ગીર-સોમનાથ: નેશનલ હેન્ડબોલમાં ગુજરાતનો ડંકો, અંડર-17 ગર્લ્સ નેશનલમાં ગુજરાત ચેમ્પિયન

પ્રથમવાર ગીર-સોમનાથમાં યોજાયેલી નેશનલ હેન્ડબોલની સ્પર્ધામાં ગુજરાતની અંડર-17 ગર્લ્સે બાજી મારી (EVT Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 24, 2026 at 1:49 PM IST

ગીર-સોમનાથ: જિલ્લાના સોમનાથ શહેરે રમતગમતના ઇતિહાસમાં એક સુવર્ણ પાનું ઉમેર્યું છે. સોમનાથના સદભાવના ગ્રાઉન્ડ ખાતે યોજાયેલી અંડર-17 ગર્લ્સ નેશનલ હેન્ડબોલ ચેમ્પિયનશિપમાં ગુજરાતની દીકરીઓએ શાનદાર પ્રદર્શન કરીને પંજાબને પરાજય આપી રાષ્ટ્રીય ખિતાબ પોતાના નામે કર્યો છે.

19 થી 23 જાન્યુઆરી દરમિયાન યોજાયેલી આ રાષ્ટ્રીય સ્પર્ધામાં દેશભરના 31 રાજ્યોની ટીમોએ ભાગ લીધો હતો. કાશ્મીરથી કન્યાકુમારી સુધીના રાજ્યોમાંથી આવેલા ખેલાડીઓએ ટૂર્નામેન્ટને રાષ્ટ્રીય એકતાનું જીવંત પ્રતીક બનાવ્યું. કુલ 600થી વધુ ખેલાડીઓએ સ્પર્ધામાં ભાગ લઈ હેન્ડબોલના મેદાનને ઉત્સાહથી ભરી દીધું.

ફાઈનલમાં પંજાબની ટીમને હરાવી ચેમ્પિયન બન્યું ગુજરાત (ETV Bharat Gujarat)

ફાઇનલ મેચમાં ગુજરાતની ટીમે શરૂઆતથી જ આત્મવિશ્વાસભર્યું અને શિસ્તબદ્ધ પ્રદર્શન કર્યું. મજબૂત ડિફેન્સ અને ઝડપી એટેક્સના આધારે ગુજરાતે પંજાબ પર સતત દબાણ રાખ્યું અને અંતે વિજય મેળવી ચેમ્પિયન બનવાનો ગૌરવ મેળવ્યો. વિજય બાદ ગુજરાતીની દીકરીઓએ મેદાન પર ગરબે ઘૂમીને જીતની ઉજવણી કરી, જેના કારણે સમગ્ર સદભાવના ગ્રાઉન્ડ ગૌરવ અને આનંદના રંગે રંગાઈ ગયો. દર્શકો અને રમતપ્રેમીઓએ તાળીઓના ગડગડાટથી ખેલાડીઓને વધાવ્યા.

જીત બાદ ટીમની કેપ્ટન મનાલી પરમારે ખુશી વ્યક્ત કરતા સમગ્ર ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન પોતાની ટીમના પ્રદર્શનથી ખુશી વ્યક્ત કરી હતી. તેણે કહ્યું કે, ગીર-સોમનાથની ધરતી પર રમાયેલી પ્રથમ હેન્ડબોલ અન્ડર-17 ગર્લ્સ ટુર્નામેન્ટમાં ચેમ્પિયન બનીને ખુબ ખુશી અને ગર્વની લાગણી અનુભાઈ રહી છે. બીજી તરફ સ્પર્ધાના આયોજનમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવનારા નેશનલ ટુર્નામેન્ટના ચીફ નોડલ વિસ્મય વ્યાસે પણ સમગ્ર ટુર્નામેન્ટને મળેલા પ્રતિસાદની સાથે ગુજરાતના ચેમ્પિયન બનવા પર આનંદ વ્યક્ત કર્યો

ઉલ્લેખનીય છે કે, ગીર-સોમનાથમાં પ્રથમ વખત નેશનલ લેવલની રમતગમત સ્પર્ધાનું આયોજન થયું જે જિલ્લા માટે મોટી સિદ્ધિ ગણાય છે અને તેમાં પણ જિલ્લાની ટીમ નેશનલ ચેમ્પિયન બનતા ખુશી બેવડાઈ છે. સફળ આયોજન માટે રમત વિભાગ, આયોજક સમિતિ અને સ્વયંસેવકોની કામગીરી પ્રશંસનીય રહી. આ ઐતિહાસિક જીતે સાબિત કરી દીધું છે કે ગુજરાતની દીકરીઓ રમતગમતમાં નવી ઊંચાઈઓ સ્પર્શી રહી છે અને ભવિષ્યમાં દેશનું નામ રોશન કરશે.

