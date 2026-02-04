ETV Bharat / sports

મુંબઈ એરપોર્ટ પર પાકિસ્તાનના બહિષ્કાર પર ગૌતમ ગંભીરને કરાયો પ્રશ્ન, જુઓ વાયરલ વિડીયો

T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં પાકિસ્તાને 15 ફેબ્રુઆરીએ કોલમ્બોમાં ભારત સામેની મેચ રમવાનો ઈનકાર કર્યો છે.

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 4, 2026 at 7:46 PM IST

Gautam Gambhir: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના કોચ ગૌતમ ગંભીરે મંગળવારે ભારત સામેની હાઇ-વોલ્ટેજ T20 વર્લ્ડ કપ મેચમાંથી પાકિસ્તાનના ખસી જવાના નિર્ણય પર ટિપ્પણી કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. પાકિસ્તાન સરકારે તેની ટીમને ટુર્નામેન્ટમાં રમવાની પરવાનગી આપ્યા પછી આ મામલો પ્રકાશમાં આવ્યો હતો, પરંતુ હજુ સુધી ભારત સામેની મેચને સત્તાવાર રીતે મંજૂરી આપી નથી. આ દરમિયાન, સોશિયલ મીડિયા પર એક વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે જેમાં ગૌતમ ગંભીર મુંબઈ જતા દેખાય છે.

એરપોર્ટ પર કોચ ગૌતમ ગંભીરને પ્રશ્ન

મુંબઈ જતા પહેલા, એરપોર્ટ પર પત્રકારોએ ગૌતમ ગંભીરને ભારત સામે T20 વર્લ્ડ કપ 2026 મેચનો બહિષ્કાર કરવાના પાકિસ્તાનના નિર્ણય અંગે પ્રશ્ન કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીરે પ્રશ્નોને સંપૂર્ણપણે અવગણ્યા. તેમણે ફક્ત તેમની શુભેચ્છાઓ બદલ તેમનો આભાર માન્યો અને કંઈ પણ કહ્યા વિના અંદર ગયા.

ટીમ ઈન્ડિયા ઈતિહાસ રચવા જઈ રહી છે

ભારતીય ટીમ T20 વર્લ્ડ કપ જીતીને ઈતિહાસ રચવાની તૈયારી કરી રહી છે. કોઈ પણ ટીમે ઘરઆંગણે ક્યારેય T20 વર્લ્ડ કપ જીત્યો નથી. વધુમાં, કોઈ પણ ટીમ ત્રણ વખત ટુર્નામેન્ટ જીતી શકી નથી. હાલમાં, ટીમ ઈન્ડિયા તેની તૈયારીઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહી છે. ટુર્નામેન્ટની તૈયારીના ભાગ રૂપે, ટીમ ઈન્ડિયા તેની પહેલી વોર્મ-અપ મેચ દક્ષિણ આફ્રિકા સામે રમશે, ત્યારબાદ તે 7 ફેબ્રુઆરીએ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સામે તેના અભિયાનની શરૂઆત કરશે.

ભારત અને પાકિસ્તાન A ગ્રુપમાં

ભારત અને પાકિસ્તાનને એક જ ગ્રુપમાં રાખવામાં આવ્યા છે, જેમાં નામિબિયા, નેધરલેન્ડ્સ અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ (યુએસએ) પણ શામેલ છે. ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની ખૂબ જ રાહ જોવાતી મેચ 15 ફેબ્રુઆરીએ કોલંબોમાં રમાનારી છે, પરંતુ પાકિસ્તાન દ્વારા ટુર્નામેન્ટનો બહિષ્કાર કરવાના નિર્ણય બાદ, તે જોખમમાં મુકાઈ ગઈ છે.

ICC T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે ભારતની ટીમ: સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), અભિષેક શર્મા, તિલક વર્મા, સંજુ સેમસન, શિવમ દુબે, ઈશાન કિશન, હાર્દિક પંડ્યા, અર્શદીપ સિંહ, જસપ્રિત બુમરાહ, હર્ષિત રાણા, વરુણ ચક્રવર્તી, કુલદીપ યાદવ, અક્ષર પટેલ, વોશિંગટન સુંદર, રિંકુ સિંહ.

ICC T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે પાકિસ્તાનની ટીમ: સલમાન અલી આગા (કેપ્ટન), અબરાર અહેમદ, બાબર આઝમ, ફહીમ અશરફ, ફખર ઝમાન, ખ્વાજા મોહમ્મદ નફે (વિકેટકીપર), મોહમ્મદ નવાઝ, મોહમ્મદ સલમાન મિર્ઝા, નસીમ શાહ, સાહિબજાદા ફરહાન (વિકેટકીપર, શાહુબ શાહ, શાહિદ ખાન, ઉમદા શાહ, ઉમદા શાહ) ખાન, ઉસ્માન તારિક.

