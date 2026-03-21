2028 ઓલિમ્પિકમાં સ્ક્વોશની ગેમ શામેલ: ભારતના પૂર્વ નં.1 ખેલાડી સૌરવ ઘોષાલે ગણાવ્યો ઐતિહાસિક નિર્ણય
2028 લોસ એન્જલસ ઓલિમ્પિકમાં સ્ક્વોશના સમાવેશને ઐતિહાસિક ક્ષણ ગણાવતા સૌરવ ઘોષાલે રમતના વિકાસ માટે વધુ સારી કોચિંગ અને મજબૂત ઇકોસિસ્ટમની જરૂરિયાત વ્યક્ત કરી.
Published : March 21, 2026 at 3:48 PM IST
નવી દિલ્હી: 2028ના લોસ એન્જલસ ઓલિમ્પિકમાં સ્ક્વોશના સમાવેશને ઐતિહાસિક ક્ષણ ગણાવતા ભારતના ભૂતપૂર્વ નંબર વન ખેલાડી સૌરવ ઘોષાલે જણાવ્યું છે કે, આ રમતના વિકાસ માટે વધુ સારી કોચિંગ અને મજબૂત ઇકોસિસ્ટમ જરૂરી છે.
તાજેતરમાં વર્લ્ડ પ્રીમિયર સ્ક્વોશના કમિશનર તરીકે નિયુક્ત થયેલા ઘોષાલે કહ્યું કે, તેમણે 20 વર્ષથી વધુ સમય સુધી ભારત માટે પ્રોફેશનલ સ્ક્વોશ રમ્યું છે. આ અનુભવને હવે વૈશ્વિક સ્તરે યોગદાન આપવા માટે વાપરવાનો તબક્કો છે.
તેમણે ઉમેર્યું કે, તેમણે હંમેશા વધુ પ્રેશરવાળી પરિસ્થિતિઓને તક તરીકે જોઈ છે. આ રમત માટે કંઈક ખાસ કરવાની સારી તક છે.
સ્ક્વોશમાં ભારતના વધતા ક્રેઝ વિશે વાત કરતાં ઘોષાલે કહ્યું કે, શક્તિ સંખ્યામાં પ્રતિબિંબિત થાય છે. જેટલા વધુ ખેલાડીઓ આ રમતને અપનાવશે તેટલા વધુ ચેમ્પિયન ઉભરી આવશે. ભવિષ્ય પણ ઉજ્જવળ દેખાય છે.
તેમણે જણાવ્યું કે, ઘણા ખેલાડીઓને નાણાકીય સહાય અને યોગ્ય માર્ગદર્શનનો અભાવ છે. આનાથી તેમને વૈશ્વિક સ્તરે પ્રતિભા દર્શાવવાની તક મળશે.
હાલમાં ભારતના ચાર પુરુષ ખેલાડીઓ ટોચના 50માં છે અને અનાહત સિંહ ટોચના 20માં છે. સફળતા વધુ સફળતાને પ્રેરણા આપે છે અને આ બદલામાં સમગ્ર ઇકોસિસ્ટમમાં સુધારો થાય છે.
2028 લોસ એન્જલસ ગેમ્સમાં સ્ક્વોશના ઓલિમ્પિક ડેબ્યૂ વિશે ઘોષાલે કહ્યું કે, આ ફક્ત ભારત માટે જ નહીં પરંતુ સમગ્ર સ્ક્વોશ વિશ્વ માટે ઐતિહાસિક ક્ષણ હશે. ઓલિમ્પિક્સ અંતિમ તબક્કાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે અને રમતગમતની શ્રેષ્ઠતા માટે સાચું માપદંડ છે.
તેમણે નિષ્કર્ષમાં કહ્યું કે, ખેલાડીઓને ઉચ્ચતમ સ્તરે પ્રતિભા દર્શાવવાની તક મળશે તે અદ્ભુત છે. તે ખરેખર રસપ્રદ ઘટના હશે. તેમને આશા છે કે ભારતીય ખેલાડીઓ 16 ખેલાડીઓના ડ્રોમાં સ્થાન મેળવશે.
ઓલિમ્પિક 2036ની તૈયારીનું પાવરહાઉસ: વસ્ત્રાલમાં ઉભું થયું અમદાવાદનું વૈશ્વિક સ્તરનું સ્પોર્ટ્સ ટ્રેનિંગ હબ
'અમદાવાદ 2036ના ઓલિમ્પિક માટે તૈયાર થઈ રહ્યું છે', અમિત શાહના હસ્તે 1507 કરોડના વિકાસકાર્યોનું લોકાર્પણ-ખાતમુહૂર્ત