મેડલ સંખ્યા 15 થઈ ગઈ છે. અત્યાર સુધીમાં, દેશે 3 ગોલ્ડ, 9 સિલ્વર અને 3 બ્રોન્ઝ મેડલ મેળવ્યા છે. મહારાષ્ટ્રના નાસિક નજીકના નાના ગામ તોરણ ડોંગરીમાં જન્મેલા દિલીપ ગાવિત એક સામાન્ય ખેડૂત પરિવારમાં ઉછર્યા હતા. તેમના જીવનમાં એક મોટો વળાંક ત્યારે આવ્યો જ્યારે પાંચ કે છ વર્ષની ઉંમરે, તેઓ ઝાડ પરથી પડી ગયા અને તેમના જમણા હાથમાં ગંભીર ઈજા થઈ. સમયસર તબીબી સારવારના અભાવે, ઈજા ગેંગરીનમાં ફેરવાઈ ગઈ, જેના કારણે કોણી નીચે તેમનો હાથ કાપવો પડ્યો. આટલા મોટા નુકસાન છતાં, ગાવિતે પોતાની અપંગતાને પોતાનું ભવિષ્ય નક્કી કરવા દીધું નહીં. તેના બદલે, તેમણે પેરા-એથ્લેટિક્સમાં કારકિર્દી બનાવીને દોડના પોતાના જુસ્સાને આગળ ધપાવ્યો.
તેમના ગામના ધૂળિયા રસ્તાઓ પર પ્રેક્ટિસ કરતી વખતે, તેમની પ્રતિભા કોચ વૈજનાથ કાલે ઓળખી જેમણે તેમને પ્રોફેશનલ પેરા-એથ્લેટિક્સમાં માર્ગદર્શન આપ્યું. તેમણે અગાઉ 2022 એશિયન પેરા ગેમ્સમાં પુરુષોની 400 મીટર T47 ઇવેન્ટમાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો હતો, અને આ ઇવેન્ટમાં ભારતનો ઐતિહાસિક 100મો મેડલ મેળવ્યો હતો. તેમણે પેરિસ 2024 પેરાલિમ્પિક્સમાં પુરુષોની 400 મીટર T47 ઇવેન્ટની ફાઇનલમાં પહોંચીને દેશને ગૌરવ અપાવ્યું હતું.
ભારતીય બોક્સરોની વાત કરીએ તો, દેશે તે ક્ષેત્રમાં પણ કોઈ કસર છોડી નથી. ભારતીય બોક્સરોએ તેમના અગાઉના પ્રદર્શનને પાછળ છોડીને લગભગ 10 મેડલ મેળવ્યા છે. 27 વર્ષીય મુરલી શ્રીશંકરે ગ્લાસગોમાં 2026 કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં ઇતિહાસ રચ્યો હતો, અને લોંગ જંપ સ્પર્ધામાં સતત મેડલ જીતનાર પ્રથમ ભારતીય ખેલાડી બન્યો હતો. તેણે અગાઉ 2022 બર્મિંગહામ ગેમ્સમાં આ જ ઇવેન્ટમાં સિલ્વર મેડલ જીત્યો હતો. જમૈકાના તાજય ગેલે આ ઇવેન્ટમાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો હતો, જ્યારે યજમાન દેશના સ્ટીફન મેકેન્ઝીએ બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો હતો.
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