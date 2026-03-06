ETV Bharat / sports

T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ની ફાઇનલને લઈને GCAની કેવી છે તૈયારી? સેક્રેટરી અનિલ પટેલની Etv Bharat સાથે વાતચીત

ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ની ફાઇનલ મેચ 8 માર્ચે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે.

IND VS NZ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 6, 2026 at 8:54 PM IST

હૈદરાબાદ: ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ની ફાઇનલ મેચ રવિવાર, 8 માર્ચે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ બંને શાનદાર ફોર્મમાં છે અને ટાઇટલ જીતવા માટે ઉત્સુક છે. આ મેચને લઈને GCA એ તૈયારીઓ શરુ કરી દિધી છે, જેને લઈને GCA સેક્રેટરી અનિલ પટેલે Etv Bharat સાથે વાતચીત કરી હતી.

T20 વર્લ્ડ કપની ફાઇનલ મેચ 8 માર્ચે ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે રમાશે તો, સમાપન સમારોહ શું હશે, ખાસ કાર્યક્રમ શું હશે?

જવાબ: ગુજરાતના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ની ફાઇનલ રમાવા જઈ રહી છે, જે અમારા માટે ખૂબ જ ગર્વની વાત છે. આ એક ICC ઇવેન્ટ છે અને સમાપન સમારોહનું આયોજન સમગ્ર ICC દ્વારા કરવામાં આવશે અને અમને આશા છે કે તે પૂરા ઉત્સાહ સાથે યોજાશે અને અમે નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં ખૂબ જ સારી તૈયારીઓ પણ કરી છે કે નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં આ પાંચમી ફાઇનલ મેચ છે. 2023 માં પણ વર્લ્ડ કપ ફાઇનલ યોજાઈ હતી, બાદમાં ત્રણ IPL ફાઇનલ યોજાઈ હતી અને આ વર્ષે 2026 માં આપણે ICC T20 વર્લ્ડ કપ ફાઇનલનું આયોજન કરી રહ્યા છીએ, તો આમાં સારી વાત એ છે કે ભારત પણ આ ફાઇનલનો ભાગ છે, તે આપણા માટે સૌથી મોટી વાત છે.

GCAના સેક્રેટરી અનિલ પટેલની Etv Bharat સાથે વાતચીત (Etv Bharat Gujarat)

પ્રશ્ન: શું કોઈ રંગારંગ કાર્યક્રમ થવાનો છે, બોલિવૂડનો કોઈ સ્ટાર આવવાનો છે, શું કોઈ અન્ય રંગારંગ કાર્યક્રમ વિશે કોઈ માહિતી છે?

જવાબ: ના, અમારી પાસે હજુ સુધી કોઈ માહિતી નથી, પરંતુ કારણ કે તે ICC ઇવેન્ટ છે, અમે ખાતરીપૂર્વક જાણીએ છીએ કે ICC ખૂબ જ સારુ સમાપન સમારોહનું આયોજન કરશે,

પ્રશ્ન: સ્ટેડીયમની ક્ષમતા એક લાખ ત્રીસ હજારથી વધુંની છે તો કેટલા લોકો આવવાની સંભાવના છે? કોઈ બોલિવુડ સ્ટાર આવવાના છે?

જવાબ: મોટી સંખ્યામાં લોકો આવવાની અપેક્ષા છે અને કયા સ્ટાર્સ અથવા બોલિવૂડ સ્ટાર્સ આવવાના છે, અમને હજુ સુધી તેમના વિશે ખબર નથી, પરંતુ ભારત અને ગુજરાતના સારી સંખ્યામાં દર્શકો આ ફાઇનલનો આનંદ માણી શકશે.

GCA શુંં ખાસ તૈયારી કરી રહી છે? આ 5મી ઇન્ટરનેશનલ સ્પેશિયલ ફાઇનલ રમાઈ રહી છે?

જવાબ: વિશેષ કરીને અમે એક ડિજિટલ સ્માર્ટ સ્ટેડિયમ બનાવ્યું છે અને છેલ્લા બે-ત્રણ દિવસથી ગુજરાતના અમદાવાદમાં પણ થોડી ગરમીનો માહોલ શરૂ થયો છે. અમારા માટે સૌથી સારી વાત એ છે કે ICC ના વર્તમાન ચેરમેન જય ભાઈ છે, તેમના નેતૃત્વમાં, પહેલાની સરખામણીમાં પરિસ્થિતિમાં સુધારો થઈ રહ્યો છે,

જય ભાઈ એ ખાસ કહ્યું છે કે, વર્લ્ડ કપની દરેક મેચમાં, બધા દર્શકોને મફત મિનરલ વોટર આપવું જોઈએ, તેથી અમે તેના માટે સારી સુવિધાઓ બનાવી છે. આટલા મોટા સ્ટેડિયમમાં, અમે 30-40 પાણીના કાઉન્ટર બનાવ્યા છે. દરેક કાઉન્ટર પર 20 લિટરના 5-5 જાર હશે. પીવાના પાણીની સુવિધા પૂરી પાડો. બીજું, અમે સ્ટેડિયમમાં 6 મેડિકલ કિઓસ્ક પણ બનાવ્યા છે જ્યાં એક ડૉક્ટર અને એક સહાયક અને ORS હશે, જેથી જો કોઈ નિરીક્ષકને ગરમીને કારણે કોઈ સમસ્યા હોય, તો તેને સુવિધા મળી શકે. બીજું, અમે સ્ટેડિયમની અંદર એક કામચલાઉ હોસ્પિટલ પણ બનાવી છે જે કોઈપણ કટોકટીની સ્થિતિમાં ઉપયોગી થશે અને સ્ટેડિયમમાં 6 સેમી આઈસીયુ એમ્બ્યુલન્સ પણ તૈનાત કરવામાં આવશે.

