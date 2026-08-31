જર્મનીએ રચ્યો ઇતિહાસ, સ્પેનને હરાવીને હોકી વર્લ્ડ કપ 2026નો ખિતાબ જીત્યો
જર્મનીએ હોકી વર્લ્ડ કપ 2026નો ખિતાબ જીત્યો છે. સમગ્ર ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન શાનદાર પ્રદર્શન કરીને, જર્મનીએ ફાઇનલમાં સ્થાન મેળવ્યું અને સ્પેનને હરાવીને ટાઇટલ જીત્યું.
Published : August 31, 2026 at 1:11 PM IST
HOCKEY WORLD CUP 2026: રવિવારે બેલ્જિયમના વાવરે સ્થિત બેલ્ફિયસ હોકી એરેના ખાતે હોકી વર્લ્ડ કપ 2026નો ફાઇનલ મુકાબલો જર્મની અને સ્પેન વચ્ચે રમાયો હતો. જર્મનીએ શાનદાર પ્રદર્શન કરીને સ્પેનને હરાવીને ટાઇટલ જીત્યું. જર્મનીએ સ્પેનને 1-0થી હરાવ્યું અને સફળતાપૂર્વક પોતાનો વર્લ્ડ કપ તાજ જાળવી રાખ્યો, જેનાથી તેમનો ચોથો હોકી વર્લ્ડ કપ ટાઇટલ જીત્યો.
એકમાત્ર ગોલ 44મી મિનિટમાં થયો
મેચની શરૂઆતથી જ, જર્મન અને સ્પેનિશ બંને ટીમો સતત ગોલ કરવા માટે પ્રયત્નશીલ હતી. વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં બંને ટીમોએ પોતાનું સર્વસ્વ આપ્યું. પ્રથમ ક્વાર્ટર દરમિયાન બંને ટીમો વચ્ચે જોરદાર સ્પર્ધા જોવા મળી. પ્રથમ ક્વાર્ટરની નવમી મિનિટે સ્પેને પેનલ્ટી કોર્નર મેળવ્યો પરંતુ તેને ગોલમાં રૂપાંતરિત કરવામાં નિષ્ફળ ગયો. ત્યારબાદ, જર્મનીને પણ પેનલ્ટી કોર્નર મળ્યો પરંતુ તે ગોલ કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યો.
4-TIME WORLD CHAMPIONS!!!! 🇩🇪 🏆 🏆 🏆 🏆 🇩🇪— International Hockey Federation (@FIH_Hockey) August 30, 2026
Die Honamas defend their World Cup and join Pakistan as the most successful side in the history of the Men's FIH Hockey World Cups, with 4 titles to their name!!#HWC2026 #HockeyWorldCup2026 #WorldCup #WorldChampions #Germany pic.twitter.com/ofk5ZNOrl4
43 મિનિટ સુધી, કોઈપણ ટીમ ગોલ કરી શકી નહીં, જેના કારણે સ્પર્ધા રોમાંચક બની ગઈ. પછી, 44મી મિનિટે, જર્મનીની મિશેલ સ્ટ્રુથોફે ગોલ કરીને ઉત્સાહમાં વધારો કર્યો. આનાથી જર્મની મેચમાં 1-0થી આગળ થઈ ગયું. સ્પેનિશ ખેલાડીઓએ અંતિમ મિનિટ સુધી ગોલ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ જર્મન ખેલાડીઓએ ઉત્તમ બચાવ દર્શાવ્યો.
FIH President Tayyab Ikram congratulated the Men’s World Champions:— International Hockey Federation (@FIH_Hockey) August 30, 2026
“Warm congratulations to Germany on being crowned once again men’s world champions! A remarkable achievement that reflects an exceptional combination of talent, determination, mental strength and relentless hard… pic.twitter.com/7xQFUv3bMK
જર્મનીએ સતત બીજી વખત ટાઇટલ જીત્યું
જર્મનીએ અગાઉ 2023 હોકી વર્લ્ડ કપનો ખિતાબ જીત્યો હતો, અને હવે તેઓએ 2026નો પણ ખિતાબ મેળવ્યો છે. આમ કરીને, જર્મનીએ સતત બે ટાઇટલ જીત્યા અને સફળતાપૂર્વક પોતાનો તાજ બચાવ્યો. આ જીત સાથે, જર્મનીએ પાકિસ્તાનના રેકોર્ડની પણ બરાબરી કરી લીધી છે. પાકિસ્તાને ચાર વખત હોકી વર્લ્ડ કપનો ખિતાબ જીત્યો છે; જર્મનીએ હવે ચાર વખત ટાઇટલ પણ મેળવ્યું છે, જે પાકિસ્તાનની સિદ્ધિની બરાબરી કરે છે. પાકિસ્તાને 1971, 1978, 1982 અને 1994માં હોકી વર્લ્ડ કપ જીત્યો હતો, જ્યારે જર્મનીએ 2002, 2006, 2023 અને હવે 2026માં ટાઇટલ જીત્યું છે.
બંને ટીમો વચ્ચે અત્યાર સુધી હેડ-ટુ-હેડનો રેકોર્ડ શું છે?
જર્મની અને સ્પેન વચ્ચે કુલ 32 મેચ રમાઈ છે. 16 મેચમાં જર્મની વિજયી રહ્યું છે, જ્યારે સ્પેને 10 મેચ જીતી છે. વધુમાં, 6 મેચ ડ્રો રહી. હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડમાં જર્મની ટોચ પર છે.
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